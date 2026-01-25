Батьку детектива НАБУ Магамедрасулова пом’якшили запобіжний захід, – адвокат
Батьку детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Сентябру помʼякшили запобіжний захід. Суд залишив лише одне зобов’язання - повідомляти про зміну місця проживання.
Про це повідомив адвокат Віктор Карпенко у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
Пом'якшено запобіжний захід
Як розповів адвокат, 22 січня у Сентябра Магамедрасулова сплив термін запобіжного заходу, який передбачав низку зобов’язань, зокрема вимогу здати паспорт на зберігання.
23 січня у Печерському районному суді прокурори просили покласти на Магамедрасулова-старшого лише вимогу повідомляти про зміну місця проживання.
"Покладено тільки одну цю вимогу. Наш клієнт це виконуватиме, але це можна вважати нічого, жодних обмежень. Запобіжний обрали на 60 діб", - розповів Карпенко.
Досудове розслідування продовжено
Крім цього, на вимогу обвинувачення, суд на 3 місяці продовжив термін досудового розслідування. Воно триватиме до 21 квітня.
- Нагадаємо, в грудні 2025 року повідомлялося, що Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід батькові детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Сентябру. Його звільнили з СІЗО, призначивши домашній арешт.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
- 3 грудня Київський апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти.
Нет слов ,чтобы выразить вам обоим - мое восхищение....
9 вересня сестра затриманого Службою безпеки України детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова розповіла, що на суді під час перевірки його 65-річного батька роздягли догола. Вона уточнила, що перед засіданням 6-8 людей у формі завели чоловіка у кімнату, де сказали зняти все, після чого перевіряли різними приладами позаду. Родичі вважають це моральним тиском та способом принизити Сентябра Магомедрасулова.
https://zn.ua/ukr/anticorruption/sud-peredav-v-prokuraturu-informatsiju-pro-rozdjahannja-batka-detektiva-nabu-mahamedrasulova.html
