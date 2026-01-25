Отцу детектива НАБУ Магамедрасулова смягчили меру пресечения, – адвокат

Отцу детектива НАБУ Руслану Магамедрасулову - Сентябру смягчили меру пресечения. Суд оставил только одно обязательство - сообщать об изменении места жительства.

Об этом сообщил адвокат Виктор Карпенко в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

Смягчена мера пресечения

Как рассказал адвокат, 22 января у Сентябра Магамедрасулова истек срок меры пресечения, которая предусматривала ряд обязательств, в частности требование сдать паспорт на хранение.

23 января в Печерском районном суде прокуроры просили возложить на Магамедрасулова-старшего только требование сообщать об изменении места жительства.

"Поставлено только одно это требование. Наш клиент будет его выполнять, но это можно считать ничем, никакими ограничениями. Меру пресечения избрали на 60 суток", - рассказал Карпенко.

Досудебное расследование продлено

Кроме этого, по требованию обвинения, суд на 3 месяца продлил срок досудебного расследования. Оно продлится до 21 апреля.

Напомним, в декабре 2025 года сообщалось, что Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения отцу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Сентябру. Его освободили из СИЗО, назначив домашний арест.

Дело Магамедрасулова

