Шефір та Міндіч обговорюють внесення застави за Чернишова: Я сказал, что все поучаствуем, сложимся

Олігарх Зеленського Тімур Міндіч та експомічник президента Сергій Шефір напередодні обрання запобіжного заходу ексвіцепрем'єру Олексію Чернишову обговорювали його долю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Застава Чернишову

Шефір повідомляє Міндічу, що зустрічався із Чернишовим за день до цього. Міндіч також каже, що розмовляв із Чернишовим.

Співрозмовники домовляються, що можуть "скластися", ймовірно, на заставу Чернишову.









Читайте: ВАКС продовжив строк дії обов’язків для Чернишова до 8 червня

Справа Чернишова

Раніше НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня 2025 року ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.

За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

27 червня 2025 року ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.

2 липня 2025 року за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

11 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні. Ідеться про Олексія Чернишова, який причетний до корупційної схеми в енергетиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ексміністра Чернишова не було платної камери в СІЗО, - Мін’юст