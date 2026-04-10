ВАКС продовжив строк дії обов’язків для Чернишова до 8 червня

Вищий антикорупційний суд продовжив до 8 червня строк дії обов’язків покладених на колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишов.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

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Продовжено строк дії обов’язків

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив колишньому віцепрем’єр-міністру — Міністру національної єдності України строк дії процесуальних обов’язків до 8 червня 2026 року, але не довше строку досудового розслідування", - сказано в повідомленні.

Підозрюваний зобов’язаний:

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

не відлучатися за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

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Справа Чернишова

Раніше НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня 2025 року ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

27 червня 2025 року ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

2 липня 2025 року за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

11 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні. Ідеться про Олексія Чернишова, який причетний до корупційної схеми в енергетиці.

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