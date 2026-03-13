Судья Григорьева, у которой НАБУ нашло $50 тысяч во время обыска по делу Князева, может отменить обыск у Тимошенко, - ЦПК
Судьи Верховного Суда Ирина Григорьева, Александр Марчук и Вячеслав Наставный возбудили производство по жалобе Юлии Тимошенко на постановление ВАКС о легализации неотложных обысков у депутата.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Судьи решили рассмотреть жалобу, несмотря на то, что обыски вообще не подлежат обжалованию в Верховном Суде. Если судьи отменят постановление об обыске, доказательства, полученные во время его проведения, будут недопустимыми, включая деньги, которые были найдены в кабинете Тимошенко", — написали в ЦПК.
В 2023 году детективы НАБУ уже проводили обыск у председательствующей в этом деле судьи Верховного Суда Григорьевой. Тогда у нее нашли 50 тысяч долларов, которые идентифицировали как часть взятки, предназначенной Князеву и другим судьям.
"Поэтому судья Григорьева заинтересована в том, чтобы начать практику отмены неотложных обысков в делах о взяточничестве", — сообщили в ЦПК.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером 14 января в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины в предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило народному депутату о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о применении к Тимошенко меры пресечения в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязательств.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения для Тимошенко — залог в размере 33,3 млн грн.
- 21 января ВАКС удовлетворил ходатайство о частичном аресте имущества мужа Тимошенко.
- 23 января за Тимошенко внесли 33,3 млн грн залога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль