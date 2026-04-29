Шефира вызывают на заседание ВСК по делу "Миндичгейта": Он обсуждал спасение Чернышова. ДОКУМЕНТ

Временная следственная комиссия ВР вызывает экс-помощника президента Сергея Шефира на заседание ВСК, которое состоится 13 мая.

Об этом народный депутат "Европейской солидарности", председатель ВСК Алексей Гончаренко сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Шефир фигурирует на "пленках Миндича"

Гончаренко напоминает, что одним из фигурантов "пленок Миндича" является Шефир.

"Он пришел в гости к Миндичу в известную нам всем квартиру на Грушевского, 9а. А обсуждали они спасение кума Зеленского — Алексея Чернышова и тот пресловутый залог из общака. Вызываю Шефира для дачи официальных показаний по этому делу. Поэтому ждем на заседании. Вопросов становится все больше", — отметил Гончаренко.

