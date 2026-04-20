Із Антикорупційної стратегії прибрали конкурси на голів Нацполіції і ДБР, можуть ще "витрусити" конкурс на генпрокурора, - "слуга народу" Радіна

Із проєкту Антикорупційної стратегії, який сьогодні має розглянути Кабінет Міністрів, прибрали положення про незалежні конкурси на посади керівництва Нацполіції і ДБР.

Про це пише у фейсбуку народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

Деталі від Радіної

Вона нагадала, що сьогодні має відбутися засідання Кабінету Міністрів, на якому планують розглянути проект Антикорупційної стратегії. Дорогою з НАЗК до Кабміну після урядового комітету із документу вже прибрали незалежні конкурси на посади керівництва Нацполіції і ДБР.

"Тобто система, якій поставили діагноз у суботу після сімох жертв, продовжує себе захищати від будь-яких прозорих методів обрання керівництва. Як і система, діагноз якій встановлено раніше - у листопаді 2025 після операції "Мідас", - пише нардепка.

За її інформацією, із тексту стратегії на КМУ можуть "витрусити" ще один конкурс - на генерального прокурора. Навіть мʼякі формулювання стратегії - зробити конкурсну комісію, яка всього лиш рекомендує президенту потенційних кандидатів - сприйнято як загрозу.

"Закликаю Прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко та членів уряду повернути в Антикорупційну стратегію конкурси на Нацпол і ДБР і залишити елементи конкурсу на Генерального прокурора", - резюмує Радіна.

Реакція ЦПК

Як зазначила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк, в антикоруційній стратегії, яку голосує уряд, цих конкурсів більше немає не випадково.

Бо, за словами Каленюк, справжні чесні конкурси - це про незалежність та фаховість. А незалежні силовики - це кінець ручному управлінню "5–6 менеджерів".

"В нас вже є незалежне НАБУ та САП, які прикрилу схему друзів та кумів президента. А уявіть, що буде, якщо і решта силових структур матимуть професійних незалежних керівників?" - пише вона.

Каленюк переконана, що все відбуватиметься за такими сценаріями:

  •  або імітація конкурсів - як Татаров зробив у ДБР
  •  або прямі призначення своїх - як Зеленський і Єрмак поставили генпрокурора Кравченка

"Без справжнього відбору. Без конкуренції. Без пояснення. Зате - повністю слухняного. І це не про прізвища. Це про систему, де силовики служать не закону - а Банковій. А далі все просто: ручні прокурори → ручні справи → вибіркове правосуддя → свавілля. І саме це зараз у Зеленського намагаються зацементувати. Шкода, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко сліпо виконує забаганки президента Зеленського", - резюмує своєю чергою Каленюк.

Зе гниди кончані
20.04.2026 13:07
Україна перетворилась в кланову кастову державу!
20.04.2026 13:24
Тридвараси
20.04.2026 13:06
сЦАРЬ ЦАХЕС , ПНХ !
20.04.2026 16:00
Корупція Зє це іхнє всьо !!!
20.04.2026 14:00
ніяких реалтних конкурсів в поліції ніколи не було. Так як і в усіх інших державних органах. І ніколи не буде. Казочки для дурних.
20.04.2026 13:09
бо кому це треба? людям? про людей ніхто ніколи не думає. Владі? владі потрібна керованість, а конкурси будуть тільки заважати.
20.04.2026 13:13
Повернення старих кадрів на середні та керівні посади в Національній поліції України є помітним трендом останніх років
Ключові аспекти цієї тенденції (станом на 2024-2026 роки)
20.04.2026 13:50
Все эти конкурсы - шоу для дурачков,все равно поставят своих,верных квартальщиков-дерьмачников;тоже самое нацрады на диких зарплатах - все равно большую часть бюджетных потоков квартал разворует.
20.04.2026 13:11
Якщо визначають переможця, міжнародні експерти з країни які надають нам гроші, то сенс в конкурсах є. Тому що зараз Зеленський, як і всі президенти до нього, назначає керівниками поліції, ДБР, генпрокурора і інших високопосадовців виключно особисто відданих людей щоб вони не заважали красти його любим друзям
20.04.2026 17:30
Треба аби всіх хто був задіяний до такої ганьби мають бути оприлюднені фамілії
20.04.2026 13:13
В статті згадується стюардеса Юля. Але їй разом з урядом нема коли займатися такими дрібницями, вони сьогодні черговий внесок в зелену пропаганду роблять:
"Уряд сьогодні схвалить виділення 638 мільйонів гривень на «Єдиний Марафон»"
От де робота кипить!
20.04.2026 13:34
Це що, торгівлі за місця не буде, тільки зв'язки та откати
20.04.2026 13:19
вертаемося в часи Януковича
20.04.2026 13:24
Буде пряме призначення з "95 балагану"
20.04.2026 13:26
Не дивіться на справи! Дивіться Шоу Зеленкого!
20.04.2026 13:32
Ось вам шановні українці відповідь чому нам ніякий ЄС ніяке НАТО нічого крім "тайожного союзу" не світить доки при владі буде ЗЕблазень зі своїми "міндічами"!!!
20.04.2026 13:35
КОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ.
" У мене одне питання.
- Чому ми досі не в НАТО ЄС?",- Зєлєнскій.
20.04.2026 13:40
"і залишити елементи конкурсу на Генерального прокурора" - а які там елементи лишилися? На що вони впливають? Зараз у нас діючий Генпрокурор, котрий двічі провалив перевірку на доброчесність, але ж це не завадило йому зайняти посаду. То про що мова?
20.04.2026 13:46
Здається що оті "конкурси" та "атестаціі" почались в моєму рідному Львові.Започаткував це Микола Горинь,вихідець з шановної галицької сім"ї дисидентів.Коли минув його губернаторський термін (то ще за Кучми) то він пішов не де небудь,а в обласну податкову.Він і ввів в практику атестаціі керівників всіх рівнів та їх заступників податкової.Кожен керівник перед атестацією повинен був внести конкретну суму,оговорено навіть збільшення цієї суми за кожен день просрочки.Потім коли Львівську податкову почали очолювати "обрізані" демократи (СДПУо) та регіонали то все вже йшло по накатаній - приходили,приносили,короче рутина...Я до того що нема підстав думати,що тепер щось по інакшому.На будь якому конкурсі у нас оберуть того,хто більше дасть.І даремно ота правдолюбиця чи правдобориця Каленюк репетує шось про непрозорість і вибірковість.Це просто звиклий вереск свині яку відсунули від корита...кожен хто має музикальний слух чує то по тональності та інтонаціі...
20.04.2026 13:47
"ржом, ржом, нє пєрєстайом"
20.04.2026 13:51
Потужна 95-та вертикаль влади😢
20.04.2026 13:56
Дєрьмак "на фронті" але справа його жива ...у вигляді татарова. Зроблення разом продовжується.
20.04.2026 14:00
Повний треш в державі, роблять що хочуть і ніхто їм нічого не зробить.
Виділяють гроші на телевізор і чомусь ніхто з них не боїться, що буряти прийдуть і їх всіх закатують, за це чомусь тільки ухилянти повинні перейматися і йти в окоп.
20.04.2026 14:04
20.04.2026 14:24
Які конкурси, останній День Помпеї наближається і нада взять всьо.
20.04.2026 14:27
А млжна нах...й витряхнути радину, желєзнякп і інших фріків-антикорупціонерів, які зробили все аби захистити корупцію і нею наводнити всю країну?
Коли цих мавп витряхнуть разом з шабуніними і го та грд які проводять «конкурст» в результаті яких.перемагають втключно ДЕБІЛИ???????
20.04.2026 14:50
в Україні "зелено- рашистська диктатура" .котра працює на знищення України .як держави
20.04.2026 15:30
в країні, де люди від зубожіння та злиднів несуть у скупку металобрухту усьо, що погано лежить(люки від колодців каналізаціїї), слово "незалежний" будь про що, - недоречне
20.04.2026 15:54
Мародери при владі, будують чи вже побудували приватну тоталітарну країну- зі тюремно- паханською армію зі своїми штрафбатами і загранотрядами , людоловством, бусіфікацією і безправну державу для цівільного населенння і все це за народні кошти а для себе минаючи право народу у виборності конкуренції і фаховості назначають своїх прокурорів поліцію і суддів які в долі і темі тому маємо що маємо а обовязки залишають народу або працювати за копійки або вмерти на фронті чи від злиднів як це вже було вже у 1919 року коли більшовицьки окупанти влаштували в Україні геноцід до цього йде і теперішня Україна але нажаль ми їх самі привели до влади .
20.04.2026 16:14
Зеленського - геть!Гниді не місце в президентському кріслі...
20.04.2026 16:18
Треба шукати свого Прігожина
20.04.2026 16:43
 
 