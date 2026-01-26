РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7603 посетителя онлайн
Новости Дело Тимошенко
1 716 45

Тимошенко требует разрешения на трансляцию судебного заседания

Юлии Тимошенко выбирают меру пресечения

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила в суде, где рассматривают ее апелляцию на меру пресечения, о необходимости обеспечить публичность и прозрачность рассмотрения дела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фактум Инфо".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Так, Тимошенко настаивает на открытой трансляции судебного заседания и заявляет о необходимости обеспечить публичность и прозрачность рассмотрения дела. Нардеп также попросила приобщить к делу выводы первого мониторинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжительность расследования дела Тимошенко будет зависеть от экспертиз, - глава САП Клименко

Кроме того, во время заседания сторона защиты заявила о незаконности отдельных процессуальных решений и подала ходатайство о приобщении новых доказательств, собранных уже на стадии апелляционного рассмотрения.

Адвокат Юлии Тимошенко также обратился в суд с просьбой разрешить ей выезд за пределы Киева для участия в рабочей встрече.

Подозрение Юлии Тимошенко

Читайте также: Что известно о бизнесе семьи Юлии Тимошенко? В YouControl нашли связи с 16 компаниями

Автор: 

апелляция (620) суд (24682) Тимошенко Юлия (23944) Антикоррупционный суд (1393)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Юлі треба трибуну. Щиро брехати на камери вона напевно з народження вміє.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:29 Ответить
+7
я також за відкритість всіх судових засідань (крім тих де є під грифом (закрита) інформація )
показать весь комментарий
26.01.2026 17:28 Ответить
+7
ще необхідно провести реформу, щоб терміни покарання додавалися, як це відбувається в США. 10 разів вкрав щось - будеш сидіти за кожен епізод, до 80 років за ґратами. А не як зараз, що можна бути серійним злочинцем, і сидіти смішні 8 років максимум.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
по всім каналам
показать весь комментарий
26.01.2026 17:24 Ответить
А чого ця лярва забороняла допуск журналістів до своєї камери і не вимагала трансляції її СТРАЖДАНЬ в Качанівській колонії? Злі язики брешуть мабуть, що баба Йуля в колонії була всього два рази і то на вечері у начальника.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:43 Ответить
От ти дурненький. Як це запроторений за грати може допускати когось в камеру, де він сидить, чи не допускати.
От не знаю, чи буває у старих котяр стареча слабоумність? Мені здається, що буває.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:56 Ответить
я також за відкритість всіх судових засідань (крім тих де є під грифом (закрита) інформація )
показать весь комментарий
26.01.2026 17:28 Ответить
ще необхідно провести реформу, щоб терміни покарання додавалися, як це відбувається в США. 10 разів вкрав щось - будеш сидіти за кожен епізод, до 80 років за ґратами. А не як зараз, що можна бути серійним злочинцем, і сидіти смішні 8 років максимум.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:33 Ответить
Краще ввести кримінальну відповідальність років 10 для суддів, прокурорів і слідаків зі скасуванням стажу на державній службі за неправомірні рішення і тримання в СІЗО без підстав, а не як зараз - держава виплачує копійчані компенсації і то лише після рішення ЄСПЛ, а паскуди надалі творять беззаконня і отримують за це зарплату, а потім ще чималеньку пенсію. Люди втрачають здоров'я, їм ламають життя, позбавляють бізнесу на замовлення якихось мерзотників чи по недолугості слідчих, а виконавцям пенсії за це персональні за рахунок податків постраждалих. Знаєш скільки невинних було засуджено за злочини пологівського маніяка? По 8-10 років люди відсиділи, одного навіть до самогубства довели, але ні один суддя не постраждав.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:00 Ответить
Юлі треба трибуну. Щиро брехати на камери вона напевно з народження вміє.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:29 Ответить
А зелупень с детства не переносит брехни.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:31 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2026 17:39 Ответить
Низзя, белые нитки будет видно.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:29 Ответить
Нахіба ти аферистка комусь здалася, є за що тебе судити та саджати, стільки років у корита кобила.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:30 Ответить
Рейтинг сам себе не підійме...
показать весь комментарий
26.01.2026 17:36 Ответить
даремно ви так, глядачам телемарафету заходило б на ура, і зєлєчка б перепочив.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:37 Ответить
ну, тупые ярлыки кидать много ума не нужно. вот просто интересно - а сколько лет она у корыта?
показать весь комментарий
26.01.2026 17:57 Ответить
Контрамарку на вечірній квартал відробляєш чи за шоколадку стараєшся?
показать весь комментарий
26.01.2026 18:04 Ответить
Аншлаг бабуся вимагає, щоб потім з продовженням турне по Європі
показать весь комментарий
26.01.2026 17:37 Ответить
Тимошенко Юля то лицемірка і брехуха за нею давно тюрма плаче. Вона діє за принципом найкращий захист то є напад ай то аферистка
показать весь комментарий
26.01.2026 17:38 Ответить
IНХ
показать весь комментарий
26.01.2026 17:40 Ответить
Yurii #603620 то лицемір і брехун за ним давно тюрма плаче. Він діє за принципом найкраще і безпечніше безпідставно обливати помиями сховавшись під ніком, бо морду ліца не наб'ють і за наклеп до суду не притягнуть. Ай то аферист
показать весь комментарий
26.01.2026 18:12 Ответить
Голова парламентськоi фракцii маэ право.це ж не ара ХАм.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:38 Ответить
Ну так вона з бабуїном вже тихенько перетерла все, що їм було потрібно, тепер можна і публічно робити виставу для лохів.
показать весь комментарий
26.01.2026 17:40 Ответить
Ти себе маєш на увазі?
показать весь комментарий
26.01.2026 17:50 Ответить
Якось аж нудно стало від одноманітних за добрих 15 років коментів... Одне й те ж саме - вароФФка, афірістка, ліцемєрка, брехХХуха ...
Щоб полегшити життя ботам-юлєфобам, пропоную їм користуватись "формулою"
"*************************************************"
показать весь комментарий
26.01.2026 17:49 Ответить
Пропоную юлеботу марченку сидіти в куточку і мовчки читати книгу "Макуха"
показать весь комментарий
26.01.2026 18:19 Ответить
Зате оце все, що його лайкнуло - це все і є, що залишилося від юліної пастви. 😁

5 нікудишок...
показать весь комментарий
26.01.2026 22:43 Ответить
сколько раз спрашивал - а шо украла, собственно? в ответ только нечленораздельное мычание в перемежку с лозунгами
показать весь комментарий
26.01.2026 18:01 Ответить
вона намагалася не вкрасти голоси - а просто "розвалити монобільшість" і.... (але про це історія замовчує)
показать весь комментарий
26.01.2026 18:07 Ответить
І за це її нагородити треба орденом Богдана Хмельницького 1 ступеня, бо та монобільшість - мародерносаботажна шобла, яка не лише заблокувала 50 млрд для ЗСУ перед самим вторгненням, а й пустила під розпродаж українські землі, і виходить що Юлька за свої кровні бореться за обороноздотність, суверенітет і територіальну цілісність.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:24 Ответить
є ще варіанти використання "цейтноту" влади після розвалу або після сигнального голосування хряка по потрібних законах - запропонувати не орден, а ... (але про це історія замовчує)
показать весь комментарий
26.01.2026 18:30 Ответить
Еще напишите, шо она ракеты отдала за газ, каким боком она к ракетам, ПОСЛЕДНИЕ из которых были переданы кацапне ПРИ КУЧМЕ, в 1998-9 годах! Кто тогда была Юлька, примьером она стала в 2005-м
показать весь комментарий
26.01.2026 18:10 Ответить
Та вони напишуть, бо їм пох, що міністр оборони та головком напряму підпорядковані презу. а тому оборонка це суто його вотчина і прем'єрам в ній копирсатись зась.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:29 Ответить
Аферистці треба шоу. Щоб всі забули її пригоди з Пашкою Лазаренко і пуйлом. Щаслива Україна що ця профура не стала президентом.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:21 Ответить
Ага, дуже щаслива, аж до сліз радується зегнидам. Іди іносранєц отримуй котрамарку на квартал 95, якщо ще не натішився шоу.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:35 Ответить
Тобі пора за флагманом.Там твоє місце і без контромарки.
показать весь комментарий
26.01.2026 18:44 Ответить
Не тобі іносранцю розпоряджатись кому куди, твоє місце біля параші.
показать весь комментарий
27.01.2026 16:30 Ответить
ПНХ
показать весь комментарий
27.01.2026 18:57 Ответить
трындеть языком не мешки ворочать. вот прям интересно - о каких пригодах речь?
показать весь комментарий
26.01.2026 19:41 Ответить
А починала то ВОНА, тридцять років тому, підкупом виборців 2-х районів на Кіровоградщині вугіллям...
показать весь комментарий
26.01.2026 21:22 Ответить
З нормалтною людиною це було б справедливо.

Але ТЮ це робить з однією ціллю - перетворити суд на базарний балаган.

Хоча, якщо суддя не пальцем роблений, то міг би ще й за це їй пару рочків накинути. 😁
показать весь комментарий
26.01.2026 22:40 Ответить
 
 