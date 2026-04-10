ВАКС продлил срок исполнения обязанностей для Чернышова до 8 июня

ВАКС продлил полномочия Чернышова: что известно

Высший антикоррупционный суд продлил до 8 июня срок исполнения обязанностей, возложенных на бывшего вице-премьер-министра — министра национального единства Алексея Чернышова.

Продлен срок исполнения обязанностей

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил бывшему вице-премьер-министру — министру национального единства Украины срок действия процессуальных обязанностей до 8 июня 2026 года, но не дольше срока досудебного расследования", — говорится в сообщении.

Подозреваемый обязан:

  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении следственного судьи;
  • не покидать территорию Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору, суду;
  • сообщать следователю (детективу), прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы.

Постановление обжалованию не подлежит.

Дело Чернышова

  • Ранее НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
  • В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывшая директорка госпредприятия "Укркомунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копистыра.
  • 13 июня 2025 года ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн получил застройщик Копистыра.
  • На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Минсоци, а Горбатюк – советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.
  • По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под возведение жилого комплекса. Для этого он обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным образом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
  • По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
  • 27 июня 2025 года ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.
  • 2 июля 2025 года за вице-премьера — министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.
  • 11 ноября 2025 года НАБУ и САП сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины о подозрении в незаконном обогащении. Речь идет об Алексее Чернышове, который причастен к коррупционной схеме в энергетике.

Календар купіть. Вам що квітень, що червень, какая разніца.
10.04.2026 18:39 Ответить
Так все правильно написано, бо 08.04.2026 р.+ 2 місяці це і буде 08.06.2026 року, тобто 08 червня 2026 року.
10.04.2026 18:45 Ответить
А вроді, хтось з моноШобли з ВРУ, говорив, що чернишов вчинив прикре самогубство, як отой Епштейн, через сором за корупційні дії в Уряді, під час московської війни з 2014 року???
10.04.2026 18:44 Ответить
Цікаво, як відносятся діти цого скота до того шо їх паскудний татусь крадій та вбивця?
10.04.2026 18:58 Ответить
Ані ґардяцца аццом. Папа умєєт жить.
10.04.2026 19:03 Ответить
З книги про російсько-японську війну: від якогось злодійкуватого і некомпетентного посадовця Чернишова ніяк не могли позбутись. То така династія.
10.04.2026 19:09 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОСОБИСТО обіцяв САДЖАТИ В ТЮРМУ ЗА ОДНУ ГРИВНЮ ХАБАРА. Чого тоді чекати за ХАБАР В ОДИН МЛН. ДОЛАРІВ? Шибениці??? // «ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html#_blank НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/#_blank Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html#_blank https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
10.04.2026 19:01 Ответить
Хто не сидить,а хто далече....
10.04.2026 19:31 Ответить
 
 