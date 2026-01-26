Тимошенко вимагає дозволу на трансляцію судового засідання
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила у суді, де розглядають її апеляцію на запобіжний захід, про необхідність забезпечити публічність і прозорість розгляду справи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фактум Інфо".
Що відомо?
Так, Тимошенко наполягає на відкритій трансляції судового засідання та заявляє про необхідність забезпечити публічність і прозорість розгляду справи. Нардепка також попросила долучити до справи висновки першого моніторингу.
Крім того, під час засідання сторона захисту заявила про незаконність окремих процесуальних рішень та подала клопотання про долучення нових доказів, зібраних уже на стадії апеляційного розгляду.
Адвокат Юлії Тимошенко також звернувся до суду з проханням дозволити їй виїзд за межі Києва для участі в робочій зустрічі.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
- 23 січня стало відомо, що за Тимошенко внесли всі 33 мільйони грн застави.
Але ТЮ це робить з однією ціллю - перетворити суд на базарний балаган.
Хоча, якщо суддя не пальцем роблений, то міг би ще й за це їй пару рочків накинути. 😁