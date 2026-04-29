13 953 39
Міндіч та Умєров обговорюють кандидатуру міністра оборони: Поставить Шмыгаля - это пизд#ц
Олігарх Зеленського Тімур Міндіч та ексміністр оборони Рустем Умєров обговорювали призначення Дениса Шмигаля на пост глави Міноборони у липні 2025 року.
Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Наводиться фрагмент розмови 8 липня 2025 року. За кілька днів до цього президент Зеленський повідомив Умєрову, що планує призначити його послом України в США.
На місце міністра оборони розглядали кандидатуру тогочасного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, якого згодом і призначили.
Міндіч назвав "пизд#цом" потенційне призначення Шмигаля міністром оборони.
Також Міндіч каже, що у них "завтра стане завод".
Топ коментарі
Василь Тесляр #615960
29.04.2026 11:05
Юрий Хохлов #565012
29.04.2026 11:11
Валентин Коваль #620706
29.04.2026 11:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За таке мародерство у мирний час, і то вішають цю наволоч на вірьовці!!!
А мародерити на крові і життях Українців під час московської війни…. Це таж злочинна діяльність, що здійснюється на користь прутіну-окупанту і призводить до смерті Українців!! Ст ККУ про ЗРАДУ!!!
Гепрокурори, або виконують норми законодавства України, або є учасниками організованого злочинного угрупування в Урядовому кварталі!!! З відповідними наслідками….
"Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що у справі "Міндічгейт" надав усі відповіді відповідним органам." /28.04.26 /
П'ять місяців пройшло, результату немає. Воно й не дивно, якщо згадати той факт що НАБУ, САП та ВАКС набагато простіші злочини (справа "Краяна" наприклад) "розслідують" вже 10 років...
Зрозуміло що ніхто і ніколи
вове тільки треба розуміти що як овочу втекти вже може не вийти......
до баканова, резнікова, єрмака, додається адвокат умєров.
шмигаль, під кришею ахметова!
Щось я того "олігарха" у топ 10 найбагатіших не бачив.
Так такий собі підор, який з'явився з нікуди і там і подівся.
То агрохімія, то не Кабінет Міністрів - а якась сінагога