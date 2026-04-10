ВАКС продлил срок исполнения обязанностей для Чернышова до 8 июня

Высший антикоррупционный суд продлил до 8 июня срок исполнения обязанностей, возложенных на бывшего вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышова.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Продлен срок исполнения обязанностей

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил бывшему вице-премьер-министру — министру национального единства Украины срок действия процессуальных обязанностей до 8 июня 2026 года, но не дольше срока досудебного расследования", — говорится в сообщении.

Подозреваемый обязан:

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении следственного судьи;

не покидать территорию Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;

являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору, суду;

сообщать следователю (детективу), прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы.

Постановление обжалованию не подлежит.

Дело Чернышова

Ранее НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывшая директорка госпредприятия "Укркомунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копистыра.

13 июня 2025 года ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн получил застройщик Копистыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Минсоци, а Горбатюк – советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под возведение жилого комплекса. Для этого он обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным образом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

27 июня 2025 года ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.

2 июля 2025 года за вице-премьера — министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

11 ноября 2025 года НАБУ и САП сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины о подозрении в незаконном обогащении. Речь идет об Алексее Чернышове, который причастен к коррупционной схеме в энергетике.

