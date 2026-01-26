ВАКС відхилив апеляцію Тимошенко на заставу, але дозволив спілкуватися із депутатами та пересуватися країною

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила апеляцію лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко щодо обраної для неї застави у 33 мільйони гривень.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі судового засідання

ВАКС відхилив апеляцію Тимошенко щодо понад 33 млн грн застави, однак дозволив депутатці спілкуватися з народними депутатами та вільно пересуватися територією України.

Адвокат Тимошенко називав запобіжний захід "необґрунтованим" та просив пояснити "походження цієї суми".

Натомість прокурор клопотав збільшити розмір застави до 50 мільйонів та призначити електронний браслет.

Читайте також: За Тимошенко внесли всі 33 мільйони грн застави: ЗМІ дізналися, хто саме (доповнено)

Нагадаємо, 23 січня повідомлялося, що за лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яку підозрюють в корупції, внесли всю суму застави у розмірі 33 мільйонів гривень.

Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.

Читайте також: Тимошенко вимагає дозволу на трансляцію судового засідання