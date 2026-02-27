Новий поворот: НАБУ повернуло Тимошенко гроші, вилучені під час обшуку, ‒ заява адвоката

Національне антикорупційне бюро виконало рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та повернуло Юлії Тимошенко кошти, які були вилучені в неї під час обшуку.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву адвоката лідерки партії "Батьківщина".

За словами захисника, повернення коштів стало черговим кроком до відновлення справедливості та ще одним доказом того, що вся справа проти Юлії Тимошенко сфальсифікована, а висунуті обвинувачення є незаконними. Це вже неодноразово підтверджувалося під час судових засідань.

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Адвокат зазначив, що вбачає позитивну динаміку в розгляді справи своєї підзахисної та висловив оптимізм щодо подальшого перебігу процесу.

Він також нагадав, що на останньому судовому засіданні прокурор визнав: Юлія Тимошенко нікому не передавала жодних грошей, і їй також ніхто жодних коштів не передавав.

Як повідомлялося, 16 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляцію Юлії Тимошенко щодо арешту майна в справі про ймовірний підкуп депутатів.

Захист просить скасувати ухвалу про арешт майна чоловіка лідерки "Батьківщини", оскільки йдеться про об’єкти спільної сумісної власності. Йдеться про три автомобілі та два гаражі. Також адвокати вимагають скасувати ухвалу про арешт майна, яке було вилучене під час обшуку в офісі партії "Батьківщина".