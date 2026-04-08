Завершено расследование по делу Тимошенко. Ее подозревают в подкупе депутатов, - НАБУ

Завершено расследование в отношении Тимошенко

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Её подозревают в предложении предоставить неправомерную выгоду народным депутатам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Детали

Из материалов дела известно, что речь идет о руководительнице "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Следствие установило, что в декабре 2025 года, несмотря на разоблачение НАБУ и САП фактов получения взяток народными депутатами Украины, подозреваемая начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльное голосование", - говорится в сообщении.

Речь шла о постоянном механизме сотрудничества с выплатами авансом. Народные избранники должны были выполнять указания относительно голосования ("за" или "против"), воздержания или неучастия.

В январе 2026 года руководительнице депутатской фракции сообщили о подозрении.

Подозрение Юлии Тимошенко

Топ комментарии
+7
Як завжди:
Тимошенко на якомусь дрібному хабарі "знайшли",
а Зеленського, Ермака, Арахамію на систематичному роками роздаванні конвертів ніяк "знайти не можуть"!
08.04.2026 09:24 Ответить
+4
А до Уморова? Яйцекрад Рєзніков ні за що не відповів, пішов під оплески "слуг" у ВР
08.04.2026 09:47 Ответить
+3
То в цієї пройдисвітки це ж не перший злочин по хабарях Але ця коварна істота шляхом зради відмазалась від чергової відсидки Все життя працювала на ФСБ і цьому є докази.
08.04.2026 09:22 Ответить
То в цієї пройдисвітки це ж не перший злочин по хабарях Але ця коварна істота шляхом зради відмазалась від чергової відсидки Все життя працювала на ФСБ і цьому є докази.
08.04.2026 09:22 Ответить
Підозра не тріпер, можна носити
08.04.2026 09:45 Ответить
йуля! йуля! зелёная и продажная
08.04.2026 09:22 Ответить
"пройшла любов, зав'яли помідори" - побила горщики с Зелей мабуть.
08.04.2026 09:26 Ответить
А яким чином Зеля до НАБУ?
08.04.2026 09:57 Ответить
не підкуп а ЛОБІЮВАННЯ.
08.04.2026 09:22 Ответить
Як завжди:
Тимошенко на якомусь дрібному хабарі "знайшли",
а Зеленського, Ермака, Арахамію на систематичному роками роздаванні конвертів ніяк "знайти не можуть"!
показать весь комментарий
08.04.2026 09:24 Ответить
А як що до Умерова під його керівництвом МО зникло понад 40 мільярдів гривень на закупівлях зброї ,я вже не кажу про зарплати в ковертах для "слуг" під час потрібних голосувань ?
08.04.2026 09:41 Ответить
А до Уморова? Яйцекрад Рєзніков ні за що не відповів, пішов під оплески "слуг" у ВР
показать весь комментарий
08.04.2026 09:47 Ответить
Це шоб не НАБУ висловили підозру а СБУ то їх би змішали з лайном
08.04.2026 09:49 Ответить
Тимошенко не винавата що Рада дешевий бордель.
08.04.2026 09:52 Ответить
Вона цим з 1997-го, майже тридцять років займається.
08.04.2026 09:58 Ответить
Та ви ШО????
Не може буть!!!
це як арахамія??
08.04.2026 10:00 Ответить
Дивно, що стільки млн дол грошей з бандюків та з бюджету держави, пішло на підкуп мародерів-депутатів у ВРУ!! ТиМошенниця, упродовж стількох років, працювала в організованій за ієрархічним принципом ОЗУ!! Кучма і лазаренко з СБУ, про це знали ще коли, разом з прутіним-*******!!! Соболев з однопартійцем хєнєсралом з СБУ, тільки очима аж тепер лупають???
08.04.2026 10:05 Ответить
Та Юлька пацанка в порівнянні!
08.04.2026 10:07 Ответить
Ця "пацанка" навіть військових росіяк обула на сотні млн баксів, а українців кидала вже на мільярди
08.04.2026 10:21 Ответить
а українців кидала вже на мільярди А на скількіж тоді зелень обула Україну?
08.04.2026 10:29 Ответить
....хіба тільки одна "зелень" та ВОНА ?
08.04.2026 10:35 Ответить
Юлька баба, але носить стальні "фаберже" і НАБУ може поцілувати її в одне місце і не просто, а з розгону і через вибачення.
08.04.2026 10:26 Ответить
А це тільки одна "баба" Юля підкуповувала депутатів???
08.04.2026 10:28 Ответить
Шось не зрозуміло; яка це привладна сволота на агента гебні справу відкрила?
08.04.2026 10:41 Ответить
 
 