Суд продлил досудебное расследование по делу детектива НАБУ Магамедрасулова

Печерский суд продлил срок досудебного расследования по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 апреля.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Досудебное расследование продлили

"Следственный судья Печерского суда Киева Олег Белоцерковец удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок досудебного расследования по делу Магамедрасулова до 21 апреля 2026 года. Прокурор Александр Ганилов объяснял необходимость продления сроков досудебного расследования "исключительной сложностью производства", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечают в ЦПК, непонятно, в чем именно заключается сложность производства и что мешало завершить проведение всех следственных действий и экспертиз до этого времени.

С момента предыдущего продления срока было выполнено всего 4 действия. К расследованию производства привлекли аж 65 следователей и 42 прокурора, поэтому говорить об исключительной сложности с таким количеством людей неоправданно.

Однако, несмотря на все это и абсурдность обвинений, судья Белоцерковец все же удовлетворил ходатайство прокурора, отмечают в ЦПК.

"Следует отметить, что продление сроков следственным судьей является частью "поправок Лозового". Сторонники этого механизма отмечают, что судебный контроль должен предотвращать необоснованное преследование невиновных лиц. Однако эта ситуация в очередной раз подтверждает, что такой контроль не работает и в случае, если суду нужно подыграть органу досудебного расследования, он продлит сроки", - добавили в ЦПК.

Дело Магамедрасулова

