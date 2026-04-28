ВАКС установил для Тимошенко срок для ознакомления с материалами дела до 24 мая
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда установил народному депутату Юлии Тимошенко и её защите срок для ознакомления с материалами дела до 24 мая.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Установлен срок для ознакомления
После этого прокурор САП должен направить в суд обвинительный акт, и дело будет рассматриваться в ВАКС.
Ранее в САП заявили, что 7 апреля завершили следствие по делу Тимошенко и предоставили защите материалы досудебного расследования для ознакомления.
С тех пор сторона защиты имела полный доступ к материалам досудебного расследования. Однако руководительница фракции "Батькивщина" ни разу не явилась на ознакомление с ними, добавили в САП.
- Напомним, что накануне в НАБУ заявили, что, несмотря на завершение досудебного расследования по делу о возможном подкупе народных депутатов, Юлия Тимошенко до сих пор не явилась в Бюро для ознакомления с материалами.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером 14 января в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины в предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило народному депутату о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о применении к Тимошенко меры пресечения в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязательств.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения для Тимошенко — залог в размере 33,3 млн грн.
- 21 января ВАКС удовлетворил ходатайство о частичном аресте имущества мужа Тимошенко.
- 23 января за Тимошенко внесли 33,3 млн грн залога.
- 8 апреля НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования по делу.
курву, курку.
Сидітиме сумна....(с)
чи сосни корабельні будуть визначати глибину втручання в плоть?
щось це нагадує сморід анкоріджу. Смердить а невідомо що і де.
Карош план, краще два мішка плана для головного рабіна
За вказівкаю Зеленського молоді регіонали намагаються позбутись ЮВТ і Батьківщини.
https://www.facebook.com/reel/880835941233654
Крісло-каталка, для мене персонально разом з казенною ковдрою з Феофанії від насралова, уже змащене і підготовлене…, ролі усім розписані, волання «насєлєнія» і однопартійців з низових ячєєк «АРТЕМІДИ», організовані… Відлік часу на ШОУ, уже пішов!!!!
https://www.rbc.ua/rus/news/pare-obureni-diyami-nabu-shchodo-timoshenko-1776957786.html
Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи ставлять під сумнів законність та неупередженість усього розслідування проти Юлії Тимошенко - РБК
Парламентська асамблея Ради Європи у спеціальній письмовій декларації підтримала Юлію Тимошенко та заявила, що розслідування справи лідерки «Батьківщини» відбувається з суттєвими порушеннями.
Зокрема, підписанти декларації стурбовані тим, що обшук у партійному офісі здійснювався без ухвали слідчого судді, саму Тимошенко досі не допитали, а її захисникам відмовляють у доступі до оригіналу аудіозапису розмови як єдиного доказу у справі.
Все це свідчить про ігнорування практики ЄСПЛ та порушення принципу рівності у змагальному процесі.
Представники ПАРЄ закликають надати адвокатам Тимошенко доступ до оригіналу аудіофайлу для проведення незалежної експертизи та припинити будь-які спекуляції і порушення законодавства під час розгляду справи.
https://www.rbc.ua/rus/news/sprava-timoshenko-evroparlamenti-postavili-1777299149.html