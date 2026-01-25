Новости Дело Руслана Магамедрасулова
Отцу детектива НАБУ Магамедрасулова смягчили меру пресечения, – адвокат

Отцу детектива НАБУ Руслану Магамедрасулову - Сентябру смягчили меру пресечения. Суд оставил только одно обязательство - сообщать об изменении места жительства.

Об этом сообщил адвокат Виктор Карпенко в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

Смягчена мера пресечения 

Как рассказал адвокат, 22 января у Сентябра Магамедрасулова истек срок меры пресечения, которая предусматривала ряд обязательств, в частности требование сдать паспорт на хранение.

23 января в Печерском районном суде прокуроры просили возложить на Магамедрасулова-старшего только требование сообщать об изменении места жительства.

"Поставлено только одно это требование. Наш клиент будет его выполнять, но это можно считать ничем, никакими ограничениями. Меру пресечения избрали на 60 суток", - рассказал Карпенко.

Досудебное расследование продлено

Кроме этого, по требованию обвинения, суд на 3 месяца продлил срок досудебного расследования. Оно продлится до 21 апреля.

Читайте также: Дело Магамедрасулова: внутреннее расследование НАБУ продолжается, проведены обыски у более 20 сотрудников

  • Напомним, в декабре 2025 года сообщалось, что Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения отцу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Сентябру. Его освободили из СИЗО, назначив домашний арест.

Дело Магамедрасулова

Читайте также: Суд продлил досудебное расследование по делу детектива НАБУ Магамедрасулова

суд мера пресечения Магамедрасулов
Топ комментарии
Это абсолютно в духе чекистов !!!!!
Так делают в кацапских тюрьмах
Журналисты должны провести расследование
Узнать - кто принимал участие в этой процедуре
И назвать их имена
Любое преступление имеет Имя
Преступление всегда совершает конкретный человек
показать весь комментарий
25.01.2026 22:05 Ответить
ТОБТО!!! не справу завели на тих садистів в СБУ 6 хто над ним знущався...
Будь проклятий навіки ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ - саме таке моє йому втіання з днем його появи на білий світ .
й не побажаю його батькам такого ...
показать весь комментарий
25.01.2026 21:54 Ответить
Респект , пане Магамедрасулов - Вам и вашему сыну!
Нет слов ,чтобы выразить вам обоим - мое восхищение....
показать весь комментарий
25.01.2026 21:47 Ответить
СУД ПЕРЕДАВ В ПРОКУРАТУРУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО РОЗДЯГАННЯ БАТЬКА ДЕТЕКТИВА НАБУ

9 вересня сестра затриманого Службою безпеки України детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова розповіла, що на суді під час перевірки його 65-річного батька роздягли догола. Вона уточнила, що перед засіданням 6-8 людей у формі завели чоловіка у кімнату, де сказали зняти все, після чого перевіряли різними приладами позаду. Родичі вважають це моральним тиском та способом принизити Сентябра Магомедрасулова.

показать весь комментарий
25.01.2026 21:58 Ответить
А мужику 7 років дали за 2,5 літра пива!
Держава,від якої ригати та блювати хочеться!
показать весь комментарий
25.01.2026 21:54 Ответить
Очікуйте невдовзі на лист з махачкали.
показать весь комментарий
25.01.2026 22:07 Ответить
Вже,і Малюка зняли,і ермака-які ще можуть бути питання в судах?
Ах, так,не можна різко, на 180* повертати.
Як і з Червінським.
показать весь комментарий
25.01.2026 22:25 Ответить
Так Бубочка опасностє ж. Зараз його за дупу взяти не можна але потім...

Тому тре максимально дискредитивувати НАБУ та безпосереднього виконавця записів Міндічгейту.
показать весь комментарий
25.01.2026 23:42 Ответить
Рафік ніувчом ніувінават....
показать весь комментарий
26.01.2026 06:37 Ответить
Не "батькУ", а "батькОВІ". "БатькУ" - це звертання.
показать весь комментарий
26.01.2026 10:25 Ответить
 
 