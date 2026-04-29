От дел Майдана до "схематоза" в "Энергоатоме": как экс-прокурор Басов ("Тенор") годами срывал расследования и стал фигурантом записей Миндича

Бывший прокурор с 20-летним стажем Дмитрий Басов, который во времена Юрия Луценко возглавлял ключевые расследования в отношении Януковича и преступлений на Майдане, оказался центральной фигурой в коррупционной организации, действовавшей в "Энергоатоме". Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследования исполнительного директора Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарьи Каленюк, Басов фигурирует в записях НАБУ под псевдонимом "Тенор".

Утечка дел Майдана и защита палачей

По данным ЦПК, в 2014 году Басов был следователем по делу генерал-майора СБУ Александра Щеголева, которого обвиняют в организации штурма Дома профсоюзов. Басов не только затягивал расследование, но и фактически заблокировал внутреннюю проверку СБУ в отношении Щеголева, подтвердив фиктивные показания генерала. В результате Щеголев смог избежать реального наказания и сбежал на оккупированные территории после начала полномасштабного вторжения.

Аналогичная судьба постигла и расследование экономических преступлений "семьи" Януковича. В 2016 году под руководством Басова создали специальное управление в ГПУ, однако за три года ни одно крупное дело так и не дошло до суда.

У прокурора "выбивали" откаты

После увольнения из прокуратуры в 2019 году Басов "выплыл" в "Энергоатоме" в качестве руководителя внутренней безопасности. По версии НАБУ и САП, именно он стал рукой Тимура Миндича в схеме вымогательства откатов. Под псевдонимом "Тенор" он блокировал выплаты подрядчикам, требуя 10-15% взятки за возобновление платежей.

Российский след и "кузница кадров"

Расследование указывает на тесную связь Басова с сетью агента ФСБ Андрея Деркача. Деньги, собранные "Тенором", передавались через посредников в "бэк-офис", который располагался в квартире Деркача.

ЦПК подчеркивает, что дело Басова - это яркий пример отсутствия реформы прокуратуры. Воспитанники Басова, такие как прокурор Александр Ганилов, до сих пор занимают высокие должности и используются нынешним руководством Офиса генпрокурора для атак на независимые антикоррупционные органы (НАБУ и САП).

