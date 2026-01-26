РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7265 посетителей онлайн
Новости Дело Тимошенко
3 921 48

ВАКС отклонил апелляцию Тимошенко на залог, но разрешил общаться с депутатами и передвигаться по стране

Тимошенко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отклонила апелляцию лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко относительно избранного для нее залога в 33 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали судебного заседания

ВАКС отклонил апелляцию Тимошенко относительно более 33 млн грн залога, однако разрешил депутату общаться с народными депутатами и свободно передвигаться по территории Украины.

Адвокат Тимошенко называл меру пресечения "необоснованной" и просил объяснить "происхождение этой суммы".

Прокурор ходатайствовал увеличить размер залога до 50 миллионов и назначить электронный браслет.

Читайте также: За Тимошенко внесли все 33 миллиона грн залога: СМИ узнали кто именно (дополнено)

  • Напомним, 23 января сообщалось, что за подозреваемую в коррупции лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога в размере 33 миллионов гривен.

Подозрение Юлии Тимошенко

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
  • 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.

Читайте также: Тимошенко требует разрешения на трансляцию судебного заседания

Автор: 

залог (571) Тимошенко Юлия (23944) Антикоррупционный суд (1393) мера пресечения (628)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ну, з Грігян усе ясно, а що там Баканов?
показать весь комментарий
26.01.2026 18:59 Ответить
+8
Лазаренко з пуйлом викуплять бабусю.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:46 Ответить
+7
Намагаються перебити бабою усіх міндічів із бакановими...
показать весь комментарий
26.01.2026 19:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лазаренко з пуйлом викуплять бабусю.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:46 Ответить
обоснуй
показать весь комментарий
26.01.2026 19:48 Ответить
В Канаді гарна медицина ... пану треба звернутись до психотерапевта .
показать весь комментарий
27.01.2026 06:53 Ответить
Звернись до флагмана - він тебе направить туди де тобі і треба бути.
показать весь комментарий
27.01.2026 08:40 Ответить
BBC

Ще у 1995 році Тимошенко вперше опинилась в СІЗО.

Під час вильоту до Росії у сумці Тимошенко знайшли 26 тисяч доларів та запідозрили у контрабанді валюти.

Але у камері слідчого ізолятору вона тоді пробула недовго - півтори доби: із СІЗО Юлії Володимирівні тоді допоміг вийти її тодішній бізнес-партнер, підприємець Віктор Пінчук.

Першу кримінальну справу щодо Тимошенко та її чоловіка Олександра порушили у 1997-му.

Усе через події все того ж 1995 року, коли за кілька місяців після першого інциденту з Тимошенко знову повторилась подібна історія: тоді у московському аеропорту "Внуково" в її сумці знайшли вже 100 тисяч доларів.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:47 Ответить
У 1997-му розслідування про можливу контрабанду коштів "Леді Ю" поновили і, якби її провину довели, Тимошенко міг загрожувати реальний термін. Але у неї вже був мандат. Щоправда, його термін швидко добігав кінця, тож треба було змагатись за новий.

Утім, Юлії Тимошенко щастить - і у 98-му вона знову проходить до Ради: спочатку Тимошенко - у фракції Лазаренка, але вже невдовзі - після його втечі за кордон та арешту в США, - пішла у самостійне плавання.

Так з'являється "Батьківщина": спершу - як депутатська група, за кілька місяців - як політична партія.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:48 Ответить
Грудень 1999-го: в Україні новий прем'єр - Віктор Ющенко. Тимошенко - віцепрем'єр з питань паливно-енергетичного комплексу в його уряді.

У серпні 2000-го проти рідних та близьких віце-прем'єрки починають з'являтися кримінальні справи.

Зокрема, у Лук'янівському СІЗО опиняється її чоловік Олександр. Йому закидають розкрадання держкоштів під час експорту металопрокату у країни Далекого Сходу та давання хабарів прем'єру Лазаренку.

Mенш, ніж за два місяці кримінальні справи порушують і проти самої Юлії Тимошенко.

Як ексочільниці "Єдиних енергетичних систем" їй закидали контрабанду газу, несплату податків у особливо великих розмірах, хабар Лазаренку.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:51 Ответить
У січні 2001-го Кучма відправляє Тимошенко у відставку. Вона ж у відповідь долучається до "Форуму національного порятунку" та закликає до усунення Кучми від влади.

Ще кілька днів - і вона опиняється у СІЗО. Так народжується одна із лідерок української опозиції.

"Арешт мав на меті тільки ізолювати мене від можливості керувати опозиційними процесами у країні", - стверджує вона.

Пізніше Тимошенко розповідатиме, як у перший день у СІЗО власноруч мила підлоги, стіни та туалет у камері, бо "інакше не змогла б там існувати".

Ставлення наглядачів до себе вона порівнювала зі "ставленням до серійних вбивць та ґвалтівників". А ще боялась, що її отруять, тому не вживала запропоновану їжу.

Із СІЗО Тимошенко вийде через півтора місяця: одразу сяде у карету швидкої та поїде до лікарні, звідки заявить: "Я ніколи свою країну ні живою, ні мертвою не залишу".
показать весь комментарий
26.01.2026 18:52 Ответить
У 2011-му - тепер вже за президента Януковича, - Тимошенко знову опиняється за ґратами: її звинувачують у перевищенні повноважень під час підписання "газових угод" 2009 року.

За перебігом судових засідань спостерігає не тільки вся країна, але й світ.

11 жовтня 2011 року Тимошенко засуджують до семи років. Оголошення вироку триває 4 години. Суддя Кірєєв рясно пітніє, поки його читає.

Окрім тюремного терміну Тимошенко зобов'язують відшкодувати збитки "Нафтогазу" та витрати на експертизи і видатки суду, а ще забороняють обіймати посади в органах держвлади у подальші три роки після виходу із в'язниці.

Представники Заходу заявляють: це рішення - несправедливе та політично вмотивоване. Сама ж Тимошенко оголошує себе борчинею із режимом.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:54 Ответить
Перші два місяці після засудження Тимошенко залишається у Лук'янівському СІЗО.

Саме у Лук'янівському СІЗО її судять вдруге - прямо у приміщенні медчастини.

Справа вже стосується "Єдиних енергетичних систем України" - корпорації, яку Тимошенко очолювала ще у середині 90-х. Тепер "Леді Ю" звинувачують у покладанні боргів ЄЕСУ на бюджет країни.
У переддень 2012-го Тимошенко переводять у Качанівську колонію. А згодом - до харківської лікарні "Укрзалізниці".
показать весь комментарий
26.01.2026 18:55 Ответить
Після втечі Януковича Тимошенко прямо з лікарні прямує на Майдан, куди приїхала у доволі екстравагантному вигляді: у візку, але на підборах.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:56 Ответить
Ще у 2019-му Зеленський заявляв, що Юлія Тимошенко нібито намагалась запропонувати йому "своїх людей" на "солодкі посади" в обмін на лояльність під час голосувань.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:58 Ответить
Візок високий а вона ж маленька, шо ви придераєтесь.
показать весь комментарий
26.01.2026 19:04 Ответить
Я цитую BBC.
показать весь комментарий
26.01.2026 19:05 Ответить
многа букафф, мало смысла. я правильно понял, шо тут ты выкладываешь, шо на нее открыли дело в Украине за то, что в москальском аэропорту у нее забрали баксы?
показать весь комментарий
26.01.2026 19:46 Ответить
Ну так а звідки ж вона везла ті бакси, по-твоєму?
показать весь комментарий
26.01.2026 20:16 Ответить
да, хоть с Гондураса! претензии к ней были со стороны москальни и на их территории, на их границе. тебя это каким образом гребет?
показать весь комментарий
26.01.2026 20:48 Ответить
спробуй ти особисто перевези у сумці 26 тисяч долярів без декларування як пані жмулька , а я подивлюся що з тобою зроблять прикордонники )) P.S. Ну і якщо ти кажеш що претензії до косатої були у кацапів , то тут питання - а хіба вона не порушила законодавство України коли "таранила" понаднормових 16 тисяч через два кордони мовчки як риба об лід ?
показать весь комментарий
26.01.2026 22:24 Ответить
ничего пограничники не сделают, спросят не везёшь ли больше положенного, отрицательный ответ , как правило, сомнению не подвергается, если кого шманают, то, обычно, по наводке)))
а нарушила она при вывозе или нет, при обнаружении этого факта в другой стране, не наказуемо той страной, откуда вывезли, только той, в которую ввозят. в этом случае вообще факт вывоза недоказуем. может, она их в самолете нашла или в туалете зоны дьюти фри)))))) хрен кто шо докажет, только дебилы попытаются тут какой то скандал организовать, а умный и не возьмется
показать весь комментарий
27.01.2026 02:38 Ответить
"только дебилы попытаются тут какой то скандал организовать, а умный и не возьмется" ..... "многа букафф, мало смысла. я правильно понял, шо тут ты выкладываешь, шо на нее открыли дело в Украине за то, что в москальском аэропорту у нее забрали баксы?" .... Залишилося вияснити чому ти влаштував скандал .
показать весь комментарий
27.01.2026 03:06 Ответить
где ты тут увидел скандал с моей стороны?))) я лишь обратил внимание на чушь, которую тут толкают с умным видом)))
показать весь комментарий
27.01.2026 03:16 Ответить
Ну щоб ми не "толкали чуш " розкажи про досягнення цієї особи , які допомогли Україні за часи її політичної кар'єри , окрім того що Ющенко завдяки Юлі зумів сформулювати свою фразу про бомжа . А тепер про конкретну "чуш" щодо перетину кордону - так вже склалося в Україні що коли готівку везуть валізами , то доблесні митники її впритул не бачать, а за руку хапають того у кого один понаднормовий доляр у кишені . Так і з косатою - у ті часи як у неї "не побачили " 26000 долярів - мені з гаманця копійки витрушували щоб ненароком лишнього не провіз і так в принципі стосовно кожного українця, хто Бога за бороду не ухопив. Ну а те що комусь у труселях чи у пазусі поталанило щось провезти - справа випадку , суть у відповідальності яку за це людина понесла , саме у цій ситуації -ніякої , звідти і ноги усіх проблем ростуть .
показать весь комментарий
27.01.2026 11:47 Ответить
Перші бакси вона везла через Запорізький аеропорт.
показать весь комментарий
27.01.2026 05:50 Ответить
и шщ? это как то зафиксировано, протокол есть, или просто потрепаться?
показать весь комментарий
27.01.2026 21:49 Ответить
Баба образилась,що така мала застава.Вона коштує 33 млрд.Долярів.Це все рівно,як 30-ти річній дати 35.Юлька те ВАКС прокляне.
Вона їх всіх ще купить,а потім продасть.Але вже подорожче.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:51 Ответить
Lida She

Відьма Марія Тиха, яка кидає людей на гроші та підіграє російській пропаганді, прийшла підтримати Юлію Тимошенко. Чому остання дуже зраділа.

Я зразу казала, що це шоу має знімати СТБ.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:59 Ответить
Ботокс до ботокса

показать весь комментарий
26.01.2026 19:05 Ответить
Кому в дідька подобаються оті вареники замість губ , які до того ж втратили рухливість і виглядають як губи у кукол -маріонеток ? (( Дві силіконові дебілки .... там і замість мізків мабуть силікон .
показать весь комментарий
26.01.2026 22:27 Ответить
Відьма Марія Тиха, яка кидає людей на гроші та підіграє російській пропаганді, прийшла підтримати Юлію Тимошенко. Чому остання дуже зраділа.
Звідки інформація про Відьму Марію невже від Шабуніна і органа боротьби з корупцією?
показать весь комментарий
26.01.2026 21:02 Ответить
Ну, з Грігян усе ясно, а що там Баканов?
показать весь комментарий
26.01.2026 18:59 Ответить
Намагаються перебити бабою усіх міндічів із бакановими...
показать весь комментарий
26.01.2026 19:13 Ответить
Квартальний спектакль для 73% віслюків.
показать весь комментарий
26.01.2026 19:16 Ответить
Відхилив апеляцію, але дозволив все, що вона хотіла))
Юля, йди вже нах на пенсію... Накрала вже достатьньо. Скільки можна мучити країну?))
показать весь комментарий
26.01.2026 19:32 Ответить
Що саме вкрала Тимошенко?
Тільки не вмирай і невідморажуйся,а відкрий очі,а то батьки ПР ще не те розповідали.І де зараз батьки ПР? - аЮ.Т.в Раді
показать весь комментарий
26.01.2026 20:56 Ответить
Крала ВОНА ,під прикриттям, коли стояла у керівництва ЄЕСУ, але одного разу вчинила "патриотизм" коли кинула на мільйони доларів ГШ нашого ворога..
показать весь комментарий
26.01.2026 21:41 Ответить
Ти краще скажи що "вАнА " для України зробила окрім того що з бюджету роздала по тій довбаній тисячі , за якою багато хто у чергах морди один одному наклепав ?
показать весь комментарий
26.01.2026 22:30 Ответить
Я як і всі тверезі добре пам,ятаю,що уряд Тимошенко не підняв ціну на хліб,ліки,газ,електренергію за час своєї каденсії не на копійку.Малий бізнес розквітав.Але справа не вцьому,мені цікаво ,що вкрала Тимошенко? Можна якось з посиланнями а не бла,бла,бла.
показать весь комментарий
26.01.2026 23:19 Ответить
Усе твоє "непіднімання" при косатій вся Україна потім вихаркувала як "вАна" з того прем'єрства "пішла", просто так склалося , що напідписуваний нею на болотах ідіотизм , почав втілюватися у життя вже коли білосердешну турнули носаком під зад . Як показала історія ( ті самі суди нафтогазівські ) , зі жмульки економіст - як з лайна куля , а підписане нею - крім матюків на краще не заслуговувало . Щодо малого бізнесу .... він при ній так "розквітнув " що крім її "тисчі" , п'яних походеньок по кончі заспі та дачах губських , бакаєвських , навіть не знаю що іще згадати можу , хоча у тому " малому бізнесові " з 90-х . Щодо посилання на те що ця пройдоха украла - ти до прокуратури звернися , там тобі розкажуть по роках і як закривалося " за терміном давності " , а мені воно ні пече , ні гріє , бо цікавить не награбоване нею , а те що вона зробила для України , ну а там у сухому залишку - 0.0 ((
показать весь комментарий
27.01.2026 00:10 Ответить
Ти сам обрав такий спосіб спілкування.
Хоча я жодним словом тебе не образив
чуєш регіонал,я цитую слова вашого ж регіонала тричі генерального прокурора України С.Піскуна.
Святослав Піскун :
Такого ЧИСТОГО політика, як ЮліяТимошенко, в Україні на сьогодні більше немає!

Святослав Піскун тричі обіймав посаду Генпрокурора (2002-2003, 2004-2005, 2007). Його стосунки з Юлією Тимошенко змінювалися від відкриття кримінальних справ до їх повного закриття. Подібні компліментарні твердження зазвичай пов'язують із періодом 2005 року, коли після Помаранчевої революції кримінальні справи проти Тимошенко були закриті за відсутністю складу злочину.

https://www.youtube.com/watch?v=yBNjcbsDJ1c
показать весь комментарий
27.01.2026 14:44 Ответить
Щоб швидко - на днях французи у тричі прокурора обшук провели , виявилося що його морда точно така ж лисяча як у жмульки , просто вуса відрощені , а не процедуру епіляції пройшли . Щодо спілкування .... спілкуйся як бажаєш хто тобі лікар .
показать весь комментарий
27.01.2026 14:59 Ответить
А це тобі спростування твоїх слів про відхаркування після ЮВТ
Для когось дійсно це було відхаркування і теперішній стан їх цілком задовільняє.
Для когось,хто крав на митниці,хто крав з держбюджету і так далі ...
Вони і досі просинаються в холодному поту,коли відчувають,що Тимошенко може повернутись - так регіонал?
Прем'єрство Юлії Тимошенко -- найвищий рівень життя українців.
https://blog.i.ua/community/3252/2019293/?fbclid=IwY2xjawK9OEVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjYmRNbFkzbUVUZWZOYXlOAR4dSjEJqK-_Lr3hGj3pcNmcR7PkXAvVee0uRV9-NT5U9y7nZs2Vhk8zK9F2Qw_aem_lvbY43tVR2vpUZE-eJioFw
показать весь комментарий
27.01.2026 14:52 Ответить
Сердешний поборнику ! Ти мені скажи що вАнА для України путнього зробила окрім того що просрала десятирічний контракт ? Про холодний піт "борцуні" у качанівці розповідай собі , а не мені , точно як і про найвищий рівень життя ((
показать весь комментарий
27.01.2026 15:14 Ответить
чуєш регіонал дай відповідь на одне питання:Куди ділись виплати породіллям які кожний місяць виплачував уряд Ю.Тимошенко мамочкам?
Нагадаю,що одразу ж після зміни влади агент ФСБ Янукович призначив міністром економікі"невловимого"Порошенко. І кудись миттєво зникли виплати породіллям,дітям сиротам і дітям інвалідам.
**
Фірташ також підкреслює, що ставив метою не допустити президентства Юлії Тимошенко і приходу до влади її команди. "Головне, що ми отримали (від зустрічі - ред.) те, що хотіли: Порошенко - президент, Кличко став мером", - сказав Фірташ, виступаючи в четвер у суді у Відні у справі про його екстрадицію в США.
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/05814-firtash-mi-otrimali-poroshenko-prezidentom-klichko-merom-yak-i-hotili.htm
показать весь комментарий
27.01.2026 16:22 Ответить
Коханка шуфрича доподмахивалась в раде болоту,теперь ее отблагодарили
показать весь комментарий
26.01.2026 20:05 Ответить
Походу у ТЮЛі тиждень пішов на мобілізацію ботви. 😁
Тиждень не було цих нікудишек чутно і видно і тут повилазило зі всіх шпарин аж п'ятеро. 😆
показать весь комментарий
26.01.2026 22:53 Ответить
Юля зовсім не та людина, якою прикидається, цинічно наліпивши на себе цю косу.
Коса на юлі - це технологія задурювання народа.
показать весь комментарий
27.01.2026 06:08 Ответить
жюляяяя!!! невже ти не бачиш ніякого співчуття до тебе від суддів . сідай у інвалідний візок швиденько і довідку що в тебе радікуліт .
показать весь комментарий
27.01.2026 07:37 Ответить
 
 