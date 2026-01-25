Батьку детектива НАБУ Магамедрасулова пом’якшили запобіжний захід, – адвокат

Батьку детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Сентябру помʼякшили запобіжний захід. Суд залишив лише одне зобов’язання - повідомляти про зміну місця проживання.

Про це повідомив адвокат Віктор Карпенко у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

Пом'якшено запобіжний захід

Як розповів адвокат, 22 січня у Сентябра Магамедрасулова сплив термін запобіжного заходу, який передбачав низку зобов’язань, зокрема вимогу здати паспорт на зберігання.

23 січня у Печерському районному суді прокурори просили покласти на Магамедрасулова-старшого лише вимогу повідомляти про зміну місця проживання.

"Покладено тільки одну цю вимогу. Наш клієнт це виконуватиме, але це можна вважати нічого, жодних обмежень. Запобіжний обрали на 60 діб", - розповів Карпенко.

Досудове розслідування продовжено

Крім цього, на вимогу обвинувачення, суд на 3 місяці продовжив термін досудового розслідування. Воно триватиме до 21 квітня.

Нагадаємо, в грудні 2025 року повідомлялося, що Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід батькові детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Сентябру. Його звільнили з СІЗО, призначивши домашній арешт.

Справа Магамедрасулова

