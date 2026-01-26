ВАКС отклонил апелляцию Тимошенко на залог, но разрешил общаться с депутатами и передвигаться по стране
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отклонила апелляцию лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко относительно избранного для нее залога в 33 миллиона гривен.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Детали судебного заседания
ВАКС отклонил апелляцию Тимошенко относительно более 33 млн грн залога, однако разрешил депутату общаться с народными депутатами и свободно передвигаться по территории Украины.
Адвокат Тимошенко называл меру пресечения "необоснованной" и просил объяснить "происхождение этой суммы".
Прокурор ходатайствовал увеличить размер залога до 50 миллионов и назначить электронный браслет.
- Напомним, 23 января сообщалось, что за подозреваемую в коррупции лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога в размере 33 миллионов гривен.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.
Ще у 1995 році Тимошенко вперше опинилась в СІЗО.
Під час вильоту до Росії у сумці Тимошенко знайшли 26 тисяч доларів та запідозрили у контрабанді валюти.
Але у камері слідчого ізолятору вона тоді пробула недовго - півтори доби: із СІЗО Юлії Володимирівні тоді допоміг вийти її тодішній бізнес-партнер, підприємець Віктор Пінчук.
Першу кримінальну справу щодо Тимошенко та її чоловіка Олександра порушили у 1997-му.
Усе через події все того ж 1995 року, коли за кілька місяців після першого інциденту з Тимошенко знову повторилась подібна історія: тоді у московському аеропорту "Внуково" в її сумці знайшли вже 100 тисяч доларів.
Утім, Юлії Тимошенко щастить - і у 98-му вона знову проходить до Ради: спочатку Тимошенко - у фракції Лазаренка, але вже невдовзі - після його втечі за кордон та арешту в США, - пішла у самостійне плавання.
Так з'являється "Батьківщина": спершу - як депутатська група, за кілька місяців - як політична партія.
У серпні 2000-го проти рідних та близьких віце-прем'єрки починають з'являтися кримінальні справи.
Зокрема, у Лук'янівському СІЗО опиняється її чоловік Олександр. Йому закидають розкрадання держкоштів під час експорту металопрокату у країни Далекого Сходу та давання хабарів прем'єру Лазаренку.
Mенш, ніж за два місяці кримінальні справи порушують і проти самої Юлії Тимошенко.
Як ексочільниці "Єдиних енергетичних систем" їй закидали контрабанду газу, несплату податків у особливо великих розмірах, хабар Лазаренку.
Ще кілька днів - і вона опиняється у СІЗО. Так народжується одна із лідерок української опозиції.
"Арешт мав на меті тільки ізолювати мене від можливості керувати опозиційними процесами у країні", - стверджує вона.
Пізніше Тимошенко розповідатиме, як у перший день у СІЗО власноруч мила підлоги, стіни та туалет у камері, бо "інакше не змогла б там існувати".
Ставлення наглядачів до себе вона порівнювала зі "ставленням до серійних вбивць та ґвалтівників". А ще боялась, що її отруять, тому не вживала запропоновану їжу.
Із СІЗО Тимошенко вийде через півтора місяця: одразу сяде у карету швидкої та поїде до лікарні, звідки заявить: "Я ніколи свою країну ні живою, ні мертвою не залишу".
За перебігом судових засідань спостерігає не тільки вся країна, але й світ.
11 жовтня 2011 року Тимошенко засуджують до семи років. Оголошення вироку триває 4 години. Суддя Кірєєв рясно пітніє, поки його читає.
Окрім тюремного терміну Тимошенко зобов'язують відшкодувати збитки "Нафтогазу" та витрати на експертизи і видатки суду, а ще забороняють обіймати посади в органах держвлади у подальші три роки після виходу із в'язниці.
Представники Заходу заявляють: це рішення - несправедливе та політично вмотивоване. Сама ж Тимошенко оголошує себе борчинею із режимом.
Саме у Лук'янівському СІЗО її судять вдруге - прямо у приміщенні медчастини.
Справа вже стосується "Єдиних енергетичних систем України" - корпорації, яку Тимошенко очолювала ще у середині 90-х. Тепер "Леді Ю" звинувачують у покладанні боргів ЄЕСУ на бюджет країни.
У переддень 2012-го Тимошенко переводять у Качанівську колонію. А згодом - до харківської лікарні "Укрзалізниці".
а нарушила она при вывозе или нет, при обнаружении этого факта в другой стране, не наказуемо той страной, откуда вывезли, только той, в которую ввозят.
Вона їх всіх ще купить,а потім продасть.Але вже подорожче.
Відьма Марія Тиха, яка кидає людей на гроші та підіграє російській пропаганді, прийшла підтримати Юлію Тимошенко. Чому остання дуже зраділа.
Я зразу казала, що це шоу має знімати СТБ.
Звідки інформація про Відьму Марію невже від Шабуніна і органа боротьби з корупцією?
Юля, йди вже нах на пенсію... Накрала вже достатьньо. Скільки можна мучити країну?))
Тільки не вмирай і невідморажуйся,а відкрий очі,а то батьки ПР ще не те розповідали.І де зараз батьки ПР? - аЮ.Т.в Раді
Хоча я жодним словом тебе не образив
чуєш регіонал,я цитую слова вашого ж регіонала тричі генерального прокурора України С.Піскуна.
Святослав Піскун :
Такого ЧИСТОГО політика, як ЮліяТимошенко, в Україні на сьогодні більше немає!
Святослав Піскун тричі обіймав посаду Генпрокурора (2002-2003, 2004-2005, 2007). Його стосунки з Юлією Тимошенко змінювалися від відкриття кримінальних справ до їх повного закриття. Подібні компліментарні твердження зазвичай пов'язують із періодом 2005 року, коли після Помаранчевої революції кримінальні справи проти Тимошенко були закриті за відсутністю складу злочину.
Для когось дійсно це було відхаркування і теперішній стан їх цілком задовільняє.
Для когось,хто крав на митниці,хто крав з держбюджету і так далі ...
Вони і досі просинаються в холодному поту,коли відчувають,що Тимошенко може повернутись - так регіонал?
Прем'єрство Юлії Тимошенко -- найвищий рівень життя українців.
Нагадаю,що одразу ж після зміни влади агент ФСБ Янукович призначив міністром економікі"невловимого"Порошенко. І кудись миттєво зникли виплати породіллям,дітям сиротам і дітям інвалідам.
Фірташ також підкреслює, що ставив метою не допустити президентства Юлії Тимошенко і приходу до влади її команди. "Головне, що ми отримали (від зустрічі - ред.) те, що хотіли: Порошенко - президент, Кличко став мером", - сказав Фірташ, виступаючи в четвер у суді у Відні у справі про його екстрадицію в США.
Тиждень не було цих нікудишек чутно і видно і тут повилазило зі всіх шпарин аж п'ятеро. 😆
Коса на юлі - це технологія задурювання народа.