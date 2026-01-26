Тимошенко требует разрешения на трансляцию судебного заседания

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила в суде, где рассматривают ее апелляцию на меру пресечения, о необходимости обеспечить публичность и прозрачность рассмотрения дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фактум Инфо".

Что известно

Так, Тимошенко настаивает на открытой трансляции судебного заседания и заявляет о необходимости обеспечить публичность и прозрачность рассмотрения дела. Нардеп также попросила приобщить к делу выводы первого мониторинга.

Кроме того, во время заседания сторона защиты заявила о незаконности отдельных процессуальных решений и подала ходатайство о приобщении новых доказательств, собранных уже на стадии апелляционного рассмотрения.

Адвокат Юлии Тимошенко также обратился в суд с просьбой разрешить ей выезд за пределы Киева для участия в рабочей встрече.

Подозрение Юлии Тимошенко

