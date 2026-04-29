Шефіра викликають на засідання ТСК у справі "Міндічгейту": Він обговорював порятунок Чернишова. ДОКУМЕНТ

Тимчасова слідча комісія ВР викликає експомічника президента Сергія Шефіра на засідання ТСК, яке відбудеться 13 травня.

Про це народний депутат "Європейської солідарності", голова ТСК Олексій Гончаренко повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Шефір фігурує на "плівках Міндіча"

Гончаренко нагадує, що одним з фігурантів "плівок Міндіча" є Шефір.

"Він прийшов в гості до Міндіча у відому нам всім квартиру на Грушевського 9а. А обговорювали вони порятунок кума Зеленського - Олексія Чернишова і про ту славнозвізну заставу з общака. Викликаю Шефіра для дачі офіційних показань по цій справі. Тому чекаємо на засіданні. Питань стає все більше", - зазначив Гончаренко.

Читайте: Президент знав?: ЗМІ оприлюднили нові фрагменти розмов Міндіча з Шефіром та Умєровим. ВIДЕО

Читайте: Заява про фігурування Берлінської на "плівках Міндіча" - фейк, - Железняк

Також читайте: У САП розповіли про операцію "Мідас": розслідування перейшло у відкриту фазу

Гончаренко Олексій Шефір Сергій Міндіч Тімур
+19
Вся ця шобла зільона - це неймовірне збіговисько антиукраїнських сил, які впевнено знищують Україну!
29.04.2026 08:34 Відповісти
+13
Гундоса почвара і його банда, яка привела велику війну в Україну. Але ж народу подобається. То тищу дасть, то ****** відкриє. Народ радіє і момирає від щоденних обстрілів і готовий знову голосувати на Тупого блазня.
29.04.2026 09:06 Відповісти
+5
Цей дощ надовго
29.04.2026 08:31 Відповісти
Цей дощ надовго
29.04.2026 08:31 Відповісти
Так он же во фрицеляндии,оттуда даже идиот не приедет.
29.04.2026 08:34 Відповісти
29.04.2026 08:34 Відповісти
Так ось ти який північний лис!
показати весь коментар
Ненавиджу корупціонерів, схематозників міндіча перш за все, але думаю, що той шефір пошле того гончаренка за відомим маршрутом. Якщо вже не послав...
29.04.2026 08:40 Відповісти
те, шо викликють такий : нє, ідіть у с...ку, у вас там ********, нє прійєду! уже знайшли, шо там "пакушалось" на мєрсєдєсь нахмановічя?
29.04.2026 08:49 Відповісти
Гончаренко, на моє здивування, чи не єдиний хто працює методично, цілоспрямовано, фахово і дуже по актуальним темам.
Він взагалі проявляє не аби всі риси справжн.ого політика, який вміє аналізувати події, робити висновки і корегувати свої дії в правильному напрямку.
29.04.2026 08:51 Відповісти
Єдине, чого йому не вистачає - це жорсткості і послідовності до тих хто плює на виклики, а значить на закони України, як та срань, яку кличуть міловановим та смілянський з їм подібними зеуй...ками. Вже час жорстко вимагати їх примусової доставки на засідання комісії.
29.04.2026 08:53 Відповісти
Шановний Сергію Нахмановичу.Висловлюємо свою повагу та інформуємо про наступне.
Не занадто суворо ця ТСК подає чолобитну давньому другу та бізнес партнеру Найвеличнішого?Враховуючи те,що він належить до однієї нації з лідором(про яку не можна проти ночі згадувать,бо посадять у тюрму) та ще й поранений на колчаковскіх фронтах.
29.04.2026 08:58 Відповісти
Знодна. Схожа на челобітну.
29.04.2026 09:03 Відповісти
Значить, ви не в курсі, як працює ТСК ВР, і ця теж.
29.04.2026 10:04 Відповісти
А хіба тільки проти ночі згадувати не можна? От я лох! А я і вдень боявся, а так кортіло висловити свою глибоку повагу і своє щире захоплення тими, яких називати не можна...
29.04.2026 12:07 Відповісти
29.04.2026 13:12 Відповісти
Зелені дупи палатимуть
29.04.2026 09:03 Відповісти
29.04.2026 09:06 Відповісти
Перепрошую, а ви за котрий народ тут розписуєтесь?
29.04.2026 09:23 Відповісти
Той,що 8 з 10 дебіли!
29.04.2026 09:26 Відповісти
Раділи і радіють ті, кому було дуже вигідно і зручно жити при цій владі. Таких ще дуже багато, особливо зараз.Коли не соромлячись можна вкрасти, де тільки можна.
29.04.2026 09:26 Відповісти
Я поставив, що подобається, але ту худобу народом назвати язик не повертається. Населення, череда тупа. Народу, українців в Україні критично мало, на жаль. Приблизно чверть від загальної кількості.
29.04.2026 12:10 Відповісти
Ну Гончаренко прямо таки ворог народу!!!Для них!!!
29.04.2026 09:37 Відповісти
Буде бити шифер. Ще викличи черепицю, профнастил, євроруберойд.
29.04.2026 10:11 Відповісти
 
 