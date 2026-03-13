Судья Григорьева, у которой НАБУ нашло $50 тысяч во время обыска по делу Князева, может отменить обыск у Тимошенко, - ЦПК

Судьи Верховного Суда Ирина Григорьева, Александр Марчук и Вячеслав Наставный возбудили производство по жалобе Юлии Тимошенко на постановление ВАКС о легализации неотложных обысков у депутата.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Судьи решили рассмотреть жалобу, несмотря на то, что обыски вообще не подлежат обжалованию в Верховном Суде. Если судьи отменят постановление об обыске, доказательства, полученные во время его проведения, будут недопустимыми, включая деньги, которые были найдены в кабинете Тимошенко", — написали в ЦПК.

В 2023 году детективы НАБУ уже проводили обыск у председательствующей в этом деле судьи Верховного Суда Григорьевой. Тогда у нее нашли 50 тысяч долларов, которые идентифицировали как часть взятки, предназначенной Князеву и другим судьям.

"Поэтому судья Григорьева заинтересована в том, чтобы начать практику отмены неотложных обысков в делах о взяточничестве", — сообщили в ЦПК.

Читайте также: Новый поворот: НАБУ вернуло Тимошенко деньги, изъятые во время обыска, — заявление адвоката

Подозрение Юлии Тимошенко