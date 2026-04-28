ВАКС установил для Тимошенко срок для ознакомления с материалами дела до 24 мая

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда установил народному депутату Юлии Тимошенко и её защите срок для ознакомления с материалами дела до 24 мая.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

После этого прокурор САП должен направить в суд обвинительный акт, и дело будет рассматриваться в ВАКС.

Ранее в САП заявили, что 7 апреля завершили следствие по делу Тимошенко и предоставили защите материалы досудебного расследования для ознакомления.

С тех пор сторона защиты имела полный доступ к материалам досудебного расследования. Однако руководительница фракции "Батькивщина" ни разу не явилась на ознакомление с ними, добавили в САП.

Читайте также: ВАКС разрешил Тимошенко выехать за границу - в рабочую командировку в Хорватию

  • Напомним, что накануне в НАБУ заявили, что, несмотря на завершение досудебного расследования по делу о возможном подкупе народных депутатов, Юлия Тимошенко до сих пор не явилась в Бюро для ознакомления с материалами.

Читайте также: Тимошенко не появляется для ознакомления с делом о взятках, передача в суд затягивается, - НАБУ

Недовго нари пустували.
28.04.2026 17:21
Мадам капітєльман досі на свободі. Я вже давно списав цю стару клячу в утиль, ан ні! Вона ще якось борсається, бо дуже любить халявні гроші. Цікаво,Ю скільки тепер буде коштувати місце в прохідній частині спису її шарашки, тобто "партії корупціонерів та вбивць"? Було від 2 до 5 мільйонів баксів. Тепер напевно мадам захоче більше... За "зєлєнсккіх" капітєльмани не сидять - вони репатріюються в Ізраїль... Там тепле море і дух Трампа витає над водами...
28.04.2026 17:31
Не переймайтесь. Тут всі "громадяни України". Євреї стають євреями тільки після предявлення звинувачень в корупційних та інших злочинах і негайно репатріюються в Ізраїль весело наспівуючи "хава нагіла".
28.04.2026 18:04
ЮВТ просто так не взять).
28.04.2026 17:20
Швидше саджайте цю аферистку, бо у європарламенті вже шуршать пакети "Нової пошти".
28.04.2026 17:21
Лиш ВОНА лиш ВОНА.....
Сидітиме сумна....(с)
28.04.2026 17:28
не дочекаєшся.
28.04.2026 17:45
Мадам капітєльман досі на свободі. Я вже давно списав цю стару клячу в утиль, ан ні! Вона ще якось борсається, бо дуже любить халявні гроші. Цікаво,Ю скільки тепер буде коштувати місце в прохідній частині спису її шарашки, тобто "партії корупціонерів та вбивць"? Було від 2 до 5 мільйонів баксів. Тепер напевно мадам захоче більше... За "зєлєнсккіх" капітєльмани не сидять - вони репатріюються в Ізраїль... Там тепле море і дух Трампа витає над водами...
28.04.2026 17:31
за образу євреїв( не знаю як ураїнців) в Україні народні діпутати й діпутатки прийняли закон, який карає до 5 років позбавлення волі.
28.04.2026 17:35
От 5 до 8, но это частности).
28.04.2026 17:40
а як цей *лядський закон визначає, хто є zyd? В паспорті графи національність немає.

чи сосни корабельні будуть визначати глибину втручання в плоть?

щось це нагадує сморід анкоріджу. Смердить а невідомо що і де.
28.04.2026 17:45
Не переймайтесь. Тут всі "громадяни України". Євреї стають євреями тільки після предявлення звинувачень в корупційних та інших злочинах і негайно репатріюються в Ізраїль весело наспівуючи "хава нагіла".
28.04.2026 18:04
а, зрозумів, якщо в іноземному паспорті написан zyd, то громадяну країни "х" досить показати протухлим органам пашпорт і громадянин країни " у" по законам місцевої шобли пейсатих зразу опиняється в буцигарні.
Карош план, краще два мішка плана для головного рабіна
28.04.2026 18:21
Як же багато людей зомбовані образом ворога, який невтомно створювали журналюги і політолухи. Трохи пригадайте, при яких президентах її переслідували - Кучма, Янукович, тепер Зе - певно всі вони - ваші фаворити, найсправедливіші і найпорядніші?
28.04.2026 17:44
Юлька це найбрудніша, найкримінальніша і найпаскудніша клоака української політики перехідного періоду. Завдяки таким корумпованим тварюкам як вона перехідний період ніяк не закінчується. Наша політична система як стара ***** в косметиці, надутими губами, приклеєними віями і в перуці...
28.04.2026 18:49
Та ладно! Шо, твій дім - тюрма? Витріть слину. Не та країна....
28.04.2026 17:31
Арахамія і Копитін.
За вказівкаю Зеленського молоді регіонали намагаються позбутись ЮВТ і Батьківщини.
https://www.facebook.com/reel/880835941233654
28.04.2026 17:32
А якщо не ознайомиться, то що буде?
28.04.2026 17:36
Ничего. Главное медиасобытие.
28.04.2026 17:41
Любі мої, я повертаюсь на Качанівську хату, ОЗДОРОВЛЕНА за ваші гроші, в Дубаївщині!!!
Крісло-каталка, для мене персонально разом з казенною ковдрою з Феофанії від насралова, уже змащене і підготовлене…, ролі усім розписані, волання «насєлєнія» і однопартійців з низових ячєєк «АРТЕМІДИ», організовані… Відлік часу на ШОУ, уже пішов!!!!
28.04.2026 17:37
<А як я сиділа при НЕПі !> (С)
28.04.2026 17:40
Качанівська жіноча колонія №54 де відбували довічне тепер в зоні враження. Чернігівську №44 вже закрили. Залишились ще жіночі колонії легкого режиму - Кам'янська виправна колонія № 34 (Дніпропетровська обл.). Але там теж війна. Надержинщинська виправна колонія № 65 (Полтавська область) під загрозою шахедів та Збаразька виправна колонія № 63 (Тернопільська обл.). Саме там найбезпечніше для мадам Капітєльман можна досидіти довічне. Для неї навіть можуть зробити окремий блок, як в Качанівській. Мадам потрібно подбати про своє майбутнє зараз. Тікати або "інвестувати" саме в цю колонію. Пригодувати начальство, персонал, підібрати кухаря... Таке. Побутове.
28.04.2026 17:59
Країни-члени Парламентської асамблеї Ради Європи офіційно підтримали Юлію Тимошенко, закликавши забезпечити чесне розслідування справи НАБУ. У документі акцентують увагу на маніпуляціях з доказами та ігноруванні практики ЄСПЛ.
https://www.rbc.ua/rus/news/pare-obureni-diyami-nabu-shchodo-timoshenko-1776957786.html
28.04.2026 17:43
Я ж кажу, зашуршали вже у європарламенті пакети "Нової пошти".
28.04.2026 18:31
Нове покоління європолітиків не читало Бзєжінского, який писав про Тімошенко як про апофеоз злиття вихідців з КПРС, корумпованої влади Кучми та мафіозного криміналу Сьоми Могілєвіча. Він називав її "лєді вартістю в 8 мільярдів"...
28.04.2026 18:38
Хто ж тепер очолить еміратський батальйон?
28.04.2026 18:08
Пора на зонку--там буде мати авторитет.
28.04.2026 20:24
Василь Казімко,Vasily Androshchook,НБ,Марта Шепель #549182 регіонали розслабте булкі вам і вашому Зюзі до ЮВТ як до неба.
28.04.2026 22:33
Дивно чому Цензор не оприлюднює цю інформацію?

Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи ставлять під сумнів законність та неупередженість усього розслідування проти Юлії Тимошенко - РБК

Парламентська асамблея Ради Європи у спеціальній письмовій декларації підтримала Юлію Тимошенко та заявила, що розслідування справи лідерки «Батьківщини» відбувається з суттєвими порушеннями.

Зокрема, підписанти декларації стурбовані тим, що обшук у партійному офісі здійснювався без ухвали слідчого судді, саму Тимошенко досі не допитали, а її захисникам відмовляють у доступі до оригіналу аудіозапису розмови як єдиного доказу у справі.

Все це свідчить про ігнорування практики ЄСПЛ та порушення принципу рівності у змагальному процесі.

Представники ПАРЄ закликають надати адвокатам Тимошенко доступ до оригіналу аудіофайлу для проведення незалежної експертизи та припинити будь-які спекуляції і порушення законодавства під час розгляду справи.
https://www.rbc.ua/rus/news/sprava-timoshenko-evroparlamenti-postavili-1777299149.html
28.04.2026 22:27
 
 