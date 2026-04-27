Тимошенко не появляется для ознакомления с делом о взятках, передача в суд затягивается, - НАБУ

Несмотря на завершение досудебного расследования по делу о возможном подкупе народных депутатов, Юлия Тимошенко до сих пор не явилась в НАБУ для ознакомления с материалами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ситуация с делом

В НАБУ отметили, что материалы уголовного производства были открыты стороне защиты 7 апреля.

С этого момента подозреваемая и ее адвокаты получили полный доступ к документам и аудиозаписям.

Однако по состоянию на 27 апреля Тимошенко не явилась для ознакомления.

Действия стороны защиты

В бюро напомнили, что после уведомления о подозрении депутат была на допросе 15 января, но отказалась давать показания.

В то же время ее адвокаты принимали участие в судебном заседании по поводу ареста вещей, изъятых во время обысков.

Высший антикоррупционный суд признал действия детективов законными.

Экспертизы по делу

В НАБУ подчеркнули, что экспертизы по делу проводили независимые учреждения по нескольким методикам.

Детективы и прокуроры не влияют на выбор методов исследования или их результаты.

Суть подозрения

Следствие инкриминирует Тимошенко предложение и предоставление неправомерной выгоды народным депутатам.

Речь идет о якобы предложениях ежемесячных выплат в размере 10 тысяч долларов за поддержку определенных законопроектов.

По закону, преступление считается совершенным уже с момента предложения взятки.

Что дальше

После ознакомления стороны защиты с материалами дело передадут в Высший антикоррупционный суд.

Сама Тимошенко отрицает обвинения и называет дело политическим преследованием.

