Заступник глави Мін’юсту про камеру для Магамедрасулова: Фото надіслав Галущенку, щоб лише показати який вона має вигляд

Заступник глави Мін'юсту Євген Пікалов прокоментував своє повідомлення Герману Галущенку, в якому надіслав фото камери із СІЗО напередодні обрання запобіжного заходу детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Про це він заявив під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, Магамедрасулов весь час утримувався один в камері.

"Без ніяких сусідів у двомісній камері", - сказав Пікалов.

Він нагадав, що правоохоронці утримуються в окремих камерах.

Заступник міністра заявив, що "створення нестерпних умов не було".

"Камери, які були по сусідству є гіршими, на жаль", - сказав він.

Повідомлення Галущенку

Також Пікалов прокоментував інформацію про повідомлення тодішньому главі Мін'юсту Галущенку щодо камери.

"Чому я написав тодішньому міністру цю SMS. Воно датоване 21 липня, 15 липня було призначено новий уряд, прийшов новий міністр, з яким я не був знайомий. Познайомився з ним (Галущенком) 19 липня.

Після моєї доповіді мені було доведено, що я маю продовжувати виконувати свої посадові обов'язки, що полягають в координації політики у сфері виконання кримінальних покарань, та доповідати про всі надзвичайні події в установах виконання покарань та СІЗО, про важливі задачі, а так само про певні ідеї, ініціативи в правоохоронних органів", - розповів він.

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Пікалов каже, що йому доповіли підлеглі, що обирається запобіжний захід і що можуть "надходити такі прохання від ініціатора".

"Я йому (Галущенку) показав, як виглядає середня безкоштовна камера. Якщо порівняти ті фото, які я надіслав міністру і ту камеру, в якій перебував Магамедрасулов - це різні камери.



Я хотів показати, як виглядає реальна ситуація в СІЗО, як виглядає камера", - додав він.

Роль СБУ

"Я дійсно не знаю прізвищ працівників СБУ, мені вони невідомі, хто звертався. Мені доповів один із заступників начальника Департаменту виконання кримінальних покарань, що ініціатор, тобто підрозділ, який здійснював оперативне супроводження, їде на нараду в Лук'янівське СІЗО обговорити якісь оперативні службові питання. ...



Я йому (Галущенку) доповів. Він поставив плюс. Потім мене набрав, запитав, як це взагалі організовано, як це відбувається, я йому пояснив", - сказав Пікалов.

Керівник підрозділу детективів Абакумов зачитав повний текст СМС Пікалова Галущенку:

Поступило прохання СБУ працювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ. Йому імовірно оберуть запобіжний захід і завтра привезуть на Лук'янівське СІЗО. Просять безплатну камеру з неприємними сусідами. Наче фігурант хамив працівникам СБУ на обшуках. Зараз працівники СБУ їдуть до керівництва СІЗО на нараду

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше на суді прокурор САП зачитав переписку Германа Галущенка та заступника міністра юстиції Євгена Пікалова. Пікалов писав, що СБУ нібито попросила розмістити затриманого керівника підрозділу НАБУ Руслана Магамедрасулова у "безкоштовній камері з неприємними сусідами" в Лук'янівському СІЗО.

Галущенко відкинув звинувачення щодо поганих умов розміщення.

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