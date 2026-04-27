Новости Дело Тимошенко
Тимошенко не появляется для ознакомления с делом о взятках, передача в суд затягивается, - НАБУ

Несмотря на завершение досудебного расследования по делу о возможном подкупе народных депутатов, Юлия Тимошенко до сих пор не явилась в НАБУ для ознакомления с материалами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Ситуация с делом

В НАБУ отметили, что материалы уголовного производства были открыты стороне защиты 7 апреля.

С этого момента подозреваемая и ее адвокаты получили полный доступ к документам и аудиозаписям.

Однако по состоянию на 27 апреля Тимошенко не явилась для ознакомления.

Действия стороны защиты

В бюро напомнили, что после уведомления о подозрении депутат была на допросе 15 января, но отказалась давать показания.

В то же время ее адвокаты принимали участие в судебном заседании по поводу ареста вещей, изъятых во время обысков.

Высший антикоррупционный суд признал действия детективов законными.

Экспертизы по делу

В НАБУ подчеркнули, что экспертизы по делу проводили независимые учреждения по нескольким методикам.

Детективы и прокуроры не влияют на выбор методов исследования или их результаты.

Суть подозрения

Следствие инкриминирует Тимошенко предложение и предоставление неправомерной выгоды народным депутатам.

Речь идет о якобы предложениях ежемесячных выплат в размере 10 тысяч долларов за поддержку определенных законопроектов.

По закону, преступление считается совершенным уже с момента предложения взятки.

Что дальше

После ознакомления стороны защиты с материалами дело передадут в Высший антикоррупционный суд.

Сама Тимошенко отрицает обвинения и называет дело политическим преследованием.

Топ комментарии
Цікаво, шо вона має на Zе шо той її випустив?
27.04.2026 16:23 Ответить
Вона улітіла і не обіцяла повернутись.
Її ж zелені за кордон, типу у відрядження, випустили. Без возика. І фсьо, до побачення.
27.04.2026 16:18 Ответить
Бабу Юлю так не візьмеш)
27.04.2026 16:22 Ответить
27.04.2026 16:18 Ответить
Бабу Юлю так не візьмеш)
27.04.2026 16:22 Ответить
Їй ніколи- вона працюе.
27.04.2026 19:41 Ответить
Цікаво, шо вона має на Zе шо той її випустив?
27.04.2026 16:23 Ответить
https://tsn.ua/********/antykoruptsiynyy-sud-dozvolyv-tymoshenko-yikhaty-za-kordon-3062636.html

Антикорупційний суд дозволив Тимошенко їхати за кордон

ВАКС дозволив Юлії Тимошенко виїзд до Хорватії попри статус підозрюваної.
27.04.2026 16:50 Ответить
Так а я за шо кажу?
27.04.2026 17:16 Ответить
У Вас Zе та незалежний ВАКС та НЕЗАЛЕЖНИЙ та НЕ корупціоний НАБУ - це одне ? теж саме ?

поясніть ???
З Телеграму: ДЕТЕКТИВ НАБУ «НАКОЛЯДУВАВ» НА МАЄТОК?
З Телеграму: ДЕТЕКТИВ НАБУ «НАКОЛЯДУВАВ» НА МАЄТОК?

як детектив НАБУ оселився в маєтку на Київщині, ...
https://kyivschina24.com/news/dynastiya-nedotorkannyh-yak-detektyv-nabu-oselyvsya-v-mayetku-na-kyyivshhyni-oformlenomu-vpyatero-deshevshe-rynku/

це жжжжж не спроста
27.04.2026 19:08 Ответить
А шо так. время пиариться по всем тг помойкам находит, а в суд не находит, удивительно
27.04.2026 16:35 Ответить
ще не знайшла ковдру в клітинку
27.04.2026 16:45 Ответить
Жулька знову вислизне? Стільки принесла шкоди Україні і не понесе покарання.
27.04.2026 16:51 Ответить
Путіністку, крадійку зброї та ВПК України, хабарницю - до суду й на 15 років суворого режиму!
27.04.2026 16:59 Ответить
Мені взагалі цікаво хто з їхньої банди відповість за розпродаж 650 танків та понад сотню літаків? А то якийсь політичний склероз у всіх. Скільки б у живих солдатів залишилося.
27.04.2026 17:04 Ответить
Не являється? В наручниках її приведіть!
27.04.2026 17:21 Ответить
Чи на візочку привезіть .
27.04.2026 19:17 Ответить
У адвокатів платня погодинна, чим довше Юля клієнт, тим вони багатше.
27.04.2026 17:50 Ответить
Здається, московська зозуля вже "парафінить лижі" до Дубаю...
27.04.2026 20:03 Ответить
 
 