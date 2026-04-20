Из Антикоррупционной стратегии убрали конкурсы на должности глав Нацполиции и ГБР, могут еще "вытряхнуть" конкурс на должность генпрокурора, - "слуга народа" Радина
Из проекта Антикоррупционной стратегии, который сегодня должен рассмотреть Кабинет Министров, исключили положение о проведении независимых конкурсов на руководящие должности в Нацполиции и ГБР.
Об этом пишет в Facebook народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной деятельности Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.
Детали от Радиной
Она напомнила, что сегодня должно состояться заседание Кабинета Министров, на котором планируется рассмотреть проект Антикоррупционной стратегии. По дороге из НАПК в Кабмин после заседания правительственного комитета из документа уже убрали независимые конкурсы на должности руководства Нацполиции и ГБР.
"То есть система, которой поставили диагноз в субботу после семи жертв, продолжает защищаться от любых прозрачных методов избрания руководства. Как и система, диагноз которой был установлен ранее - в ноябре 2025 года после операции "Мидас", - пишет нардеп.
По ее информации, из текста стратегии в КМУ могут "вытащить" еще один конкурс - на генерального прокурора. Даже мягкие формулировки стратегии - создать конкурсную комиссию, которая всего лишь рекомендует президенту потенциальных кандидатов - восприняты как угроза.
"Призываю премьер-министра Украины Юлию Свириденко и членов правительства вернуть в Антикоррупционную стратегию конкурсы на Нацполицию и ГБР и оставить элементы конкурса на генерального прокурора", - резюмирует Радина.
Реакция ЦПК
Как отметила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, в антикоррупционной стратегии, которую голосует правительство, этих конкурсов больше нет не случайно.
Потому что, по словам Каленюк, настоящие честные конкурсы - это независимость и профессионализм. А независимые силовики - это конец ручному управлению "5-6 менеджеров".
"У нас уже есть независимые НАБУ и САП, которые раскрыли схему друзей и кумовьев президента. А представьте, что будет, если и остальные силовые структуры будут иметь профессиональных независимых руководителей?" - пишет она.
Каленюк убеждена, что все будет происходить по следующим сценариям:
- или имитация конкурсов - как Татаров сделал в ГБР
- или прямые назначения своих - как Зеленский и Ермак поставили генпрокурора Кравченко
"Без настоящего отбора. Без конкуренции. Без объяснений. Зато - полностью послушного. И речь не о фамилиях. Речь о системе, где силовики служат не закону - а Банковой. А дальше все просто: ручные прокуроры → ручные дела → избирательное правосудие → произвол. И именно это сейчас у Зеленского пытаются зацементировать. Жаль, что премьер-министр Юлия Свириденко слепо выполняет прихоти президента Зеленского", - резюмирует в свою очередь Каленюк.
