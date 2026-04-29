Рада відмовилася викликати Умєрова після публікації нових "плівок Міндіча": "за" лише 87 нардепів
Верховна Рада під час сьогоднішнього пленарного засідання не підтримала пропозицію щодо виклику до сесійної зали ВР секретаря РНБО Рустема Умєрова після оприлюднення ЗМІ нових фрагментів "плівок Міндіча".
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Що розповів Гончаренко?
За його словами, він щойно поставив пропозицію на голосування про виклик секретаря РНБО Умєрова в Раду. "Після сьогоднішніх плівок про "співпрацю" з другом Зеленського Міндічем, коли той був міністром, в нас дуже багато питань. Але ви думаєте, слугам цікаво слухати про корупцію і справу Мідас? Таким чином рішення не підтримали. Тільки 87 депутатам це цікаво. Але чекаю Умєрова на ТСК. Питатимемо там", - написав нардеп.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Міндіч та Умєров обговорювали оборонні закупівлі.
- Окрім того, Міндіч та ексміністр оборони Рустем Умєров обговорювали призначення Дениса Шмигаля на пост глави Міноборони у липні 2025 року.
- Сам секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що у справі "Міндічгейт" надав усі відповіді відповідним органам.
- Нагадаємо, що в матеріалі журналістки Тетяни Ніколаєнко "Як Умєров у Міндіча бронежилети купував, і що задля цього порушив ДОТ" йдеться про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч стояв за корупційною схемою контракту на бронежилети.
От якби їх ще й затримували та ізолювали на час проведення слідчих дій...
А також перевіряли походження грошей на відкупні (Пронін, спиш?).
зато рабов новыми налогами обложить вонючие голоса есть
Навіть 87 - то вже забагато депутатів для типового сесійного засідання.
Хто ж тоді їм буде $20к на місяць видавати на прокорм?
замість крадія-татарина Рустема Умерова буде призначений на посаду справжній український патріот - Рєшат Вапросов!
