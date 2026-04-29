Шефіра викликають на засідання ТСК у справі "Міндічгейту": Він обговорював порятунок Чернишова. ДОКУМЕНТ

Тимчасова слідча комісія ВР викликає експомічника президента Сергія Шефіра на засідання ТСК, яке відбудеться 13 травня.

Про це народний депутат "Європейської солідарності", голова ТСК Олексій Гончаренко повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Шефір фігурує на "плівках Міндіча"

Гончаренко нагадує, що одним з фігурантів "плівок Міндіча" є Шефір.

"Він прийшов в гості до Міндіча у відому нам всім квартиру на Грушевського 9а. А обговорювали вони порятунок кума Зеленського - Олексія Чернишова і про ту славнозвізну заставу з общака. Викликаю Шефіра для дачі офіційних показань по цій справі. Тому чекаємо на засіданні. Питань стає все більше", - зазначив Гончаренко.

Читайте: Президент знав?: ЗМІ оприлюднили нові фрагменти розмов Міндіча з Шефіром та Умєровим. ВIДЕО

Читайте: Заява про фігурування Берлінської на "плівках Міндіча" - фейк, - Железняк

Також читайте: У САП розповіли про операцію "Мідас": розслідування перейшло у відкриту фазу