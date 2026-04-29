Шефира вызывают на заседание ВСК по делу "Миндичгейта": Он обсуждал спасение Чернышова. ДОКУМЕНТ
Временная следственная комиссия ВР вызывает экс-помощника президента Сергея Шефира на заседание ВСК, которое состоится 13 мая.
Об этом народный депутат "Европейской солидарности", председатель ВСК Алексей Гончаренко сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Шефир фигурирует на "пленках Миндича"
Гончаренко напоминает, что одним из фигурантов "пленок Миндича" является Шефир.
"Он пришел в гости к Миндичу в известную нам всем квартиру на Грушевского, 9а. А обсуждали они спасение кума Зеленского — Алексея Чернышова и тот пресловутый залог из общака. Вызываю Шефира для дачи официальных показаний по этому делу. Поэтому ждем на заседании. Вопросов становится все больше", — отметил Гончаренко.
Миндичгейт
- В ноябре 2025 года НАБУ проводило обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводило обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- 10 ноября 2025 года НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро раскрыло офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, в которых фигурируют экс-министр Герман Галущенко и Миндич.
- Экс-министру Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых — Дмитрия Басова — отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Бывшего советника Галущенко Миронюка поместили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике. Теперь дело Миндича могут передать в Интерпол для его задержания, в частности при пересечении границы.
15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. 16 февраля стало известно, что сотрудники НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику о подозрении, а уже на следующий день суд отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен.
Він взагалі проявляє не аби всі риси справжн.ого політика, який вміє аналізувати події, робити висновки і корегувати свої дії в правильному напрямку.
Не занадто суворо ця ТСК подає чолобитну давньому другу та бізнес партнеру Найвеличнішого?Враховуючи те,що він належить до однієї нації з лідором(про яку не можна проти ночі згадувать,бо посадять у тюрму) та ще й поранений на колчаковскіх фронтах.