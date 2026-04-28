ВАКС установил для Тимошенко срок для ознакомления с материалами дела до 24 мая

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда установил народному депутату Юлии Тимошенко и её защите срок для ознакомления с материалами дела до 24 мая.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Установлен срок для ознакомления

После этого прокурор САП должен направить в суд обвинительный акт, и дело будет рассматриваться в ВАКС.

Ранее в САП заявили, что 7 апреля завершили следствие по делу Тимошенко и предоставили защите материалы досудебного расследования для ознакомления.

С тех пор сторона защиты имела полный доступ к материалам досудебного расследования. Однако руководительница фракции "Батькивщина" ни разу не явилась на ознакомление с ними, добавили в САП.

Читайте также: ВАКС разрешил Тимошенко выехать за границу - в рабочую командировку в Хорватию

Напомним, что накануне в НАБУ заявили, что, несмотря на завершение досудебного расследования по делу о возможном подкупе народных депутатов, Юлия Тимошенко до сих пор не явилась в Бюро для ознакомления с материалами.

Читайте также: Тимошенко не появляется для ознакомления с делом о взятках, передача в суд затягивается, - НАБУ