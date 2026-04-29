Шефира вызывают на заседание ВСК по делу "Миндичгейта": Он обсуждал спасение Чернышова. ДОКУМЕНТ

Временная следственная комиссия ВР вызывает экс-помощника президента Сергея Шефира на заседание ВСК, которое состоится 13 мая.

Об этом народный депутат "Европейской солидарности", председатель ВСК Алексей Гончаренко сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Шефир фигурирует на "пленках Миндича"

Гончаренко напоминает, что одним из фигурантов "пленок Миндича" является Шефир.

"Он пришел в гости к Миндичу в известную нам всем квартиру на Грушевского, 9а. А обсуждали они спасение кума Зеленского — Алексея Чернышова и тот пресловутый залог из общака. Вызываю Шефира для дачи официальных показаний по этому делу. Поэтому ждем на заседании. Вопросов становится все больше", — отметил Гончаренко.

Вся ця шобла зільона - це неймовірне збіговисько антиукраїнських сил, які впевнено знищують Україну!
29.04.2026 08:34 Ответить
Гундоса почвара і його банда, яка привела велику війну в Україну. Але ж народу подобається. То тищу дасть, то ****** відкриє. Народ радіє і момирає від щоденних обстрілів і готовий знову голосувати на Тупого блазня.
29.04.2026 09:06 Ответить
Цей дощ надовго
29.04.2026 08:31 Ответить
Цей дощ надовго
29.04.2026 08:31 Ответить
Так он же во фрицеляндии,оттуда даже идиот не приедет.
29.04.2026 08:34 Ответить
Так ось ти який північний лис!
29.04.2026 08:36 Ответить
Ненавиджу корупціонерів, схематозників міндіча перш за все, але думаю, що той шефір пошле того гончаренка за відомим маршрутом. Якщо вже не послав...
29.04.2026 08:40 Ответить
те, шо викликють такий : нє, ідіть у с...ку, у вас там ********, нє прійєду! уже знайшли, шо там "пакушалось" на мєрсєдєсь нахмановічя?
29.04.2026 08:49 Ответить
Гончаренко, на моє здивування, чи не єдиний хто працює методично, цілоспрямовано, фахово і дуже по актуальним темам.
Він взагалі проявляє не аби всі риси справжн.ого політика, який вміє аналізувати події, робити висновки і корегувати свої дії в правильному напрямку.
29.04.2026 08:51 Ответить
Єдине, чого йому не вистачає - це жорсткості і послідовності до тих хто плює на виклики, а значить на закони України, як та срань, яку кличуть міловановим та смілянський з їм подібними зеуй...ками. Вже час жорстко вимагати їх примусової доставки на засідання комісії.
29.04.2026 08:53 Ответить
Шановний Сергію Нахмановичу.Висловлюємо свою повагу та інформуємо про наступне.
Не занадто суворо ця ТСК подає чолобитну давньому другу та бізнес партнеру Найвеличнішого?Враховуючи те,що він належить до однієї нації з лідором(про яку не можна проти ночі згадувать,бо посадять у тюрму) та ще й поранений на колчаковскіх фронтах.
29.04.2026 08:58 Ответить
Знодна. Схожа на челобітну.
29.04.2026 09:03 Ответить
Значить, ви не в курсі, як працює ТСК ВР, і ця теж.
29.04.2026 10:04 Ответить
А хіба тільки проти ночі згадувати не можна? От я лох! А я і вдень боявся, а так кортіло висловити свою глибоку повагу і своє щире захоплення тими, яких називати не можна...
29.04.2026 12:07 Ответить
29.04.2026 13:12 Ответить
Зелені дупи палатимуть
29.04.2026 09:03 Ответить
Перепрошую, а ви за котрий народ тут розписуєтесь?
29.04.2026 09:23 Ответить
Той,що 8 з 10 дебіли!
29.04.2026 09:26 Ответить
Раділи і радіють ті, кому було дуже вигідно і зручно жити при цій владі. Таких ще дуже багато, особливо зараз.Коли не соромлячись можна вкрасти, де тільки можна.
29.04.2026 09:26 Ответить
Я поставив, що подобається, але ту худобу народом назвати язик не повертається. Населення, череда тупа. Народу, українців в Україні критично мало, на жаль. Приблизно чверть від загальної кількості.
29.04.2026 12:10 Ответить
Ну Гончаренко прямо таки ворог народу!!!Для них!!!
29.04.2026 09:37 Ответить
Буде бити шифер. Ще викличи черепицю, профнастил, євроруберойд.
29.04.2026 10:11 Ответить
 
 