Від справ Майдану до "схематозу" в "Енергоатомі": як експрокурор Басов (Тенор) роками зливав розслідування та став фігурантом плівок Міндіча. ВIДЕО
Експрокурор із 20-річним стажем Дмитро Басов, який за часів Юрія Луценка очолював ключові розслідування щодо Януковича та злочинів на Майдані, виявився центральною фігурою в корупційній організації, що діяла в "Енергоатомі". Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування виконавчої директорки Центру протидії корупції (ЦПК) Дарії Каленюк, Басов фігурує у плівках НАБУ під псевдонімом Тенор.
Злив справ Майдану та захист катів
За даними ЦПК, у 2014 році Басов був слідчим у справі генерал-майора СБУ Олександра Щеголєва, якого звинувачують в організації штурму Будинку профспілок. Басов не лише затягував розслідування, а й фактично заблокував внутрішню перевірку СБУ щодо Щеголєва, підтвердивши фіктивні свідчення генерала. В результаті Щеголєв зміг уникнути реального покарання та втік на окуповані території після початку повномасштабного вторгнення.
Аналогічна доля спіткала і розслідування щодо економічних злочинів "сім'ї" Януковича. У 2016 році під Басова створили спеціальне управління в ГПУ, проте за три роки жодна велика справа так і не дійшла до суду.
Від прокурора до "вибивали" відкатів
Після звільнення з прокуратури у 2019 році Басов "виплив" в "Енергоатомі" як керівник внутрішньої безпеки. За версією НАБУ та САП, саме він став руками Тімура Міндіча у схемі вимагання відкатів. Під псевдонімом Тенор він блокував виплати підрядникам, вимагаючи 10-15% хабаря за відновлення оплат.
Російський слід та "кузня кадрів"
Розслідування вказує на тісний зв'язок Басова з мережею агента ФСБ Андрія Деркача. Гроші, зібрані Тенором, передавалися через посередників до "бек-офісу", що розташовувався у квартирі Деркача.
ЦПК наголошує, що кейс Басова - це яскравий приклад відсутності реформи прокуратури. Вихованці Басова, як-от прокурор Олександр Ганілов, досі обіймають високі посади та використовуються нинішнім керівництвом Офісу Генпрокурора для атак на незалежні антикорупційні органи (НАБУ та САП).
Посада Генпрокурора - не стільки юридична, скільки політична. Принаймі, в наш час.
Для підтримки державних звинувачень в суді в прокуратурі - цілий штат з юросвітою. Але от проблема: чинний Генпрокурор Кравченко - один з двох, хто підтримував в суді звинувачення овоща в злочинах зради. І що? Багато це користі принесло ******** прокуратурі під керівництво Зеленського?
