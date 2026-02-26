Заместитель главы Минюста о камере для Магамедрасулова: Фото прислал Галущенко, чтобы только показать, как она выглядит

Заместитель главы Минюста Евгений Пикалов прокомментировал свое сообщение Герману Галущенко, в котором прислал фото камеры из СИЗО накануне избрания меры пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Об этом он заявил во время заседания Комитета по вопросам антикоррупционной политики, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Магамедрасулов все время содержался один в камере.

"Без соседей в двухместной камере", - сказал Пикалов.

Он напомнил, что правоохранители содержатся в отдельных камерах.

Заместитель министра заявил, что "создания невыносимых условий не было".

"Камеры, которые были по соседству, хуже, к сожалению", - сказал он.

Сообщение Галущенко

Также Пикалов прокомментировал информацию о сообщении тогдашнему главе Минюста Галущенко о камере.

"Почему я написал тогдашнему министру это SMS. Оно датировано 21 июля, 15 июля было назначено новое правительство, пришел новый министр, с которым я не был знаком. Познакомился с ним (Галущенко) 19 июля.

После моего доклада мне было доказано, что я должен продолжать выполнять свои должностные обязанности, заключающиеся в координации политики в сфере исполнения уголовных наказаний, и докладывать обо всех чрезвычайных событиях в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО, о важных задачах, а также об определенных идеях, инициативах в правоохранительных органах", - рассказал он.

Пикалов говорит, что ему доложили подчиненные, что избирается мера пресечения и что могут "поступать такие просьбы от инициатора".

"Я ему (Галущенко) показал, как выглядит средняя бесплатная камера. Если сравнить те фото, которые я прислал министру, и ту камеру, в которой находился Магамедрасулов, – это разные камеры.



Я хотел показать, как выглядит реальная ситуация в СИЗО, как выглядит камера", - добавил он.

Роль СБУ

"Я действительно не знаю фамилий работников СБУ, мне они неизвестны, кто обращался. Мне доложил один из заместителей начальника Департамента исполнения уголовных наказаний, что инициатор, то есть подразделение, осуществлявшее оперативное сопровождение, едет на совещание в Лукьяновское СИЗО обсудить какие-то оперативные служебные вопросы. ...

Я ему (Галущенко) доложил. Он поставил плюс. Потом меня набрал, спросил, как это вообще организовано, как это происходит, я ему объяснил", – сказал Пикалов.

Руководитель подразделения детективов Абакумов зачитал полный текст СМС Пикалова Галущенко:

Поступила просьба СБУ работать в условиях СИЗО с задержанным руководителем подразделения НАБУ. Ему предположительно изберут меру пресечения и завтра привезут на Лукьяновское СИЗО. Просят бесплатную камеру с неприятными соседями. Как фигурант хамил работникам СБУ на обысках. Сейчас сотрудники СБУ едут к руководству СИЗО на совещание.

Что предшествовало?

Напомним, ранее на суде прокурор САП зачитал переписку Германа Галущенко и заместителя министра юстиции Евгения Пикалова. Пикалов писал, что СБУ якобы попросила разместить задержанного руководителя подразделения НАБУ Руслана Магамедрасулова в "бесплатной камере с неприятными соседями" в Лукьяновском СИЗО.

Галущенко отверг обвинения в плохих условиях содержания.

