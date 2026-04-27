Заяви про Берлінську на "плівках Міндіча" - маніпуляції та вкиди, - Каленюк
Єдиними "плівками Міндіча", що несуть факти є офіційна інформація від НАБУ та САП.
Про це повідомила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Безумством є обговорювати "плівки Міндіча", опубліковані у вигляді якихось скрінів адвоката ексзаступника голови ОП.
Єдині "плівки Міндіча", які несуть факти, а не маніпуляції та вкиди, – це офіційні комунікації від НАБУ та САП, а також оголошені матеріали прокурорів в суді. Ось їх і варто обговорювати", - наголосила вона.
Вона зауважила, що адвокат ексзаступника голови ОП та експрокурор САП, який поширює інформацію невідомого походження, раніше заперечував взагалі існування "плівок Міндіча".
"Тепер він став джерелом наїзду на Марію Берлінську. Просто опублікувавши якийсь треш, який називає "плівками Міндіча" зі своїх джерел.
Обговорення цього трешу саме по собі вже є перемогою ОП.
Мета ОП – підірвати довіру до офіційних "плівок Міндіча" через накиди на відомих людей, до яких є суспільна довіра", - підсумувала Каленюк.
Що передувало?
- Раніше експрокурор САП Станіслав Броневицький оприлюднив інформацію про те, що Марія Берлінська згадується на плівках Міндіча.
- Згодом нардеп Ярослав Железняк заявив, що це фейк.
Ну і антисемітизм, звісно
Найрозумніша позиція - заявити, що варто спочатку почекати хоча б оприлюдення самих записів та якихось заяв НАБУ, а потім уже робити якісь висновки!
ДОСИТЬ ЗАЙМАТИСЬ КОРУПЦІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛІВОК
Така вже традиція в Україні...
Якщо відсутнє правосуддя панує хаос, який на користь агресору.
нарешті і до цієї потвори долетів бумеранг.
але ж, гімно не тоне!!
Я був на фронті в той момент, тому мене це просто вибісило повністю- бо я бачив,яка армія в нас було в 2014 році, і яка стала в 2016 році.
Вже набридли до ригачкі ці всі "відважні і безкомпромісні борцуни" з Порошенко, які в упор не бачать зраду, крадивницьтво, та продажність зеленої шобли. Бо Порошенко нікого не чипав за критиканство, а ця вся зелена наволоч може і засадити в тюрьму і вбити,коли ім дуже треба. А ще більшість критиканів Пороха- сидять на зарплатні у дерьмаків-зелених тварей зараз . Тому вважаю що ця маша як раз і є тою, яка фігурує в плівках міндіча.
Даю гарний допис Самарськой на цю тему
Ссилка на всю програму 2016 року
https://www.youtube.com/watch?v=GPxjIDYfTog
2016 рік.
Марія говорить про тодішню владу.
Хтось колись чув, аби Марія - у такому ж тоні, з такою ж твердістю, жорсткістю, безкомпромісністю - говорила про нинішніх, про справжніх бариг на крові, про Зеленського і Ко?
«Корупція свинарчуків» часів Порошенка, репетуючи про яку Марія і Ко «зробили країну разом» - це просто чайові, це дрібнота, яка завалялася в кишенях нинішніх мародерів - кращих друзів Зеленського.
То що там по риториці Берлінської в часи зеленої руїни?
Хтось чув про «гроші, які липнуть до крові», або про «мертвʼятників, які харчуються трупами солдат» у часи повномасштабної війни??
Чи достатньо просто написати повідомлення Єрмаку: Андрій, сподіваюся, це все неправда..
Ставлення до Берлінської грунтується не лише на її дронових справах - я знаю від військових про її ефективність у цьому плані. Але й на відчутті її внутрішньої фальші і позерстві - як от на цьому відео.
Я це написала, винісши за дужки її ймовірну присутність на плівках міндіча - не знаю напевно, чи мова дійсно про неї.
Якщо ж про неї - то вона маша. І Марією ніколи не була. І тоді почнуться зовсім інші питання…
P.S. Вона дійсно говорить про цукерки Рошен в кишенях сепаратистів….
«Боже, яке кончене…»
https://dai.ly/xa7568k
Огидна промова. Маніпуляція дрібними фактами "цукерки в кишенях.." дуже неприємна особа.
Якщо на плівках дійсно фігурує це призвище то не дивно.
Обов,язково треба ще розірвати пару сорочок на олігархічних каналах.
Або перевести стріли на Ю.Тимошенко.
цеж так патріотично і дотепно,я впевненний міндічу і зеленському сподобається
Я на той Дігнітас перестав донатити ще з 23-го року, і добре, що так зробив.