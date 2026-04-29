Від справ Майдану до "схематозу" в "Енергоатомі": як експрокурор Басов (Тенор) роками зливав розслідування та став фігурантом плівок Міндіча. ВIДЕО

Експрокурор із 20-річним стажем Дмитро Басов, який за часів Юрія Луценка очолював ключові розслідування щодо Януковича та злочинів на Майдані, виявився центральною фігурою в корупційній організації, що діяла в "Енергоатомі". Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування виконавчої директорки Центру протидії корупції (ЦПК) Дарії Каленюк, Басов фігурує у плівках НАБУ під псевдонімом Тенор.

Злив справ Майдану та захист катів

За даними ЦПК, у 2014 році Басов був слідчим у справі генерал-майора СБУ Олександра Щеголєва, якого звинувачують в організації штурму Будинку профспілок. Басов не лише затягував розслідування, а й фактично заблокував внутрішню перевірку СБУ щодо Щеголєва, підтвердивши фіктивні свідчення генерала. В результаті Щеголєв зміг уникнути реального покарання та втік на окуповані території після початку повномасштабного вторгнення.

Аналогічна доля спіткала і розслідування щодо економічних злочинів "сім'ї" Януковича. У 2016 році під Басова створили спеціальне управління в ГПУ, проте за три роки жодна велика справа так і не дійшла до суду.

Від прокурора до "вибивали" відкатів

Після звільнення з прокуратури у 2019 році Басов "виплив" в "Енергоатомі" як керівник внутрішньої безпеки. За версією НАБУ та САП, саме він став руками Тімура Міндіча у схемі вимагання відкатів. Під псевдонімом Тенор він блокував виплати підрядникам, вимагаючи 10-15% хабаря за відновлення оплат.

Російський слід та "кузня кадрів"

Розслідування вказує на тісний зв'язок Басова з мережею агента ФСБ Андрія Деркача. Гроші, зібрані Тенором, передавалися через посередників до "бек-офісу", що розташовувався у квартирі Деркача.

ЦПК наголошує, що кейс Басова - це яскравий приклад відсутності реформи прокуратури. Вихованці Басова, як-от прокурор Олександр Ганілов, досі обіймають високі посади та використовуються нинішнім керівництвом Офісу Генпрокурора для атак на незалежні антикорупційні органи (НАБУ та САП).

От так, в Україні рулять риги, тому і не дивуюсь, що риго-зелених мета- знищення усієї нації!
29.04.2026 10:53 Відповісти
басОВ, щєголОВ, гнілОВ... Коли вже це ******** закінчиться?!
29.04.2026 10:53 Відповісти
Отже біда була не тільки і не стільки у відсутності юридичної освіти у генелального плокулола.
29.04.2026 10:53 Відповісти
Нічого дивного - підріс Басов
29.04.2026 10:48 Відповісти
От так, в Україні рулять риги, тому і не дивуюсь, що риго-зелених мета- знищення усієї нації!
показати весь коментар
29.04.2026 10:53 Відповісти
ахах, а справу передадуть "лоеру" алібабі.. кривавий зе цирк
29.04.2026 10:53 Відповісти
басОВ, щєголОВ, гнілОВ... Коли вже це ******** закінчиться?!
показати весь коментар
29.04.2026 10:53 Відповісти
Отже біда була не тільки і не стільки у відсутності юридичної освіти у генелального плокулола.
показати весь коментар
29.04.2026 10:53 Відповісти
І знову "за рибу гроші"...
Посада Генпрокурора - не стільки юридична, скільки політична. Принаймі, в наш час.
Для підтримки державних звинувачень в суді в прокуратурі - цілий штат з юросвітою. Але от проблема: чинний Генпрокурор Кравченко - один з двох, хто підтримував в суді звинувачення овоща в злочинах зради. І що? Багато це користі принесло ******** прокуратурі під керівництво Зеленського?
29.04.2026 11:04 Відповісти
як же дрібно виглядає та багато говорить про вас цей натяк на мовний дефект
29.04.2026 13:12 Відповісти
Пам'ятаю як у 2019 мудрий нарід кричав-він зламав систему,простий хлопець з наріду.Кінець епохи бідності і брехні. Він систему очолив.Ну порохоботи це знали і до виборів.Зе сподівання виправдав на 200%.
29.04.2026 10:56 Відповісти
Цікаво, хто його, Басова, кришував з-за Луценка?
29.04.2026 10:59 Відповісти
Ну і що далі, сіли ► побалакали ► розійшлися?
Слідчі НАБУ/ДБР, прокурвори та інша корумпована сволота отримали зарплати/премії/нагороди/пенсії і все залишилось як було...
29.04.2026 11:03 Відповісти
ОГП = ОПГ
29.04.2026 11:15 Відповісти
за часів Юрія Луценка

так і живимо вже 30+ років......
бо, такі холуї потрібні будь якій владі!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29.04.2026 11:59 Відповісти
у нас роками існувала і існує система інфільтрації у владу, правоохоронну, військову та судову системи кацапських агентів.
І апогей її діяльності сьогодні на самій високій посаді в країні.
29.04.2026 13:16 Відповісти
Таку прокурВоПадаль-відразу "до стінки"
29.04.2026 12:10 Відповісти
 
 