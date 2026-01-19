Суд продлил досудебное расследование по делу детектива НАБУ Магамедрасулова
Печерский суд продлил срок досудебного расследования по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова до 21 апреля.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Досудебное расследование продлили
"Следственный судья Печерского суда Киева Олег Белоцерковец удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок досудебного расследования по делу Магамедрасулова до 21 апреля 2026 года. Прокурор Александр Ганилов объяснял необходимость продления сроков досудебного расследования "исключительной сложностью производства", - говорится в сообщении.
В то же время, как отмечают в ЦПК, непонятно, в чем именно заключается сложность производства и что мешало завершить проведение всех следственных действий и экспертиз до этого времени.
С момента предыдущего продления срока было выполнено всего 4 действия. К расследованию производства привлекли аж 65 следователей и 42 прокурора, поэтому говорить об исключительной сложности с таким количеством людей неоправданно.
Однако, несмотря на все это и абсурдность обвинений, судья Белоцерковец все же удовлетворил ходатайство прокурора, отмечают в ЦПК.
"Следует отметить, что продление сроков следственным судьей является частью "поправок Лозового". Сторонники этого механизма отмечают, что судебный контроль должен предотвращать необоснованное преследование невиновных лиц. Однако эта ситуация в очередной раз подтверждает, что такой контроль не работает и в случае, если суду нужно подыграть органу досудебного расследования, он продлит сроки", - добавили в ЦПК.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
- 3 декабря Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль