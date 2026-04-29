УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8567 відвідувачів онлайн
Новини Міндічгейт Нові плівки Міндіча
7 085 42

Рада відмовилася викликати Умєрова після публікації нових "плівок Міндіча": "за" лише 87 нардепів

Умєров фігурує на плівках Міндіча

Верховна Рада під час сьогоднішнього пленарного засідання не підтримала пропозицію щодо виклику до сесійної зали ВР секретаря РНБО Рустема Умєрова після оприлюднення ЗМІ нових фрагментів "плівок Міндіча".

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що розповів Гончаренко?

За його словами, він щойно поставив пропозицію на голосування про виклик секретаря РНБО Умєрова в Раду. "Після сьогоднішніх плівок про "співпрацю" з другом Зеленського Міндічем, коли той був міністром, в нас дуже багато питань. Але ви думаєте, слугам цікаво слухати про корупцію і справу Мідас? Таким чином рішення не підтримали. Тільки 87 депутатам це цікаво. Але чекаю Умєрова на ТСК. Питатимемо там", - написав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шефір та Міндіч обговорюють внесення застави за Чернишова: Я сказал, что все поучаствуем, сложимся

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Міндіч та Умєров обговорювали оборонні закупівлі.
  • Окрім того, Міндіч та ексміністр оборони Рустем Умєров обговорювали призначення Дениса Шмигаля на пост глави Міноборони у липні 2025 року.
  • Сам секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що у справі "Міндічгейт" надав усі відповіді відповідним органам.
  • Нагадаємо, що в матеріалі журналістки Тетяни Ніколаєнко "Як Умєров у Міндіча бронежилети купував, і що задля цього порушив ДОТ" йдеться про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч стояв за корупційною схемою контракту на бронежилети.

Також читайте: Шефіра викликають на засідання ТСК у справі "Міндічгейту": Він обговорював порятунок Чернишова. ДОКУМЕНТ

Автор: 

корупція (5026) Гончаренко Олексій (532) Міндіч Тімур (274) Умєров Рустем (873)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Вони усі одна шобла,що тут можна ще обговорювати?
показати весь коментар
29.04.2026 11:27 Відповісти
+18
Рада - зрада - це народні обранці чи шушера?
показати весь коментар
29.04.2026 11:28 Відповісти
+13
Очевидна змова виродків. Та й як можна викликати того, хто вже пів-року оминає Україну і за державний кошт подорожує по світу?
показати весь коментар
29.04.2026 12:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони усі одна шобла,що тут можна ще обговорювати?
показати весь коментар
29.04.2026 11:27 Відповісти
Хай НАБУ вруча підозру якшо шо, а то дитяча вистави, детский садик влаштували, *****
показати весь коментар
29.04.2026 11:55 Відповісти
Хай вруча, щоправда толку з цього - нуль
От якби їх ще й затримували та ізолювали на час проведення слідчих дій...
А також перевіряли походження грошей на відкупні (Пронін, спиш?).
показати весь коментар
29.04.2026 12:32 Відповісти
Решта в темі. Який жах!!!
показати весь коментар
29.04.2026 12:25 Відповісти
І в ДОЛІ їв ТЕМІ
показати весь коментар
29.04.2026 18:47 Відповісти
Рада - зрада - це народні обранці чи шушера?
показати весь коментар
29.04.2026 11:28 Відповісти
Я думаю що чи.....
показати весь коментар
29.04.2026 11:57 Відповісти
Очевидна змова виродків. Та й як можна викликати того, хто вже пів-року оминає Україну і за державний кошт подорожує по світу?
показати весь коментар
29.04.2026 12:00 Відповісти
Тут правитьно - і те, і інше. Нарід обрав собі у депутати шушеру.
показати весь коментар
29.04.2026 12:28 Відповісти
Це очевидні речі, але чому ти радієш цьому?
показати весь коментар
29.04.2026 11:35 Відповісти
Конечно,конверты кто им носит,пинать курку несущую золотые яйца будет только полный болван,круговая коррупционная порука созданная кварталом работает идеально.
показати весь коментар
29.04.2026 11:37 Відповісти
Не пытайся перевести все на вонючего кучму,твои хитрожопые клоуны должны сидеть на скамейке подсудимых.
показати весь коментар
29.04.2026 13:38 Відповісти
Как достало это татарское чучело. Лети в маякми,умеров.с Украины и так много высосал,комар.
показати весь коментар
29.04.2026 11:44 Відповісти
Накрав і Маямі, непогано, ліпше через тюрьму на його любімую березу
показати весь коментар
29.04.2026 11:56 Відповісти
К татарам он не имеет отношения Изучи вопрос глубже кто он такой
показати весь коментар
29.04.2026 14:15 Відповісти
А зачем? Обещали татарина. Такшто...
показати весь коментар
29.04.2026 20:46 Відповісти
Щиро бажаю тим, хто проголосував "проти", приєднатися (разом з уморовим) до своїх "колег" - Портнова та Киви.
показати весь коментар
29.04.2026 12:04 Відповісти
по фракциям!
зато рабов новыми налогами обложить вонючие голоса есть
показати весь коментар
29.04.2026 12:05 Відповісти
Решта зрадники.
показати весь коментар
29.04.2026 12:13 Відповісти
Решти мабуть просто не було на робочому місці.
Навіть 87 - то вже забагато депутатів для типового сесійного засідання.
показати весь коментар
29.04.2026 12:34 Відповісти
А кого їм боятися? Вони у владі навічно.
показати весь коментар
29.04.2026 13:26 Відповісти
Хто би тільки міг уявити...А путіна не намагалися викликати???
показати весь коментар
29.04.2026 12:17 Відповісти
Інші в долі, тому в не голосують.
показати весь коментар
29.04.2026 12:29 Відповісти
Але є нюанс. Не "Рада", а "слуги+ОПЗЖ"!
показати весь коментар
29.04.2026 12:36 Відповісти
Бджоли проти меду не голосують.
Хто ж тоді їм буде $20к на місяць видавати на прокорм?
показати весь коментар
29.04.2026 12:42 Відповісти
чебурек лише сидить за кордоном і кеш ховає в офшор шобли, в
показати весь коментар
29.04.2026 12:47 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2026 12:52 Відповісти
Терпіть Українці цю наволоч що відверто сере на вас,на ваших дітей,на Україну,терпіть і не скіглить,самі обирали, ТЕРПІТЬ як на інше у вас не вистачає розуму,бажання,вам же " не на часі", ато путін нападЕт блд.
показати весь коментар
29.04.2026 13:01 Відповісти
ЗЕЛЕНІ «безкорисливі слуги народу». Насправді - ЖАДІБНІ НЕНАЖЕРЛИВІ СЛУГИ хитромудрих схем, щедрих відкатів та ТОВСТИХ КОНВЕРТІВ...
показати весь коментар
29.04.2026 13:18 Відповісти
Свій же пацан, шо його смикати туди-сюди?
показати весь коментар
29.04.2026 14:14 Відповісти
в команді президента зеленського заміна:
замість крадія-татарина Рустема Умерова буде призначений на посаду справжній український патріот - Рєшат Вапросов!
показати весь коментар
29.04.2026 15:37 Відповісти
Рука руку миє!
показати весь коментар
29.04.2026 17:57 Відповісти
О боже. Та їм срати на всіх. Ніхто нічого не може їм зробити навіть якщо вони завтра почнуть дітей їсти.
показати весь коментар
29.04.2026 18:22 Відповісти
кому служат слуги народа?
показати весь коментар
29.04.2026 18:56 Відповісти
Тобто, в Раді є ті,котрі брали в розпилі ) можливо на шухері стояв,можливо в дубровку їздив,можливо закрив очі на очевидні речі...)))
показати весь коментар
29.04.2026 19:59 Відповісти
Пєсєнка Умєрова

Flew in from Miami Beach, B-O-A-C
Didn't get to bed last night
On the way, the paper bag was on my knee
Man, I had a dreadful flight

I'm back in the U-S-S-R
You don't know how lucky you are, boy
Back in the U-S-S-R
показати весь коментар
29.04.2026 20:06 Відповісти
 
 