Тимошенко не появляется для ознакомления с делом о взятках, передача в суд затягивается, - НАБУ
Несмотря на завершение досудебного расследования по делу о возможном подкупе народных депутатов, Юлия Тимошенко до сих пор не явилась в НАБУ для ознакомления с материалами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
Ситуация с делом
В НАБУ отметили, что материалы уголовного производства были открыты стороне защиты 7 апреля.
С этого момента подозреваемая и ее адвокаты получили полный доступ к документам и аудиозаписям.
Однако по состоянию на 27 апреля Тимошенко не явилась для ознакомления.
Действия стороны защиты
В бюро напомнили, что после уведомления о подозрении депутат была на допросе 15 января, но отказалась давать показания.
В то же время ее адвокаты принимали участие в судебном заседании по поводу ареста вещей, изъятых во время обысков.
Высший антикоррупционный суд признал действия детективов законными.
Экспертизы по делу
В НАБУ подчеркнули, что экспертизы по делу проводили независимые учреждения по нескольким методикам.
Детективы и прокуроры не влияют на выбор методов исследования или их результаты.
Суть подозрения
Следствие инкриминирует Тимошенко предложение и предоставление неправомерной выгоды народным депутатам.
Речь идет о якобы предложениях ежемесячных выплат в размере 10 тысяч долларов за поддержку определенных законопроектов.
По закону, преступление считается совершенным уже с момента предложения взятки.
Что дальше
После ознакомления стороны защиты с материалами дело передадут в Высший антикоррупционный суд.
Сама Тимошенко отрицает обвинения и называет дело политическим преследованием.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Її ж zелені за кордон, типу у відрядження, випустили. Без возика. І фсьо, до побачення.
Антикорупційний суд дозволив Тимошенко їхати за кордон
ВАКС дозволив Юлії Тимошенко виїзд до Хорватії попри статус підозрюваної.
