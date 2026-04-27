Заяви про Берлінську на "плівках Міндіча" - маніпуляції та вкиди, - Каленюк

Єдиними "плівками Міндіча", що несуть факти є офіційна інформація від НАБУ та САП.

Про це повідомила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, передає Цензор.НЕТ.

"Безумством є обговорювати "плівки Міндіча", опубліковані у вигляді якихось скрінів адвоката ексзаступника голови ОП.

Єдині "плівки Міндіча", які несуть факти, а не маніпуляції та вкиди, – це офіційні комунікації від НАБУ та САП, а також оголошені матеріали прокурорів в суді. Ось їх і варто обговорювати", - наголосила вона.

Вона зауважила, що адвокат ексзаступника голови ОП та експрокурор САП, який поширює інформацію невідомого походження, раніше заперечував взагалі існування "плівок Міндіча".

"Тепер він став джерелом наїзду на Марію Берлінську. Просто опублікувавши якийсь треш, який називає "плівками Міндіча" зі своїх джерел.

Обговорення цього трешу саме по собі вже є перемогою ОП.

Мета ОП – підірвати довіру до офіційних "плівок Міндіча" через накиди на відомих людей, до яких є суспільна довіра", - підсумувала Каленюк.

Що передувало?

Раніше експрокурор САП Станіслав Броневицький оприлюднив інформацію про те, що Марія Берлінська згадується на плівках Міндіча.

Згодом нардеп Ярослав Железняк заявив, що це фейк .

