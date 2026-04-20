Із Антикорупційної стратегії прибрали конкурси на голів Нацполіції і ДБР, можуть ще "витрусити" конкурс на генпрокурора, - "слуга народу" Радіна

Із проєкту Антикорупційної стратегії, який сьогодні має розглянути Кабінет Міністрів, прибрали положення про незалежні конкурси на посади керівництва Нацполіції і ДБР.

Про це пише у фейсбуку народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

Деталі від Радіної

Вона нагадала, що сьогодні має відбутися засідання Кабінету Міністрів, на якому планують розглянути проект Антикорупційної стратегії. Дорогою з НАЗК до Кабміну після урядового комітету із документу вже прибрали незалежні конкурси на посади керівництва Нацполіції і ДБР.

"Тобто система, якій поставили діагноз у суботу після сімох жертв, продовжує себе захищати від будь-яких прозорих методів обрання керівництва. Як і система, діагноз якій встановлено раніше - у листопаді 2025 після операції "Мідас", - пише нардепка.

За її інформацією, із тексту стратегії на КМУ можуть "витрусити" ще один конкурс - на генерального прокурора. Навіть мʼякі формулювання стратегії - зробити конкурсну комісію, яка всього лиш рекомендує президенту потенційних кандидатів - сприйнято як загрозу.

"Закликаю Прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко та членів уряду повернути в Антикорупційну стратегію конкурси на Нацпол і ДБР і залишити елементи конкурсу на Генерального прокурора", - резюмує Радіна.

Реакція ЦПК

Як зазначила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк, в антикоруційній стратегії, яку голосує уряд, цих конкурсів більше немає не випадково.

Бо, за словами Каленюк, справжні чесні конкурси - це про незалежність та фаховість. А незалежні силовики - це кінець ручному управлінню "5–6 менеджерів".

"В нас вже є незалежне НАБУ та САП, які прикрилу схему друзів та кумів президента. А уявіть, що буде, якщо і решта силових структур матимуть професійних незалежних керівників?" - пише вона.

Каленюк переконана, що все відбуватиметься за такими сценаріями:

або імітація конкурсів - як Татаров зробив у ДБР

або прямі призначення своїх - як Зеленський і Єрмак поставили генпрокурора Кравченка

"Без справжнього відбору. Без конкуренції. Без пояснення. Зате - повністю слухняного. І це не про прізвища. Це про систему, де силовики служать не закону - а Банковій. А далі все просто: ручні прокурори → ручні справи → вибіркове правосуддя → свавілля. І саме це зараз у Зеленського намагаються зацементувати. Шкода, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко сліпо виконує забаганки президента Зеленського", - резюмує своєю чергою Каленюк.

