2 759 15

Шефір та Міндіч обговорюють внесення застави за Чернишова: Я сказал, что все поучаствуем, сложимся

Міндіч та Шефір обговорювали внесення застави за Чернишова

Олігарх Зеленського Тімур Міндіч та експомічник президента Сергій Шефір напередодні обрання запобіжного заходу ексвіцепрем'єру Олексію Чернишову обговорювали його долю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

Застава Чернишову

Шефір повідомляє Міндічу, що зустрічався із Чернишовим за день до цього. Міндіч також каже, що розмовляв із Чернишовим.

Співрозмовники домовляються, що можуть "скластися", ймовірно, на заставу Чернишову.

Міндіч та Шефір обговорювали внесення застави за Чернишова

Читайте: ВАКС продовжив строк дії обов’язків для Чернишова до 8 червня

Справа Чернишова

  • Раніше НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
  • Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.
  • 13 червня 2025 року ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.
  • На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. Зараз Чернишов очолює Міністерство національної єдності.
  • За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. При цьому землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн.
  • За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова ще рік тому, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.
  • 27 червня 2025 року ВАКС застосував до Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 002 668 грн із покладенням низки процесуальних обов’язків.
  • 2 липня 2025 року за віцепрем'єра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.
  • 11 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили колишньому віцепрем’єр-міністру України про підозру у незаконному збагаченні. Ідеться про Олексія Чернишова, який причетний до корупційної схеми в енергетиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ексміністра Чернишова не було платної камери в СІЗО, - Мін’юст

Шефір Сергій (137) Чернишов Олексій (387) Міндіч Тімур (274)
Топ коментарі
Плівки "міндіча" це вирок державі Україна який винесла їй ЗЕбанда!!!
29.04.2026 11:25 Відповісти
Зеля як завжди промовчить, запише відосік про ПОТУЖНІСТЬ і все
29.04.2026 11:24 Відповісти
До Філіпа Проніна досі нема питань, він знову десь по світу "працює"?
Походження грошей на застави для цих виродків нікого не зацікавило?
29.04.2026 11:29 Відповісти
Ну, в чому би не скластися, він даже якщо втече, то гроші з відсотками поверне.
29.04.2026 11:24 Відповісти
Скинемся - не чужі ж люди - і без піздєжа! - Міндіч
29.04.2026 11:25 Відповісти
ОПГ імені "Голобородька".
29.04.2026 11:27 Відповісти
СВОих не бросаем!
29.04.2026 11:41 Відповісти
Где записи шашлычника и козыря,нах нам немец и семит,они уже далеко за горизонтом.
29.04.2026 11:47 Відповісти
Зелені обісралися і зашкварилися в корупції по повній, стоять на сцені, гівно тече по штанах, затікає в туфлі але він танцює
29.04.2026 11:47 Відповісти
«та не , ну с кассы». А де каса?
29.04.2026 11:51 Відповісти
ахахах, олігархи чергову банду привели до влади, а для чого? хто не дурак, той розуміє - щоб жити в кращих куточках світу як боги
29.04.2026 13:23 Відповісти
З зеленого ВОРОВСЬКОГО ОБЩАКА
29.04.2026 13:25 Відповісти
Один друг Зеленського обговорює з іншим другом Зеленського - як будуть збирати і вносити багато-мільйонну судову заставу в кримінальному провадженні стосовно третього друга Зеленського.
Усі четверо - на чолі із Зеленським - кошерні семіти - не Українці.
Ось це і називається в криміналістиці і кримінології - Організоване Етнічне Злочинне Угрупування.

Ці виродки самі Владу не захоплювали.
Саме таку Владу обрав собі на горе - ''мудрий'' Український народ в 2019році.
29.04.2026 15:21 Відповісти
олігархам з їх баблом і змі дуже легко маніпулювати народом. Очевидно, рейтинг потужного дуже сильно обвалився на фоні масового невдоволення, то ж, можливо, будуть міняти, щоб зберегти керованість суспільством. Навіть цікаво - до чого все йде?
29.04.2026 15:52 Відповісти
кєфір та сендвіч труть долю кума кібуци **********
29.04.2026 20:38 Відповісти
 
 