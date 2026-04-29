Шефіра викликають на засідання ТСК у справі "Міндічгейту": Він обговорював порятунок Чернишова. ДОКУМЕНТ
Тимчасова слідча комісія ВР викликає експомічника президента Сергія Шефіра на засідання ТСК, яке відбудеться 13 травня.
Про це народний депутат "Європейської солідарності", голова ТСК Олексій Гончаренко повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Шефір фігурує на "плівках Міндіча"
Гончаренко нагадує, що одним з фігурантів "плівок Міндіча" є Шефір.
"Він прийшов в гості до Міндіча у відому нам всім квартиру на Грушевського 9а. А обговорювали вони порятунок кума Зеленського - Олексія Чернишова і про ту славнозвізну заставу з общака. Викликаю Шефіра для дачі офіційних показань по цій справі. Тому чекаємо на засіданні. Питань стає все більше", - зазначив Гончаренко.
Міндічгейт
- У листопаді 2025 року НАБУ проводило обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводило обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- 10 листопада 2025 року НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують ексміністр Герман Галущенко та Міндіч.
- Ексміністру Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова –– відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Слідство вважає його керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці. Тепер справу Міндіча можуть передати до Інтерполу для його затримання, зокрема під час перетину кордону.
15 лютого 2026 року Германа Галущенка затримали під час спроби перетину кордону. 16 лютого стало відомо, що співробітники НАБУ і САП повідомили експосадовцю про підозру, а вже наступного дня суд відправив його у СІЗО із можливістю внесення застави у 200 мільйонів гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він взагалі проявляє не аби всі риси справжн.ого політика, який вміє аналізувати події, робити висновки і корегувати свої дії в правильному напрямку.
Не занадто суворо ця ТСК подає чолобитну давньому другу та бізнес партнеру Найвеличнішого?Враховуючи те,що він належить до однієї нації з лідором(про яку не можна проти ночі згадувать,бо посадять у тюрму) та ще й поранений на колчаковскіх фронтах.