Судья Григорьева, у которой НАБУ нашло $50 тысяч во время обыска по делу Князева, может отменить обыск у Тимошенко, - ЦПК

Дело Юлии Тимошенко: подробности обысков

Судьи Верховного Суда Ирина Григорьева, Александр Марчук и Вячеслав Наставный возбудили производство по жалобе Юлии Тимошенко на постановление ВАКС о легализации неотложных обысков у депутата.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Судьи решили рассмотреть жалобу, несмотря на то, что обыски вообще не подлежат обжалованию в Верховном Суде. Если судьи отменят постановление об обыске, доказательства, полученные во время его проведения, будут недопустимыми, включая деньги, которые были найдены в кабинете Тимошенко", — написали в ЦПК.

В 2023 году детективы НАБУ уже проводили обыск у председательствующей в этом деле судьи Верховного Суда Григорьевой. Тогда у нее нашли 50 тысяч долларов, которые идентифицировали как часть взятки, предназначенной Князеву и другим судьям.

"Поэтому судья Григорьева заинтересована в том, чтобы начать практику отмены неотложных обысков в делах о взяточничестве", — сообщили в ЦПК.

Подозрение Юлии Тимошенко

десь не правильно люстрацію провели, потрібно цих суддів відстрелювати.
13.03.2026 14:13 Ответить
Господи, дай вже цій потворі персональний ефпіві в пику, та хай спочиває. Амінь.
13.03.2026 14:19 Ответить
Ну а що ви бажали, судді якось гроші повертати треба. Цікаво у нас залишається хоча щось не продажне.
13.03.2026 14:26 Ответить
 
 