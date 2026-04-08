Завершено расследование по делу Тимошенко. Ее подозревают в подкупе депутатов, - НАБУ
НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины. Её подозревают в предложении предоставить неправомерную выгоду народным депутатам Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Детали
Из материалов дела известно, что речь идет о руководительнице "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
"Следствие установило, что в декабре 2025 года, несмотря на разоблачение НАБУ и САП фактов получения взяток народными депутатами Украины, подозреваемая начала договариваться с отдельными парламентариями о системе вознаграждений за лояльное голосование", - говорится в сообщении.
Речь шла о постоянном механизме сотрудничества с выплатами авансом. Народные избранники должны были выполнять указания относительно голосования ("за" или "против"), воздержания или неучастия.
В январе 2026 года руководительнице депутатской фракции сообщили о подозрении.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером 14 января в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины в предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило народному депутату о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о применении к Тимошенко меры пресечения в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязательств.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения для Тимошенко - залог в размере 33,3 млн грн.
- 21 января ВАКС удовлетворил ходатайство о частичном аресте имущества мужа Тимошенко.
- 23 января за Тимошенко внесли 33,3 млн грн залога.
Тимошенко на якомусь дрібному хабарі "знайшли",
а Зеленського, Ермака, Арахамію на систематичному роками роздаванні конвертів ніяк "знайти не можуть"!
Не може буть!!!
це як арахамія??