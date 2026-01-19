Суд продовжив досудове розслідування у справі детектива НАБУ Магамедрасулова
Печерський суд продовжив термін досудового розслідування у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 квітня.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Досудове розслідування продовжили
"Слідчий суддя Печерського суду Києва Олег Білоцерківець задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк досудового розслідування у справі Магамедрасулова до 21 квітня 2026 року. Прокурор Олександр Ганілов пояснював необхідність продовження строків досудового розслідування "винятковою складністю провадження"", - сказано в повідомленні.
Водночас, як зауважуть у ЦПК, незрозуміло, в чому саме полягає складність провадження та що заважало закінчити проведення всіх слідчих дій та експертиз до цього часу.
З моменту попереднього продовження строку було виконаного всього 4 дії. До розслідування провадження залучили аж 65 слідчих і 42 прокурорів, тому казати про виняткову складність з такою кількістю людей невиправдано.
Однак незважаючи на це все та абсурдність звинувачень, суддя Білоцерківець все ж задовольнив клопотання прокурора, зауважуть у ЦПК.
"Слід зазначити, що продовження строків слідчим суддею є частиною "правок Лозового". Прихильники цього механізму наголошують, що судовий контроль має запобігати необґрунтованому переслідування невинних осіб. Однак ця ситуація вкотре підтверджує, що такий контроль не працює і в разі, якщо суду треба підіграти органу досудового розслідування, він продовжить строки", - додали у ЦПК.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
- 3 грудня Київський апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти.
