Тимошенко требует разрешения на трансляцию судебного заседания
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила в суде, где рассматривают ее апелляцию на меру пресечения, о необходимости обеспечить публичность и прозрачность рассмотрения дела.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фактум Инфо".
Что известно
Так, Тимошенко настаивает на открытой трансляции судебного заседания и заявляет о необходимости обеспечить публичность и прозрачность рассмотрения дела. Нардеп также попросила приобщить к делу выводы первого мониторинга.
Кроме того, во время заседания сторона защиты заявила о незаконности отдельных процессуальных решений и подала ходатайство о приобщении новых доказательств, собранных уже на стадии апелляционного рассмотрения.
Адвокат Юлии Тимошенко также обратился в суд с просьбой разрешить ей выезд за пределы Киева для участия в рабочей встрече.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.
- 23 января стало известно, что за Тимошенко внесли все 33 миллиона грн залога.
От не знаю, чи буває у старих котяр стареча слабоумність? Мені здається, що буває.
Щоб полегшити життя ботам-юлєфобам, пропоную їм користуватись "формулою"
Але ТЮ це робить з однією ціллю - перетворити суд на базарний балаган.
Хоча, якщо суддя не пальцем роблений, то міг би ще й за це їй пару рочків накинути. 😁