ВАКС відхилив апеляцію Тимошенко на заставу, але дозволив спілкуватися із депутатами та пересуватися країною

33 мільйони застави: апеляційний суд не пішов на поступки Юлії Тимошенко

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила апеляцію лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко щодо обраної для неї застави у 33 мільйони гривень.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Деталі судового засідання 

ВАКС відхилив апеляцію Тимошенко щодо понад 33 млн грн застави, однак дозволив депутатці спілкуватися з народними депутатами та вільно пересуватися територією України.

Адвокат Тимошенко називав запобіжний захід "необґрунтованим" та просив пояснити "походження цієї суми".

Натомість прокурор клопотав збільшити розмір застави до 50 мільйонів та призначити електронний браслет.

  • Нагадаємо, 23 січня повідомлялося, що за лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яку підозрюють в корупції, внесли всю суму застави у розмірі 33 мільйонів гривень.

Підозра Юлії Тимошенко

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
  • 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.

Автор: 

Топ коментарі
Ну, з Грігян усе ясно, а що там Баканов?
26.01.2026 18:59 Відповісти
Лазаренко з пуйлом викуплять бабусю.
26.01.2026 18:46 Відповісти
Намагаються перебити бабою усіх міндічів із бакановими...
26.01.2026 19:13 Відповісти
Лазаренко з пуйлом викуплять бабусю.
26.01.2026 18:46 Відповісти
обоснуй
26.01.2026 19:48 Відповісти
В Канаді гарна медицина ... пану треба звернутись до психотерапевта .
27.01.2026 06:53 Відповісти
27.01.2026 06:53 Відповісти
Звернись до флагмана - він тебе направить туди де тобі і треба бути.
27.01.2026 08:40 Відповісти
27.01.2026 08:40 Відповісти
BBC

Ще у 1995 році Тимошенко вперше опинилась в СІЗО.

Під час вильоту до Росії у сумці Тимошенко знайшли 26 тисяч доларів та запідозрили у контрабанді валюти.

Але у камері слідчого ізолятору вона тоді пробула недовго - півтори доби: із СІЗО Юлії Володимирівні тоді допоміг вийти її тодішній бізнес-партнер, підприємець Віктор Пінчук.

Першу кримінальну справу щодо Тимошенко та її чоловіка Олександра порушили у 1997-му.

Усе через події все того ж 1995 року, коли за кілька місяців після першого інциденту з Тимошенко знову повторилась подібна історія: тоді у московському аеропорту "Внуково" в її сумці знайшли вже 100 тисяч доларів.
26.01.2026 18:47 Відповісти
У 1997-му розслідування про можливу контрабанду коштів "Леді Ю" поновили і, якби її провину довели, Тимошенко міг загрожувати реальний термін. Але у неї вже був мандат. Щоправда, його термін швидко добігав кінця, тож треба було змагатись за новий.

Утім, Юлії Тимошенко щастить - і у 98-му вона знову проходить до Ради: спочатку Тимошенко - у фракції Лазаренка, але вже невдовзі - після його втечі за кордон та арешту в США, - пішла у самостійне плавання.

Так з'являється "Батьківщина": спершу - як депутатська група, за кілька місяців - як політична партія.
26.01.2026 18:48 Відповісти
Грудень 1999-го: в Україні новий прем'єр - Віктор Ющенко. Тимошенко - віцепрем'єр з питань паливно-енергетичного комплексу в його уряді.

У серпні 2000-го проти рідних та близьких віце-прем'єрки починають з'являтися кримінальні справи.

Зокрема, у Лук'янівському СІЗО опиняється її чоловік Олександр. Йому закидають розкрадання держкоштів під час експорту металопрокату у країни Далекого Сходу та давання хабарів прем'єру Лазаренку.

Mенш, ніж за два місяці кримінальні справи порушують і проти самої Юлії Тимошенко.

Як ексочільниці "Єдиних енергетичних систем" їй закидали контрабанду газу, несплату податків у особливо великих розмірах, хабар Лазаренку.
26.01.2026 18:51 Відповісти
У січні 2001-го Кучма відправляє Тимошенко у відставку. Вона ж у відповідь долучається до "Форуму національного порятунку" та закликає до усунення Кучми від влади.

Ще кілька днів - і вона опиняється у СІЗО. Так народжується одна із лідерок української опозиції.

"Арешт мав на меті тільки ізолювати мене від можливості керувати опозиційними процесами у країні", - стверджує вона.

Пізніше Тимошенко розповідатиме, як у перший день у СІЗО власноруч мила підлоги, стіни та туалет у камері, бо "інакше не змогла б там існувати".

Ставлення наглядачів до себе вона порівнювала зі "ставленням до серійних вбивць та ґвалтівників". А ще боялась, що її отруять, тому не вживала запропоновану їжу.

Із СІЗО Тимошенко вийде через півтора місяця: одразу сяде у карету швидкої та поїде до лікарні, звідки заявить: "Я ніколи свою країну ні живою, ні мертвою не залишу".
26.01.2026 18:52 Відповісти
У 2011-му - тепер вже за президента Януковича, - Тимошенко знову опиняється за ґратами: її звинувачують у перевищенні повноважень під час підписання "газових угод" 2009 року.

За перебігом судових засідань спостерігає не тільки вся країна, але й світ.

11 жовтня 2011 року Тимошенко засуджують до семи років. Оголошення вироку триває 4 години. Суддя Кірєєв рясно пітніє, поки його читає.

Окрім тюремного терміну Тимошенко зобов'язують відшкодувати збитки "Нафтогазу" та витрати на експертизи і видатки суду, а ще забороняють обіймати посади в органах держвлади у подальші три роки після виходу із в'язниці.

Представники Заходу заявляють: це рішення - несправедливе та політично вмотивоване. Сама ж Тимошенко оголошує себе борчинею із режимом.
26.01.2026 18:54 Відповісти
Перші два місяці після засудження Тимошенко залишається у Лук'янівському СІЗО.

Саме у Лук'янівському СІЗО її судять вдруге - прямо у приміщенні медчастини.

Справа вже стосується "Єдиних енергетичних систем України" - корпорації, яку Тимошенко очолювала ще у середині 90-х. Тепер "Леді Ю" звинувачують у покладанні боргів ЄЕСУ на бюджет країни.
У переддень 2012-го Тимошенко переводять у Качанівську колонію. А згодом - до харківської лікарні "Укрзалізниці".
26.01.2026 18:55 Відповісти
Після втечі Януковича Тимошенко прямо з лікарні прямує на Майдан, куди приїхала у доволі екстравагантному вигляді: у візку, але на підборах.
26.01.2026 18:56 Відповісти
Ще у 2019-му Зеленський заявляв, що Юлія Тимошенко нібито намагалась запропонувати йому "своїх людей" на "солодкі посади" в обмін на лояльність під час голосувань.
26.01.2026 18:58 Відповісти
Візок високий а вона ж маленька, шо ви придераєтесь.
26.01.2026 19:04 Відповісти
Я цитую BBC.
26.01.2026 19:05 Відповісти
многа букафф, мало смысла. я правильно понял, шо тут ты выкладываешь, шо на нее открыли дело в Украине за то, что в москальском аэропорту у нее забрали баксы?
26.01.2026 19:46 Відповісти
Ну так а звідки ж вона везла ті бакси, по-твоєму?
26.01.2026 20:16 Відповісти
да, хоть с Гондураса! претензии к ней были со стороны москальни и на их территории, на их границе. тебя это каким образом гребет?
26.01.2026 20:48 Відповісти
спробуй ти особисто перевези у сумці 26 тисяч долярів без декларування як пані жмулька , а я подивлюся що з тобою зроблять прикордонники )) P.S. Ну і якщо ти кажеш що претензії до косатої були у кацапів , то тут питання - а хіба вона не порушила законодавство України коли "таранила" понаднормових 16 тисяч через два кордони мовчки як риба об лід ?
26.01.2026 22:24 Відповісти
ничего пограничники не сделают, спросят не везёшь ли больше положенного, отрицательный ответ , как правило, сомнению не подвергается, если кого шманают, то, обычно, по наводке)))
а нарушила она при вывозе или нет, при обнаружении этого факта в другой стране, не наказуемо той страной, откуда вывезли, только той, в которую ввозят. в этом случае вообще факт вывоза недоказуем. может, она их в самолете нашла или в туалете зоны дьюти фри)))))) хрен кто шо докажет, только дебилы попытаются тут какой то скандал организовать, а умный и не возьмется
27.01.2026 02:38 Відповісти
"только дебилы попытаются тут какой то скандал организовать, а умный и не возьмется" ..... "многа букафф, мало смысла. я правильно понял, шо тут ты выкладываешь, шо на нее открыли дело в Украине за то, что в москальском аэропорту у нее забрали баксы?" .... Залишилося вияснити чому ти влаштував скандал .
27.01.2026 03:06 Відповісти
где ты тут увидел скандал с моей стороны?))) я лишь обратил внимание на чушь, которую тут толкают с умным видом)))
27.01.2026 03:16 Відповісти
Ну щоб ми не "толкали чуш " розкажи про досягнення цієї особи , які допомогли Україні за часи її політичної кар'єри , окрім того що Ющенко завдяки Юлі зумів сформулювати свою фразу про бомжа . А тепер про конкретну "чуш" щодо перетину кордону - так вже склалося в Україні що коли готівку везуть валізами , то доблесні митники її впритул не бачать, а за руку хапають того у кого один понаднормовий доляр у кишені . Так і з косатою - у ті часи як у неї "не побачили " 26000 долярів - мені з гаманця копійки витрушували щоб ненароком лишнього не провіз і так в принципі стосовно кожного українця, хто Бога за бороду не ухопив. Ну а те що комусь у труселях чи у пазусі поталанило щось провезти - справа випадку , суть у відповідальності яку за це людина понесла , саме у цій ситуації -ніякої , звідти і ноги усіх проблем ростуть .
27.01.2026 11:47 Відповісти
Перші бакси вона везла через Запорізький аеропорт.
27.01.2026 05:50 Відповісти
и шщ? это как то зафиксировано, протокол есть, или просто потрепаться?
27.01.2026 21:49 Відповісти
Баба образилась,що така мала застава.Вона коштує 33 млрд.Долярів.Це все рівно,як 30-ти річній дати 35.Юлька те ВАКС прокляне.
Вона їх всіх ще купить,а потім продасть.Але вже подорожче.
26.01.2026 18:51 Відповісти
Lida She

Відьма Марія Тиха, яка кидає людей на гроші та підіграє російській пропаганді, прийшла підтримати Юлію Тимошенко. Чому остання дуже зраділа.

Я зразу казала, що це шоу має знімати СТБ.
26.01.2026 18:59 Відповісти
Ботокс до ботокса

26.01.2026 19:05 Відповісти
Кому в дідька подобаються оті вареники замість губ , які до того ж втратили рухливість і виглядають як губи у кукол -маріонеток ? (( Дві силіконові дебілки .... там і замість мізків мабуть силікон .
26.01.2026 22:27 Відповісти
Відьма Марія Тиха, яка кидає людей на гроші та підіграє російській пропаганді, прийшла підтримати Юлію Тимошенко. Чому остання дуже зраділа.
Звідки інформація про Відьму Марію невже від Шабуніна і органа боротьби з корупцією?
26.01.2026 21:02 Відповісти
Ну, з Грігян усе ясно, а що там Баканов?
26.01.2026 18:59 Відповісти
Намагаються перебити бабою усіх міндічів із бакановими...
26.01.2026 19:13 Відповісти
Квартальний спектакль для 73% віслюків.
26.01.2026 19:16 Відповісти
Відхилив апеляцію, але дозволив все, що вона хотіла))
Юля, йди вже нах на пенсію... Накрала вже достатьньо. Скільки можна мучити країну?))
26.01.2026 19:32 Відповісти
Що саме вкрала Тимошенко?
Тільки не вмирай і невідморажуйся,а відкрий очі,а то батьки ПР ще не те розповідали.І де зараз батьки ПР? - аЮ.Т.в Раді
26.01.2026 20:56 Відповісти
Крала ВОНА ,під прикриттям, коли стояла у керівництва ЄЕСУ, але одного разу вчинила "патриотизм" коли кинула на мільйони доларів ГШ нашого ворога..
26.01.2026 21:41 Відповісти
Ти краще скажи що "вАнА " для України зробила окрім того що з бюджету роздала по тій довбаній тисячі , за якою багато хто у чергах морди один одному наклепав ?
26.01.2026 22:30 Відповісти
Я як і всі тверезі добре пам,ятаю,що уряд Тимошенко не підняв ціну на хліб,ліки,газ,електренергію за час своєї каденсії не на копійку.Малий бізнес розквітав.Але справа не вцьому,мені цікаво ,що вкрала Тимошенко? Можна якось з посиланнями а не бла,бла,бла.
26.01.2026 23:19 Відповісти
Усе твоє "непіднімання" при косатій вся Україна потім вихаркувала як "вАна" з того прем'єрства "пішла", просто так склалося , що напідписуваний нею на болотах ідіотизм , почав втілюватися у життя вже коли білосердешну турнули носаком під зад . Як показала історія ( ті самі суди нафтогазівські ) , зі жмульки економіст - як з лайна куля , а підписане нею - крім матюків на краще не заслуговувало . Щодо малого бізнесу .... він при ній так "розквітнув " що крім її "тисчі" , п'яних походеньок по кончі заспі та дачах губських , бакаєвських , навіть не знаю що іще згадати можу , хоча у тому " малому бізнесові " з 90-х . Щодо посилання на те що ця пройдоха украла - ти до прокуратури звернися , там тобі розкажуть по роках і як закривалося " за терміном давності " , а мені воно ні пече , ні гріє , бо цікавить не награбоване нею , а те що вона зробила для України , ну а там у сухому залишку - 0.0 ((
27.01.2026 00:10 Відповісти
Ти сам обрав такий спосіб спілкування.
Хоча я жодним словом тебе не образив
чуєш регіонал,я цитую слова вашого ж регіонала тричі генерального прокурора України С.Піскуна.
Святослав Піскун :
Такого ЧИСТОГО політика, як ЮліяТимошенко, в Україні на сьогодні більше немає!

Святослав Піскун тричі обіймав посаду Генпрокурора (2002-2003, 2004-2005, 2007). Його стосунки з Юлією Тимошенко змінювалися від відкриття кримінальних справ до їх повного закриття. Подібні компліментарні твердження зазвичай пов'язують із періодом 2005 року, коли після Помаранчевої революції кримінальні справи проти Тимошенко були закриті за відсутністю складу злочину.

https://www.youtube.com/watch?v=yBNjcbsDJ1c
27.01.2026 14:44 Відповісти
Щоб швидко - на днях французи у тричі прокурора обшук провели , виявилося що його морда точно така ж лисяча як у жмульки , просто вуса відрощені , а не процедуру епіляції пройшли . Щодо спілкування .... спілкуйся як бажаєш хто тобі лікар .
27.01.2026 14:59 Відповісти
А це тобі спростування твоїх слів про відхаркування після ЮВТ
Для когось дійсно це було відхаркування і теперішній стан їх цілком задовільняє.
Для когось,хто крав на митниці,хто крав з держбюджету і так далі ...
Вони і досі просинаються в холодному поту,коли відчувають,що Тимошенко може повернутись - так регіонал?
Прем'єрство Юлії Тимошенко -- найвищий рівень життя українців.
https://blog.i.ua/community/3252/2019293/?fbclid=IwY2xjawK9OEVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFjYmRNbFkzbUVUZWZOYXlOAR4dSjEJqK-_Lr3hGj3pcNmcR7PkXAvVee0uRV9-NT5U9y7nZs2Vhk8zK9F2Qw_aem_lvbY43tVR2vpUZE-eJioFw
27.01.2026 14:52 Відповісти
Сердешний поборнику ! Ти мені скажи що вАнА для України путнього зробила окрім того що просрала десятирічний контракт ? Про холодний піт "борцуні" у качанівці розповідай собі , а не мені , точно як і про найвищий рівень життя ((
27.01.2026 15:14 Відповісти
чуєш регіонал дай відповідь на одне питання:Куди ділись виплати породіллям які кожний місяць виплачував уряд Ю.Тимошенко мамочкам?
Нагадаю,що одразу ж після зміни влади агент ФСБ Янукович призначив міністром економікі"невловимого"Порошенко. І кудись миттєво зникли виплати породіллям,дітям сиротам і дітям інвалідам.
**
Фірташ також підкреслює, що ставив метою не допустити президентства Юлії Тимошенко і приходу до влади її команди. "Головне, що ми отримали (від зустрічі - ред.) те, що хотіли: Порошенко - президент, Кличко став мером", - сказав Фірташ, виступаючи в четвер у суді у Відні у справі про його екстрадицію в США.
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/05814-firtash-mi-otrimali-poroshenko-prezidentom-klichko-merom-yak-i-hotili.htm
27.01.2026 16:22 Відповісти
Коханка шуфрича доподмахивалась в раде болоту,теперь ее отблагодарили
26.01.2026 20:05 Відповісти
Походу у ТЮЛі тиждень пішов на мобілізацію ботви. 😁
Тиждень не було цих нікудишек чутно і видно і тут повилазило зі всіх шпарин аж п'ятеро. 😆
26.01.2026 22:53 Відповісти
Юля зовсім не та людина, якою прикидається, цинічно наліпивши на себе цю косу.
Коса на юлі - це технологія задурювання народа.
27.01.2026 06:08 Відповісти
жюляяяя!!! невже ти не бачиш ніякого співчуття до тебе від суддів . сідай у інвалідний візок швиденько і довідку що в тебе радікуліт .
27.01.2026 07:37 Відповісти
 
 