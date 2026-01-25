Новини Справа Руслана Магамедрасулова
Батьку детектива НАБУ Магамедрасулова пом’якшили запобіжний захід, – адвокат

Батьку детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Сентябру помʼякшили запобіжний захід. Суд залишив лише одне зобов’язання - повідомляти про зміну місця проживання.

Про це повідомив адвокат Віктор Карпенко у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

Пом'якшено запобіжний захід 

Як розповів адвокат, 22 січня у Сентябра Магамедрасулова сплив термін запобіжного заходу, який передбачав низку зобов’язань, зокрема вимогу здати паспорт на зберігання.

23 січня у Печерському районному суді прокурори просили покласти на Магамедрасулова-старшого лише вимогу повідомляти про зміну місця проживання.

"Покладено тільки одну цю вимогу. Наш клієнт це виконуватиме, але це можна вважати нічого, жодних обмежень. Запобіжний обрали на 60 діб", - розповів Карпенко.

Досудове розслідування продовжено

Крім цього, на вимогу обвинувачення, суд на 3 місяці продовжив термін досудового розслідування. Воно триватиме до 21 квітня.

  • Нагадаємо, в грудні 2025 року повідомлялося, що Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід батькові детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Сентябру. Його звільнили з СІЗО, призначивши домашній арешт.

суд (11863) запобіжний захід (658) Магамедрасулов Руслан (87)
Это абсолютно в духе чекистов !!!!!
Так делают в кацапских тюрьмах
Журналисты должны провести расследование
Узнать - кто принимал участие в этой процедуре
И назвать их имена
Любое преступление имеет Имя
Преступление всегда совершает конкретный человек
ТОБТО!!! не справу завели на тих садистів в СБУ 6 хто над ним знущався...
Будь проклятий навіки ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ - саме таке моє йому втіання з днем його появи на білий світ .
й не побажаю його батькам такого ...
25.01.2026 21:54 Відповісти
Респект , пане Магамедрасулов - Вам и вашему сыну!
Нет слов ,чтобы выразить вам обоим - мое восхищение....
СУД ПЕРЕДАВ В ПРОКУРАТУРУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО РОЗДЯГАННЯ БАТЬКА ДЕТЕКТИВА НАБУ

9 вересня сестра затриманого Службою безпеки України детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова розповіла, що на суді під час перевірки його 65-річного батька роздягли догола. Вона уточнила, що перед засіданням 6-8 людей у формі завели чоловіка у кімнату, де сказали зняти все, після чого перевіряли різними приладами позаду. Родичі вважають це моральним тиском та способом принизити Сентябра Магомедрасулова.

25.01.2026 21:58 Відповісти
А мужику 7 років дали за 2,5 літра пива!
Держава,від якої ригати та блювати хочеться!
25.01.2026 21:54 Відповісти
Очікуйте невдовзі на лист з махачкали.
25.01.2026 22:07 Відповісти
Вже,і Малюка зняли,і ермака-які ще можуть бути питання в судах?
Ах, так,не можна різко, на 180* повертати.
Як і з Червінським.
25.01.2026 22:25 Відповісти
Так Бубочка опасностє ж. Зараз його за дупу взяти не можна але потім...

Тому тре максимально дискредитивувати НАБУ та безпосереднього виконавця записів Міндічгейту.
25.01.2026 23:42 Відповісти
Рафік ніувчом ніувінават....
26.01.2026 06:37 Відповісти
Не "батькУ", а "батькОВІ". "БатькУ" - це звертання.
26.01.2026 10:25 Відповісти
 
 