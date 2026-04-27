Заявления о Берлинской на "пленках Миндича" - манипуляции и вбросы, - Каленюк
Единственными "записями Миндича", содержащими факты, являются официальные данные от НАБУ и САП.
Об этом сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Безумием является обсуждение "плёнок Миндича", опубликованных в виде каких-то скриншотов адвоката экс-заместителя главы ОП.
Единственные "пленки Миндича", которые содержат факты, а не манипуляции и вбросы, – это официальные сообщения от НАБУ и САП, а также оглашенные материалы прокуроров в суде. Вот их и стоит обсуждать", – подчеркнула она.
Она отметила, что адвокат экс-заместителя главы ОП и экс-прокурор САП, который распространяет информацию неизвестного происхождения, ранее отрицал вообще существование "пленок Миндича".
"Теперь он стал источником наездов на Марию Берлинскую. Просто опубликовав какой-то треш, который называет "пленками Миндича" из своих источников.
Обсуждение этого треша само по себе уже является победой ОП.
Цель ОП – подорвать доверие к официальным "пленкам Миндича" через нападки на известных людей, к которым есть общественное доверие", – подытожила Каленюк.
Что предшествовало?
- Ранее экс-прокурор САП Станислав Броневицкий обнародовал информацию о том, что Мария Берлинская упоминается на пленках Миндича.
- Впоследствии нардеп Ярослав Железняк заявил, что это фейк.
Ну і антисемітизм, звісно
Найрозумніша позиція - заявити, що варто спочатку почекати хоча б оприлюдення самих записів та якихось заяв НАБУ, а потім уже робити якісь висновки!
ДОСИТЬ ЗАЙМАТИСЬ КОРУПЦІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛІВОК
Така вже традиція в Україні...
Якщо відсутнє правосуддя панує хаос, який на користь агресору.
нарешті і до цієї потвори долетів бумеранг.
але ж, гімно не тоне!!
Я був на фронті в той момент, тому мене це просто вибісило повністю- бо я бачив,яка армія в нас було в 2014 році, і яка стала в 2016 році.
Вже набридли до ригачкі ці всі "відважні і безкомпромісні борцуни" з Порошенко, які в упор не бачать зраду, крадивницьтво, та продажність зеленої шобли. Бо Порошенко нікого не чипав за критиканство, а ця вся зелена наволоч може і засадити в тюрьму і вбити,коли ім дуже треба. А ще більшість критиканів Пороха- сидять на зарплатні у дерьмаків-зелених тварей зараз . Тому вважаю що ця маша як раз і є тою, яка фігурує в плівках міндіча.
Даю гарний допис Самарськой на цю тему
Ссилка на всю програму 2016 року
2016 рік.
Марія говорить про тодішню владу.
Хтось колись чув, аби Марія - у такому ж тоні, з такою ж твердістю, жорсткістю, безкомпромісністю - говорила про нинішніх, про справжніх бариг на крові, про Зеленського і Ко?
«Корупція свинарчуків» часів Порошенка, репетуючи про яку Марія і Ко «зробили країну разом» - це просто чайові, це дрібнота, яка завалялася в кишенях нинішніх мародерів - кращих друзів Зеленського.
То що там по риториці Берлінської в часи зеленої руїни?
Хтось чув про «гроші, які липнуть до крові», або про «мертвʼятників, які харчуються трупами солдат» у часи повномасштабної війни??
Чи достатньо просто написати повідомлення Єрмаку: Андрій, сподіваюся, це все неправда..
Ставлення до Берлінської грунтується не лише на її дронових справах - я знаю від військових про її ефективність у цьому плані. Але й на відчутті її внутрішньої фальші і позерстві - як от на цьому відео.
Я це написала, винісши за дужки її ймовірну присутність на плівках міндіча - не знаю напевно, чи мова дійсно про неї.
Якщо ж про неї - то вона маша. І Марією ніколи не була. І тоді почнуться зовсім інші питання…
P.S. Вона дійсно говорить про цукерки Рошен в кишенях сепаратистів….
«Боже, яке кончене…»
Огидна промова. Маніпуляція дрібними фактами "цукерки в кишенях.." дуже неприємна особа.
Якщо на плівках дійсно фігурує це призвище то не дивно.
Обов,язково треба ще розірвати пару сорочок на олігархічних каналах.
Або перевести стріли на Ю.Тимошенко.
цеж так патріотично і дотепно,я впевненний міндічу і зеленському сподобається
Я на той Дігнітас перестав донатити ще з 23-го року, і добре, що так зробив.