ВАКС відхилив апеляцію Тимошенко на заставу, але дозволив спілкуватися із депутатами та пересуватися країною
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила апеляцію лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко щодо обраної для неї застави у 33 мільйони гривень.
ВАКС відхилив апеляцію Тимошенко щодо понад 33 млн грн застави, однак дозволив депутатці спілкуватися з народними депутатами та вільно пересуватися територією України.
Адвокат Тимошенко називав запобіжний захід "необґрунтованим" та просив пояснити "походження цієї суми".
Натомість прокурор клопотав збільшити розмір застави до 50 мільйонів та призначити електронний браслет.
- Нагадаємо, 23 січня повідомлялося, що за лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яку підозрюють в корупції, внесли всю суму застави у розмірі 33 мільйонів гривень.
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
Ще у 1995 році Тимошенко вперше опинилась в СІЗО.
Під час вильоту до Росії у сумці Тимошенко знайшли 26 тисяч доларів та запідозрили у контрабанді валюти.
Але у камері слідчого ізолятору вона тоді пробула недовго - півтори доби: із СІЗО Юлії Володимирівні тоді допоміг вийти її тодішній бізнес-партнер, підприємець Віктор Пінчук.
Першу кримінальну справу щодо Тимошенко та її чоловіка Олександра порушили у 1997-му.
Усе через події все того ж 1995 року, коли за кілька місяців після першого інциденту з Тимошенко знову повторилась подібна історія: тоді у московському аеропорту "Внуково" в її сумці знайшли вже 100 тисяч доларів.
Утім, Юлії Тимошенко щастить - і у 98-му вона знову проходить до Ради: спочатку Тимошенко - у фракції Лазаренка, але вже невдовзі - після його втечі за кордон та арешту в США, - пішла у самостійне плавання.
Так з'являється "Батьківщина": спершу - як депутатська група, за кілька місяців - як політична партія.
У серпні 2000-го проти рідних та близьких віце-прем'єрки починають з'являтися кримінальні справи.
Зокрема, у Лук'янівському СІЗО опиняється її чоловік Олександр. Йому закидають розкрадання держкоштів під час експорту металопрокату у країни Далекого Сходу та давання хабарів прем'єру Лазаренку.
Mенш, ніж за два місяці кримінальні справи порушують і проти самої Юлії Тимошенко.
Як ексочільниці "Єдиних енергетичних систем" їй закидали контрабанду газу, несплату податків у особливо великих розмірах, хабар Лазаренку.
Ще кілька днів - і вона опиняється у СІЗО. Так народжується одна із лідерок української опозиції.
"Арешт мав на меті тільки ізолювати мене від можливості керувати опозиційними процесами у країні", - стверджує вона.
Пізніше Тимошенко розповідатиме, як у перший день у СІЗО власноруч мила підлоги, стіни та туалет у камері, бо "інакше не змогла б там існувати".
Ставлення наглядачів до себе вона порівнювала зі "ставленням до серійних вбивць та ґвалтівників". А ще боялась, що її отруять, тому не вживала запропоновану їжу.
Із СІЗО Тимошенко вийде через півтора місяця: одразу сяде у карету швидкої та поїде до лікарні, звідки заявить: "Я ніколи свою країну ні живою, ні мертвою не залишу".
За перебігом судових засідань спостерігає не тільки вся країна, але й світ.
11 жовтня 2011 року Тимошенко засуджують до семи років. Оголошення вироку триває 4 години. Суддя Кірєєв рясно пітніє, поки його читає.
Окрім тюремного терміну Тимошенко зобов'язують відшкодувати збитки "Нафтогазу" та витрати на експертизи і видатки суду, а ще забороняють обіймати посади в органах держвлади у подальші три роки після виходу із в'язниці.
Представники Заходу заявляють: це рішення - несправедливе та політично вмотивоване. Сама ж Тимошенко оголошує себе борчинею із режимом.
Саме у Лук'янівському СІЗО її судять вдруге - прямо у приміщенні медчастини.
Справа вже стосується "Єдиних енергетичних систем України" - корпорації, яку Тимошенко очолювала ще у середині 90-х. Тепер "Леді Ю" звинувачують у покладанні боргів ЄЕСУ на бюджет країни.
У переддень 2012-го Тимошенко переводять у Качанівську колонію. А згодом - до харківської лікарні "Укрзалізниці".
Такого ЧИСТОГО політика, як ЮліяТимошенко, в Україні на сьогодні більше немає!
Святослав Піскун тричі обіймав посаду Генпрокурора (2002-2003, 2004-2005, 2007). Його стосунки з Юлією Тимошенко змінювалися від відкриття кримінальних справ до їх повного закриття. Подібні компліментарні твердження зазвичай пов'язують із періодом 2005 року, коли після Помаранчевої революції кримінальні справи проти Тимошенко були закриті за відсутністю складу злочину.
