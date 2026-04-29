Від справ Майдану до "схематозу" в "Енергоатомі": як експрокурор Басов (Тенор) роками зливав розслідування та став фігурантом плівок Міндіча. ВIДЕО

Експрокурор із 20-річним стажем Дмитро Басов, який за часів Юрія Луценка очолював ключові розслідування щодо Януковича та злочинів на Майдані, виявився центральною фігурою в корупційній організації, що діяла в "Енергоатомі". Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування виконавчої директорки Центру протидії корупції (ЦПК) Дарії Каленюк, Басов фігурує у плівках НАБУ під псевдонімом Тенор.

Дивіться: Міндіч та Умєров обговорювали оборонні закупівлі: Бронежилеты это большие деньги, это тебе один звонок, - ЗМІ

Злив справ Майдану та захист катів

За даними ЦПК, у 2014 році Басов був слідчим у справі генерал-майора СБУ Олександра Щеголєва, якого звинувачують в організації штурму Будинку профспілок. Басов не лише затягував розслідування, а й фактично заблокував внутрішню перевірку СБУ щодо Щеголєва, підтвердивши фіктивні свідчення генерала. В результаті Щеголєв зміг уникнути реального покарання та втік на окуповані території після початку повномасштабного вторгнення.

Аналогічна доля спіткала і розслідування щодо економічних злочинів "сім'ї" Януковича. У 2016 році під Басова створили спеціальне управління в ГПУ, проте за три роки жодна велика справа так і не дійшла до суду.

Також дивіться: Міндіч обговорював кооператив "Династія". Будинки можуть належати, зокрема, Єрмаку та Зеленському, - ЗМІ

Від прокурора до "вибивали" відкатів

Після звільнення з прокуратури у 2019 році Басов "виплив" в "Енергоатомі" як керівник внутрішньої безпеки. За версією НАБУ та САП, саме він став руками Тімура Міндіча у схемі вимагання відкатів. Під псевдонімом Тенор він блокував виплати підрядникам, вимагаючи 10-15% хабаря за відновлення оплат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гончаренко викликає Шефіра на засідання ТСК у справі "Міндічгейту": Він обговорював порятунок Чернишова. ДОКУМЕНТ

Російський слід та "кузня кадрів"

Розслідування вказує на тісний зв'язок Басова з мережею агента ФСБ Андрія Деркача. Гроші, зібрані Тенором, передавалися через посередників до "бек-офісу", що розташовувався у квартирі Деркача.

ЦПК наголошує, що кейс Басова - це яскравий приклад відсутності реформи прокуратури. Вихованці Басова, як-от прокурор Олександр Ганілов, досі обіймають високі посади та використовуються нинішнім керівництвом Офісу Генпрокурора для атак на незалежні антикорупційні органи (НАБУ та САП).

Дивіться також: Президент знав?: ЗМІ оприлюднили нові фрагменти розмов Міндіча з Шефіром та Умєровим. ВIДЕО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міндічгейт: заставу в 40 млн грн за Басова внесли новостворена компанія з капіталом 75 тис. грн та його адвокати, - ЗМІ