Завершено расследование по делу Тимошенко. Ее подозревают в подкупе депутатов, - НАБУ

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Её подозревают в предложении предоставить неправомерную выгоду народным депутатам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Из материалов дела известно, что речь идет о руководительнице "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Следствие установило, что в декабре 2025 года, несмотря на разоблачение НАБУ и САП фактов получения взяток народными депутатами Украины, подозреваемая начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльное голосование", - говорится в сообщении.

Речь шла о постоянном механизме сотрудничества с выплатами авансом. Народные избранники должны были выполнять указания относительно голосования ("за" или "против"), воздержания или неучастия.

В январе 2026 года руководительнице депутатской фракции сообщили о подозрении.

Подозрение Юлии Тимошенко

