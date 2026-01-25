Отцу детектива НАБУ Магамедрасулова смягчили меру пресечения, – адвокат
Отцу детектива НАБУ Руслану Магамедрасулову - Сентябру смягчили меру пресечения. Суд оставил только одно обязательство - сообщать об изменении места жительства.
Об этом сообщил адвокат Виктор Карпенко в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.
Смягчена мера пресечения
Как рассказал адвокат, 22 января у Сентябра Магамедрасулова истек срок меры пресечения, которая предусматривала ряд обязательств, в частности требование сдать паспорт на хранение.
23 января в Печерском районном суде прокуроры просили возложить на Магамедрасулова-старшего только требование сообщать об изменении места жительства.
"Поставлено только одно это требование. Наш клиент будет его выполнять, но это можно считать ничем, никакими ограничениями. Меру пресечения избрали на 60 суток", - рассказал Карпенко.
Досудебное расследование продлено
Кроме этого, по требованию обвинения, суд на 3 месяца продлил срок досудебного расследования. Оно продлится до 21 апреля.
- Напомним, в декабре 2025 года сообщалось, что Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения отцу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Сентябру. Его освободили из СИЗО, назначив домашний арест.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд отпустил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
- 3 декабря Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи.
Нет слов ,чтобы выразить вам обоим - мое восхищение....
9 вересня сестра затриманого Службою безпеки України детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова розповіла, що на суді під час перевірки його 65-річного батька роздягли догола. Вона уточнила, що перед засіданням 6-8 людей у формі завели чоловіка у кімнату, де сказали зняти все, після чого перевіряли різними приладами позаду. Родичі вважають це моральним тиском та способом принизити Сентябра Магомедрасулова.
Так делают в кацапских тюрьмах
Журналисты должны провести расследование
Узнать - кто принимал участие в этой процедуре
И назвать их имена
Любое преступление имеет Имя
Преступление всегда совершает конкретный человек
Держава,від якої ригати та блювати хочеться!
Будь проклятий навіки ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ - саме таке моє йому втіання з днем його появи на білий світ .
й не побажаю його батькам такого ...
Ах, так,не можна різко, на 180* повертати.
Як і з Червінським.
Тому тре максимально дискредитивувати НАБУ та безпосереднього виконавця записів Міндічгейту.