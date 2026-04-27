Заяви про Берлінську на "плівках Міндіча" - маніпуляції та вкиди, - Каленюк

Каленюк про Берлінську та плівки Міндіча

Єдиними "плівками Міндіча", що несуть факти є офіційна інформація від НАБУ та САП.

Про це повідомила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Безумством є обговорювати "плівки Міндіча", опубліковані у вигляді якихось скрінів адвоката ексзаступника голови ОП.

Єдині "плівки Міндіча", які несуть факти, а не маніпуляції та вкиди, – це офіційні комунікації від НАБУ та САП, а також оголошені матеріали прокурорів в суді. Ось їх і варто обговорювати", - наголосила вона.

Вона зауважила, що адвокат ексзаступника голови ОП та експрокурор САП, який поширює інформацію невідомого походження, раніше заперечував взагалі існування "плівок Міндіча". 

"Тепер він став джерелом наїзду на Марію Берлінську. Просто опублікувавши якийсь треш, який називає "плівками Міндіча" зі своїх джерел.

Обговорення цього трешу саме по собі вже є перемогою ОП.

Мета ОП – підірвати довіру до офіційних "плівок Міндіча" через накиди на відомих людей, до яких є суспільна довіра", - підсумувала Каленюк.

Що передувало?

  • Раніше експрокурор САП Станіслав Броневицький оприлюднив інформацію про те, що Марія Берлінська згадується на плівках Міндіча.
  • Згодом нардеп Ярослав Железняк заявив, що це фейк.

Берлінська Марія (31) Каленюк Дар’я (47) Міндіч Тімур (251)
Ну і антисемітизм, звісно
27.04.2026 10:36
всі на захист зашквареної берлінскої!

27.04.2026 10:37
і гомофобія, валюнтаризм та девальвація!
27.04.2026 10:38
27.04.2026 10:34
Ну і антисемітизм, звісно
27.04.2026 10:36
і гомофобія, валюнтаризм та девальвація!
27.04.2026 10:38
всі на захист зашквареної берлінскої!

27.04.2026 10:37
Как то рьяно начали защищать названную пани. Был такой термин. "Лучше бы не помогал"! Касалось когда в переговоры лезли те, кто не имеет веса и ума, и озвучивало аспекты которые не знала одна из сторон. У кацапов это называется- " медвежИя услуга"
27.04.2026 10:39
тобі краще знати... спав з Галущенко???
27.04.2026 11:10
Что, модератор темы? Спите долго! ТоваРисЧ!
27.04.2026 11:13
хвальшивка
27.04.2026 10:39
Не буває диму без вогню: на вихід, списана.
27.04.2026 10:44
Одні її захищають одразу так палко, інші так само палко роблять одразу винною...

Найрозумніша позиція - заявити, що варто спочатку почекати хоча б оприлюдення самих записів та якихось заяв НАБУ, а потім уже робити якісь висновки!
27.04.2026 10:48
а рошенки в кишенях полонених срускіх від Берлінської - теж фейк?
27.04.2026 10:52
ОПУБЛІКУЙТЕ УСІ ПЛІВКИ

ДОСИТЬ ЗАЙМАТИСЬ КОРУПЦІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛІВОК
27.04.2026 10:52
Коли кажуть, що довіряйте інформаціі прокурорів - я впевнений, що все було навпаки, як кажуть прокурори-інваліди. Ну от така у нас в країні реальність.
27.04.2026 10:56
😇😂
27.04.2026 10:57
В Україні ЗМІ, всякі "диванні аналітики", полезньіе Кремлю идиотьі, агенти впливу, злидні розумові, завидущі, шкідники патологічні, просто ідіоти... оголошують підозри разом з обвинуваченням і вироками - у пакеті.

Така вже традиція в Україні...

Якщо відсутнє правосуддя панує хаос, який на користь агресору.
27.04.2026 10:59
саме берлінська і була в перших рядах вершників зеленого п*здєца!!!
нарешті і до цієї потвори долетів бумеранг.
але ж, гімно не тоне!!
27.04.2026 12:26
Коли вже це грантоїдське, абсолютно марне, швидше шкідливе ніж корисне для України ЦПК на чолі з Шабуніним і Каленюк згине. Ну тільки ж смердять і паразитують на грошах невідомого походження..
27.04.2026 11:02
Берлінську повинні були судити ще за Чернігів, але її тоді зелена влада відмазала.
27.04.2026 11:03
Ось що про це написав у себе у інстаграмі ексголова ОП андрій богдан:

27.04.2026 11:33
я може щось пропустив, але у якому законі прописано, що злочинці звільняються від відповідальності за скоєні злочини по угоді із слідством?
27.04.2026 15:09
Тут закони для бидломаси. А для еліти панятія і дагаварняки.
27.04.2026 15:38
В цій стрічці все, що про Міндіча - правда, в про Берлінську ні. Осколки антикорупційнерів вписуються. Всі челядники Портрета сиділи на грантах, гранти висохли, пішли до гопоти -подайтє на пропітаніє, я нє єл (ла) шерсть днєй.
27.04.2026 11:14
Грантожери стали на захист потужними рядами
27.04.2026 11:31
Коли прорашиські боти і корисні ідіоти перемішали все грішне з праведним, прирівнявши мафію міндіча ,цукермана ,галущенко ,шефіра ,шурму та іншу мерзоту від влади до волонтерів які виступають проти корупції і допомагають ЗСУ ,це або ідіоти або вороги ,я навіть думаю що це було вкинуто владою ,щоб відволікти увагу від корупції свого оточеня.
27.04.2026 11:36
центр протидії з корупцією-спалився)). загалом 99% "очільників інтернет думок" або тих кого суспільство вважає "найпотужнішими та найвеличнішими"-виявляються-ШКІДНИКАМИ...та чомусь за випадковим збігом-одного походження..навіть якщо призвіща мають накшталт свинарчук ну або берлінська чи шмигаль чи малюк чи ). БО ЧУЖИМ -тут ЗАСЬ))) і так було 1000 років )
27.04.2026 11:48
Я цю гадость берлінську непереношу з 2016 року, після ії пасквілєй про армію і Порошенко на програмі Право на владу.
Я був на фронті в той момент, тому мене це просто вибісило повністю- бо я бачив,яка армія в нас було в 2014 році, і яка стала в 2016 році.
Вже набридли до ригачкі ці всі "відважні і безкомпромісні борцуни" з Порошенко, які в упор не бачать зраду, крадивницьтво, та продажність зеленої шобли. Бо Порошенко нікого не чипав за критиканство, а ця вся зелена наволоч може і засадити в тюрьму і вбити,коли ім дуже треба. А ще більшість критиканів Пороха- сидять на зарплатні у дерьмаків-зелених тварей зараз . Тому вважаю що ця маша як раз і є тою, яка фігурує в плівках міндіча.
Даю гарний допис Самарськой на цю тему
Ссилка на всю програму 2016 року
https://www.youtube.com/watch?v=GPxjIDYfTog

2016 рік.
Марія говорить про тодішню владу.
Хтось колись чув, аби Марія - у такому ж тоні, з такою ж твердістю, жорсткістю, безкомпромісністю - говорила про нинішніх, про справжніх бариг на крові, про Зеленського і Ко?

«Корупція свинарчуків» часів Порошенка, репетуючи про яку Марія і Ко «зробили країну разом» - це просто чайові, це дрібнота, яка завалялася в кишенях нинішніх мародерів - кращих друзів Зеленського.

То що там по риториці Берлінської в часи зеленої руїни?
Хтось чув про «гроші, які липнуть до крові», або про «мертвʼятників, які харчуються трупами солдат» у часи повномасштабної війни??

Чи достатньо просто написати повідомлення Єрмаку: Андрій, сподіваюся, це все неправда..

Ставлення до Берлінської грунтується не лише на її дронових справах - я знаю від військових про її ефективність у цьому плані. Але й на відчутті її внутрішньої фальші і позерстві - як от на цьому відео.

Я це написала, винісши за дужки її ймовірну присутність на плівках міндіча - не знаю напевно, чи мова дійсно про неї.

Якщо ж про неї - то вона маша. І Марією ніколи не була. І тоді почнуться зовсім інші питання…

P.S. Вона дійсно говорить про цукерки Рошен в кишенях сепаратистів….
«Боже, яке кончене…»
27.04.2026 11:50
Ось лише її виступ:

https://dai.ly/xa7568k
27.04.2026 12:33
подивився фрагмент.
Огидна промова. Маніпуляція дрібними фактами "цукерки в кишенях.." дуже неприємна особа.
Якщо на плівках дійсно фігурує це призвище то не дивно.
27.04.2026 13:38
Так опублікуйте офіційно всі ці "плівки" і проблема зникне сама собою але біда в тому що там дуже багато "своїх" бандитіва засвітилось в тому числі і найчесніший ЗЕблазень.
27.04.2026 11:52
А заяви про Мадридську, Парижську, Лондонську та Віденську? Те же фейк? Нэ?
27.04.2026 11:57
заворушились "антикорупціонери"!!!
Обов,язково треба ще розірвати пару сорочок на олігархічних каналах.
Або перевести стріли на Ю.Тимошенко.
цеж так патріотично і дотепно,я впевненний міндічу і зеленському сподобається
27.04.2026 12:48
Повністю згоден з автором
27.04.2026 13:29
Берлінська то така ж "мама дронів", як Сирожа Лещенко "журналіст-антикорупціонер". Звичайна підтанцьовка з ОПи.
Я на той Дігнітас перестав донатити ще з 23-го року, і добре, що так зробив.
27.04.2026 14:44
 
 