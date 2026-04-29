Міндіч та Умєров обговорюють кандидатуру міністра оборони: Поставить Шмыгаля - это пизд#ц

Олігарх Зеленського Тімур Міндіч та ексміністр оборони Рустем Умєров обговорювали призначення Дениса Шмигаля на пост глави Міноборони у липні 2025 року.

Про це йдеться в матеріалі УП.

Що відомо?

Наводиться фрагмент розмови 8 липня 2025 року. За кілька днів до цього президент Зеленський повідомив Умєрову, що планує призначити його послом України в США.

На місце міністра оборони розглядали кандидатуру тогочасного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, якого згодом і призначили.

Міндіч назвав "пизд#цом" потенційне призначення Шмигаля міністром оборони.

Також Міндіч каже, що у них "завтра стане завод".

