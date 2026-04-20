РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8925 посетителей онлайн
Новости Перезагрузка ГБР
1 498 23

Из Антикоррупционной стратегии убрали конкурсы на должности глав Нацполиции и ГБР, могут еще "вытряхнуть" конкурс на должность генпрокурора, - "слуга народа" Радина

Как украинцы относятся к созданию Правительства национального единства?

Из проекта Антикоррупционной стратегии, который сегодня должен рассмотреть Кабинет Министров, исключили положение о проведении независимых конкурсов на руководящие должности в Нацполиции и ГБР.

Об этом пишет в Facebook народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной деятельности Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали от Радиной

Она напомнила, что сегодня должно состояться заседание Кабинета Министров, на котором планируется рассмотреть проект Антикоррупционной стратегии. По дороге из НАПК в Кабмин после заседания правительственного комитета из документа уже убрали независимые конкурсы на должности руководства Нацполиции и ГБР.

"То есть система, которой поставили диагноз в субботу после семи жертв, продолжает защищаться от любых прозрачных методов избрания руководства. Как и система, диагноз которой был установлен ранее - в ноябре 2025 года после операции "Мидас", - пишет нардеп.

По ее информации, из текста стратегии в КМУ могут "вытащить" еще один конкурс - на генерального прокурора. Даже мягкие формулировки стратегии - создать конкурсную комиссию, которая всего лишь рекомендует президенту потенциальных кандидатов - восприняты как угроза.

"Призываю премьер-министра Украины Юлию Свириденко и членов правительства вернуть в Антикоррупционную стратегию конкурсы на Нацполицию и ГБР и оставить элементы конкурса на генерального прокурора", - резюмирует Радина.

Реакция ЦПК

Как отметила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, в антикоррупционной стратегии, которую голосует правительство, этих конкурсов больше нет не случайно.

Потому что, по словам Каленюк, настоящие честные конкурсы - это независимость и профессионализм. А независимые силовики - это конец ручному управлению "5-6 менеджеров".

"У нас уже есть независимые НАБУ и САП, которые раскрыли схему друзей и кумовьев президента. А представьте, что будет, если и остальные силовые структуры будут иметь профессиональных независимых руководителей?" - пишет она.

Каленюк убеждена, что все будет происходить по следующим сценариям:

  •  или имитация конкурсов - как Татаров сделал в ГБР
  •  или прямые назначения своих - как Зеленский и Ермак поставили генпрокурора Кравченко

"Без настоящего отбора. Без конкуренции. Без объяснений. Зато - полностью послушного. И речь не о фамилиях. Речь о системе, где силовики служат не закону - а Банковой. А дальше все просто: ручные прокуроры → ручные дела → избирательное правосудие → произвол. И именно это сейчас у Зеленского пытаются зацементировать. Жаль, что премьер-министр Юлия Свириденко слепо выполняет прихоти президента Зеленского", - резюмирует в свою очередь Каленюк.

Автор: 

Кабмин (13804) Нацполиция (16818) ГБР (3378) Каленюк Дарья (41) Радина Анастасия (49)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Зе гниди кончані
показать весь комментарий
20.04.2026 13:07 Ответить
+10
та немає вже ніякої нацполіції . поліція перетворилася в міліцію часів Януковича .нажаль ((
показать весь комментарий
20.04.2026 13:07 Ответить
+8
Україна перетворилась в кланову кастову державу!
показать весь комментарий
20.04.2026 13:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тридвараси
показать весь комментарий
20.04.2026 13:06 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2026 13:07 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2026 13:07 Ответить
Корупція Зє це іхнє всьо !!!
показать весь комментарий
20.04.2026 14:00 Ответить
ніяких реалтних конкурсів в поліції ніколи не було. Так як і в усіх інших державних органах. І ніколи не буде. Казочки для дурних.
показать весь комментарий
20.04.2026 13:09 Ответить
бо кому це треба? людям? про людей ніхто ніколи не думає. Владі? владі потрібна керованість, а конкурси будуть тільки заважати.
показать весь комментарий
20.04.2026 13:13 Ответить
Повернення старих кадрів на середні та керівні посади в Національній поліції України є помітним трендом останніх років
Ключові аспекти цієї тенденції (станом на 2024-2026 роки)
показать весь комментарий
20.04.2026 13:50 Ответить
Все эти конкурсы - шоу для дурачков,все равно поставят своих,верных квартальщиков-дерьмачников;тоже самое нацрады на диких зарплатах - все равно большую часть бюджетных потоков квартал разворует.
показать весь комментарий
20.04.2026 13:11 Ответить
Треба аби всіх хто був задіяний до такої ганьби мають бути оприлюднені фамілії
показать весь комментарий
20.04.2026 13:13 Ответить
В статті згадується стюардеса Юля. Але їй разом з урядом нема коли займатися такими дрібницями, вони сьогодні черговий внесок в зелену пропаганду роблять:
"Уряд сьогодні схвалить виділення 638 мільйонів гривень на «Єдиний Марафон»"
От де робота кипить!
показать весь комментарий
20.04.2026 13:34 Ответить
Це що, торгівлі за місця не буде, тільки зв'язки та откати
показать весь комментарий
20.04.2026 13:19 Ответить
вертаемося в часи Януковича
показать весь комментарий
20.04.2026 13:24 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2026 13:24 Ответить
Буде пряме призначення з "95 балагану"
показать весь комментарий
20.04.2026 13:26 Ответить
Не дивіться на справи! Дивіться Шоу Зеленкого!
показать весь комментарий
20.04.2026 13:32 Ответить
Ось вам шановні українці відповідь чому нам ніякий ЄС ніяке НАТО нічого крім "тайожного союзу" не світить доки при владі буде ЗЕблазень зі своїми "міндічами"!!!
показать весь комментарий
20.04.2026 13:35 Ответить
КОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ.
" У мене одне питання.
- Чому ми досі не в НАТО ЄС?",- Зєлєнскій.
показать весь комментарий
20.04.2026 13:40 Ответить
"і залишити елементи конкурсу на Генерального прокурора" - а які там елементи лишилися? На що вони впливають? Зараз у нас діючий Генпрокурор, котрий двічі провалив перевірку на доброчесність, але ж це не завадило йому зайняти посаду. То про що мова?
показать весь комментарий
20.04.2026 13:46 Ответить
Здається що оті "конкурси" та "атестаціі" почались в моєму рідному Львові.Започаткував це Микола Горинь,вихідець з шановної галицької сім"ї дисидентів.Коли минув його губернаторський термін (то ще за Кучми) то він пішов не де небудь,а в обласну податкову.Він і ввів в практику атестаціі керівників всіх рівнів та їх заступників податкової.Кожен керівник перед атестацією повинен був внести конкретну суму,оговорено навіть збільшення цієї суми за кожен день просрочки.Потім коли Львівську податкову почали очолювати "обрізані" демократи (СДПУо) та регіонали то все вже йшло по накатаній - приходили,приносили,короче рутина...Я до того що нема підстав думати,що тепер щось по інакшому.На будь якому конкурсі у нас оберуть того,хто більше дасть.І даремно ота правдолюбиця чи правдобориця Каленюк репетує шось про непрозорість і вибірковість.Це просто звиклий вереск свині яку відсунули від корита...кожен хто має музикальний слух чує то по тональності та інтонаціі...
показать весь комментарий
20.04.2026 13:47 Ответить
"ржом, ржом, нє пєрєстайом"
показать весь комментарий
20.04.2026 13:51 Ответить
Потужна 95-та вертикаль влади😢
показать весь комментарий
20.04.2026 13:56 Ответить
Дєрьмак "на фронті" але справа його жива ...у вигляді татарова. Зроблення разом продовжується.
показать весь комментарий
20.04.2026 14:00 Ответить
Повний треш в державі, роблять що хочуть і ніхто їм нічого не зробить.
Виділяють гроші на телевізор і чомусь ніхто з них не боїться, що буряти прийдуть і їх всіх закатують, за це чомусь тільки ухилянти повинні перейматися і йти в окоп.
показать весь комментарий
20.04.2026 14:04 Ответить
 
 