Тимошенко вимагає дозволу на трансляцію судового засідання

Юлії Тимошенко обирають запобіжний захід

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила у суді, де розглядають її апеляцію на запобіжний захід, про необхідність забезпечити публічність і прозорість розгляду справи.

Так, Тимошенко наполягає на відкритій трансляції судового засідання та заявляє про необхідність забезпечити публічність і прозорість розгляду справи. Нардепка також попросила долучити до справи висновки першого моніторингу.

Крім того, під час засідання сторона захисту заявила про незаконність окремих процесуальних рішень та подала клопотання про долучення нових доказів, зібраних уже на стадії апеляційного розгляду.

Адвокат Юлії Тимошенко також звернувся до суду з проханням дозволити їй виїзд за межі Києва для участі в робочій зустрічі.

Підозра Юлії Тимошенко

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
  • 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
  • 23 січня стало відомо, що за Тимошенко внесли всі 33 мільйони грн застави.

Юлі треба трибуну. Щиро брехати на камери вона напевно з народження вміє.
26.01.2026 17:29
я також за відкритість всіх судових засідань (крім тих де є під грифом (закрита) інформація )
26.01.2026 17:28
ще необхідно провести реформу, щоб терміни покарання додавалися, як це відбувається в США. 10 разів вкрав щось - будеш сидіти за кожен епізод, до 80 років за ґратами. А не як зараз, що можна бути серійним злочинцем, і сидіти смішні 8 років максимум.
26.01.2026 17:33
26.01.2026 17:24
А чого ця лярва забороняла допуск журналістів до своєї камери і не вимагала трансляції її СТРАЖДАНЬ в Качанівській колонії? Злі язики брешуть мабуть, що баба Йуля в колонії була всього два рази і то на вечері у начальника.
26.01.2026 17:43
От ти дурненький. Як це запроторений за грати може допускати когось в камеру, де він сидить, чи не допускати.
От не знаю, чи буває у старих котяр стареча слабоумність? Мені здається, що буває.
26.01.2026 17:56
Краще ввести кримінальну відповідальність років 10 для суддів, прокурорів і слідаків зі скасуванням стажу на державній службі за неправомірні рішення і тримання в СІЗО без підстав, а не як зараз - держава виплачує копійчані компенсації і то лише після рішення ЄСПЛ, а паскуди надалі творять беззаконня і отримують за це зарплату, а потім ще чималеньку пенсію. Люди втрачають здоров'я, їм ламають життя, позбавляють бізнесу на замовлення якихось мерзотників чи по недолугості слідчих, а виконавцям пенсії за це персональні за рахунок податків постраждалих. Знаєш скільки невинних було засуджено за злочини пологівського маніяка? По 8-10 років люди відсиділи, одного навіть до самогубства довели, але ні один суддя не постраждав.
А зелупень с детства не переносит брехни.
Низзя, белые нитки будет видно.
Нахіба ти аферистка комусь здалася, є за що тебе судити та саджати, стільки років у корита кобила.
Рейтинг сам себе не підійме...
даремно ви так, глядачам телемарафету заходило б на ура, і зєлєчка б перепочив.
ну, тупые ярлыки кидать много ума не нужно. вот просто интересно - а сколько лет она у корыта?
Контрамарку на вечірній квартал відробляєш чи за шоколадку стараєшся?
Аншлаг бабуся вимагає, щоб потім з продовженням турне по Європі
Тимошенко Юля то лицемірка і брехуха за нею давно тюрма плаче. Вона діє за принципом найкращий захист то є напад ай то аферистка
IНХ
Yurii #603620 то лицемір і брехун за ним давно тюрма плаче. Він діє за принципом найкраще і безпечніше безпідставно обливати помиями сховавшись під ніком, бо морду ліца не наб'ють і за наклеп до суду не притягнуть. Ай то аферист
Голова парламентськоi фракцii маэ право.це ж не ара ХАм.
Ну так вона з бабуїном вже тихенько перетерла все, що їм було потрібно, тепер можна і публічно робити виставу для лохів.
Ти себе маєш на увазі?
Якось аж нудно стало від одноманітних за добрих 15 років коментів... Одне й те ж саме - вароФФка, афірістка, ліцемєрка, брехХХуха ...
Щоб полегшити життя ботам-юлєфобам, пропоную їм користуватись "формулою"
"*************************************************"
Пропоную юлеботу марченку сидіти в куточку і мовчки читати книгу "Макуха"
Зате оце все, що його лайкнуло - це все і є, що залишилося від юліної пастви. 😁

5 нікудишок...
сколько раз спрашивал - а шо украла, собственно? в ответ только нечленораздельное мычание в перемежку с лозунгами
вона намагалася не вкрасти голоси - а просто "розвалити монобільшість" і.... (але про це історія замовчує)
І за це її нагородити треба орденом Богдана Хмельницького 1 ступеня, бо та монобільшість - мародерносаботажна шобла, яка не лише заблокувала 50 млрд для ЗСУ перед самим вторгненням, а й пустила під розпродаж українські землі, і виходить що Юлька за свої кровні бореться за обороноздотність, суверенітет і територіальну цілісність.
є ще варіанти використання "цейтноту" влади після розвалу або після сигнального голосування хряка по потрібних законах - запропонувати не орден, а ... (але про це історія замовчує)
Еще напишите, шо она ракеты отдала за газ, каким боком она к ракетам, ПОСЛЕДНИЕ из которых были переданы кацапне ПРИ КУЧМЕ, в 1998-9 годах! Кто тогда была Юлька, примьером она стала в 2005-м
Та вони напишуть, бо їм пох, що міністр оборони та головком напряму підпорядковані презу. а тому оборонка це суто його вотчина і прем'єрам в ній копирсатись зась.
Аферистці треба шоу. Щоб всі забули її пригоди з Пашкою Лазаренко і пуйлом. Щаслива Україна що ця профура не стала президентом.
Ага, дуже щаслива, аж до сліз радується зегнидам. Іди іносранєц отримуй котрамарку на квартал 95, якщо ще не натішився шоу.
Тобі пора за флагманом.Там твоє місце і без контромарки.
Не тобі іносранцю розпоряджатись кому куди, твоє місце біля параші.
ПНХ
трындеть языком не мешки ворочать. вот прям интересно - о каких пригодах речь?
А починала то ВОНА, тридцять років тому, підкупом виборців 2-х районів на Кіровоградщині вугіллям...
З нормалтною людиною це було б справедливо.

Але ТЮ це робить з однією ціллю - перетворити суд на базарний балаган.

Хоча, якщо суддя не пальцем роблений, то міг би ще й за це їй пару рочків накинути. 😁
