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Новини Справа Чернишова
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В ексміністра Чернишова не було платної камери в СІЗО, - Мін’юст

Чернишов

У колишнього віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова не було платної камери в СІЗО перед розглядом запобіжного заходу.

Про це заступник міністра юстиції України Євген Пікалов заявив під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики, передає Цензор.НЕТ.

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Перебування Чернишова

"Щодо пана Чернишова –– йому не надавалась платна камера. Він менш як добу провів в установі й він не був у платній камері. Він був в іншій камері, але вона, наскільки я пам'ятаю, не була платною. І він наступного дня вийшов", - сказав Пікалов.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що у них була оперативна інформація про те, що платні камери для працівника Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова і його батька Сентябра були недоступні нібито через блокування Службою безпеки.

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Про детектива НАБУ

"Нам було передано – і мені, і директору (НАБУ – ред.) меседж, що директор нібито має їхати до голови Служби й вирішувати це питання, щоб вона (платна камера – ред.) стала доступною (для Руслана Магамедрасулова – ред.). Тобто, питання не було, що там черга чи ще щось – штучно створені умови", - сказав керівник САП.

Очільник НАБУ Семен Кривонос зазначив, що через певний час камеру з поліпшеними умовами дали Сентябру Магамедрасулову, а його сину не дали.

Пікалов додав щодо платної камери для Руслана Магамедрасулова, тобто, з поліпшеними умовами, що відповідне звернення до них надійшло 27 листопада, а вийшов він із СІЗО 2 грудня.

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Справа Чернишова

  • У 2025 році НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
  • Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
  • 13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
  • На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.
  • За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
  • За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.
  • 27 червня ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.
  • 2 липня за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство щодо Чернишова у справі про корупцію в Мінрегіоні завершено, - НАБУ

Автор: 

Мін’юст (1630) СІЗО (746) Чернишов Олексій (401)
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Топ коментарі
+5
Лохторат напевно повірив, що кум Зеленского драє очко, і ситить в переповненій камері 4х4.
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26.02.2026 16:42 Відповісти
+4
гадаю в нього ніякої камери не було, їздив з дому
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26.02.2026 16:28 Відповісти
+4
Навіть в камері не був
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26.02.2026 16:30 Відповісти
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гадаю в нього ніякої камери не було, їздив з дому
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26.02.2026 16:28 Відповісти
Навіть в камері не був
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26.02.2026 16:30 Відповісти
😁 Маніпулюють, шулєри! Він прохання подав і його прохання на відміну від прохання Магоиндрасудових (обидвох) задовільнили. Просто він туди в камеру не встиг - надто швидко змінили запобіжний засіб.
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26.02.2026 16:34 Відповісти
І шо тепер? Нагородити?Субсидію виділити? Як то зелене болото вже остогидло..
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26.02.2026 16:36 Відповісти
Це точно, не було, якщо і сидів, то на халяву, або хтось за нього платив.
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26.02.2026 16:40 Відповісти
Лохторат напевно повірив, що кум Зеленского драє очко, і ситить в переповненій камері 4х4.
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26.02.2026 16:42 Відповісти
Звісно. Була безплатна платна.
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26.02.2026 16:44 Відповісти
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26.02.2026 16:45 Відповісти
НАБУ викрило новий епізод корупції в Мін'юсті
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26.02.2026 16:52 Відповісти
Конечно будут менять если им будет стыдно за отцов.
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26.02.2026 18:31 Відповісти
Бідолага! Сльози заважають писати далі!
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26.02.2026 17:58 Відповісти
Читаю комментарии Пикалова и просто душе приятно!
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26.02.2026 18:29 Відповісти
Посидів трохи в платній камері, але безкоштовно. Чого тут не зрозуміло.
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26.02.2026 20:39 Відповісти
 
 