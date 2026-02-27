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Новини Справа Тимошенко
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Новий поворот: НАБУ повернуло Тимошенко гроші, вилучені під час обшуку, ‒ заява адвоката

тимошенко

Національне антикорупційне бюро виконало рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та повернуло Юлії Тимошенко кошти, які були вилучені в неї під час обшуку.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву адвоката лідерки партії "Батьківщина".

За словами захисника, повернення коштів стало черговим кроком до відновлення справедливості та ще одним доказом того, що вся справа проти Юлії Тимошенко сфальсифікована, а висунуті обвинувачення є незаконними. Це вже неодноразово підтверджувалося під час судових засідань.

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Адвокат зазначив, що вбачає позитивну динаміку в розгляді справи своєї підзахисної та висловив оптимізм щодо подальшого перебігу процесу.

Він також нагадав, що на останньому судовому засіданні прокурор визнав: Юлія Тимошенко нікому не передавала жодних грошей, і їй також ніхто жодних коштів не передавав.

Як повідомлялося, 16 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляцію Юлії Тимошенко щодо арешту майна в справі про ймовірний підкуп депутатів.

Захист просить скасувати ухвалу про арешт майна чоловіка лідерки "Батьківщини", оскільки йдеться про об’єкти спільної сумісної власності. Йдеться про три автомобілі та два гаражі. Також адвокати вимагають скасувати ухвалу про арешт майна, яке було вилучене під час обшуку в офісі партії "Батьківщина".

Автор: 

адвокат (23) НАБУ (1568) суд (3367) Тимошенко Юлія (47)
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Топ коментарі
+15
Баба юля непотопляєма.Вона сторгується з оп.Можливо під вибори опозицію з неї ліплять
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27.02.2026 10:57 Відповісти
+13
А люди, що не бачили і не чули, як вона домовлялася за підкуп депутатів?!!!
Стара б**** всюди викрутиться, і народ дураком зробить, як вона все життя і робила!
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27.02.2026 11:03 Відповісти
+11
Тобто вся доказова справа будувалась тільки на прослуховуванні дзвінків??? Це на кого розраховувалось? Чому було не дочекатись передачі коштів та арештувати на місці злочину?
Не дарма писали, що вся ця муть була відволікаючим фактором від скандалу розкрадання мільярдів зеленими покидьками
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27.02.2026 11:05 Відповісти
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А може ті хто її брав на "гарячому" думали тільки про куні і секс з дітьми?
тому в них нічого не вийшло...
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28.02.2026 16:23 Відповісти
банды правят страной
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27.02.2026 14:58 Відповісти
При Янику посадили - паскуди.
При Зе зловили - справедливо.
Після Яника випустили - все правильно.
При Зе відпустили - всі куплені.
При Янику тітушки.
При Зе громадські помічники.
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27.02.2026 15:22 Відповісти
Розіграли елегантну партію. У підсумку: баба Юля залишається на гачку, буде робити (голосувати), як скажуть. І на НАБУ вилили море лайна. Тепер можна всюди кричати, що НАБУ займається "політичними переслідуваннями"...
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27.02.2026 16:21 Відповісти
Вся эта спецоперация организована слугами. Юлька хотела развалить монобільшість для того, чтобы предложить себя в коалицию и получить портфель для распила бабла. Слугам она не интересна, потому, что много хочет. Вот они и разыграли подставу, чтобы мажоритарщики не дергались. НАБУ в этом деле случайный пассажир. Им слили дело на которое они обязаны были реагировать. Они отреагировали. А дальше слуги с юлькой полюбовно договоряться и дело заглохнет. Все свидетели или слуги, или звисимые от них люди. Разъедуться перестанут приходить, изменят показания - нужное подчеркнуть и дело ВСЁ.
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27.02.2026 16:24 Відповісти
кожний судить все по собі.
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27.02.2026 17:57 Відповісти
Плюнули людям в обличя і пішли далі....................................
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27.02.2026 16:33 Відповісти
Олигархат подстроил под себя законодательство. Когда это будет меняться
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27.02.2026 16:47 Відповісти
Ситуація win-win.

Або Юлю приведуть до порядку (давно задовбала всю країну), або вона струсане трошки безпрєдєльні НАБУ / САП, які вже давно зірку схопили і на Кримінальний процесуальний кодекс плювати хотіли, бо вони ж недоторкані святі і єдині в Україні Антикорупціонери, яким все можна і які завжди праві, бо мають кришу в особі ЄС і США, а також в особі наївних молодих романтиків з картонками «Геть руки від НАБУ» на вулицях українських міст.

В результаті що вона, що вони, надто забули про свої прямі обовʼязки службові (одна писати закони, інші контролювати їх виконання) і загралися у політику, в тому числі з міжнародним присмаком.
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27.02.2026 17:05 Відповісти
Як обсирати ЮВТ так кожний день через кожні п,ять хвилин обсирали ЮВТ на Цензор нет,я вже не кажу про УП. А як написати спростування,так довелось чекати тиждень.
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27.02.2026 18:00 Відповісти
Бабі Юлі, старчихі - повернули спижжене.
Відмили бабки, і бабку.
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27.02.2026 18:01 Відповісти
...на труси від версачі - "дарітє женщінам труси, оні полєзнєє цвєтов" (с)
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27.02.2026 19:06 Відповісти
... тітка з косою це смерть для країни
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27.02.2026 21:01 Відповісти
Уряд Ю.Тимошенко єдиний уряд за часи Незалежності в Україні якій за час своєї каденсії,а це не мало не багато,але два роки не піднімав ціни на хліб,ліки,газ,електроенергію.Зато піднімав зарплати,пенсії виплати дітям сиротам і дітям інвалідам.Піднімав виплати мамочкам породіллям на дітей до 7 тисяч$.А тільки прийшли ваші Януковичі і Порощенкі з Зеленськими невідомо куди поділись виплати і допомога ЄС на людей під час війни.Одразу ж почали рости ціни на хліб газ,електроенергію,ліки гривня полетіла невідомо куди.І все вам **** мало крадете і крадете,щоб вас порозривало.І винна у вас уйобків в усьому Ю.Тимошенко.
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27.02.2026 21:42 Відповісти
Бовдур,не уряд керує цінами а бізнес.
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27.02.2026 22:00 Відповісти
можливо і бізнес тобі регіоналу відніше,але коли був при владі уряд Тимошенко ціни на продукти,ліки,хліб,газ,електроенергію не росли уяви два рокі.А тільки прийшли ваші регіонали одразу ж почались скачки то на картоплю,то на гречку.І в мене останне питання для вас чесних регіоналів.Куди ділись виплати породіллям які уряд Тимошенко виплачував вчасно мамочкам,хоча йому весь час заважав це робити сифілітік своїми постановами?
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27.02.2026 22:35 Відповісти
«Ми рішуче налаштовані на реалізацію амбітної програми реформ, спрямованої на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які загострилися через війну Росії. Відновлення стійкості сектору та зменшення квазіфіскальних зобов'язань вимагатимуть поступового підвищення тарифів на газ, електроенергію та опалення для домогосподарств до рівня відшкодування витрат з одночасним забезпеченням достатньої та адресно спрямованої підтримки для захисту вразливих домогосподарств», - йдеться у Меморандумі.

Після ухвалення дорожньої карти влада України зобов'язалася запланувати поступове коригування тарифів на електроенергію, з урахуванням розвитку воєнних дій.

Водночас уряд має підготувати зміни до закону № 2479-IX, скасувавши мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду для домогосподарств.
https://censor.net/biz/news/3602752/vlada-poobitsyala-pidvyschyty-taryfy-na-***************-gaz-ta-opalennya-dlya-naselennya
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27.02.2026 22:38 Відповісти
Біле Братство не зникло, а просто поміняло колір.
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27.02.2026 22:34 Відповісти
Пропетляла і тут стара воровка...
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28.02.2026 08:42 Відповісти
В країна є два парадокси, пояснити які ніхто навіть не наважується: перший "Юлька - воровка", другий "Порошенко - гетьман".
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28.02.2026 09:22 Відповісти
Юля потрібна зеленому щуру так само як і ОПЗЖ щоб в раді разом зі слугами була коаліція монобидла щоб протягувати будь які закони. Тому Тищенко рятує ОПЗЖ а підконтрольні Татарову суди рятують Юлю.
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28.02.2026 09:34 Відповісти
та ти шо?
І,я тобі можу накидати таких голосувань у ВР повну твою регіональну торбу.
У Верховній Раді не вистачило голосів для ухвалення урядового законопроєкту №14115, який стосувався процедур використання земель для державних потреб. Фракція «Батьківщина» виступила проти документа, заявивши про можливі корупційні ризики та загрозу для повноважень територіальних громад.
https://www.facebook.com/volodimir.filippov.2025/posts/pfbid0T9EXYsmmnjgtosBFpC6W4FBG6ELD5Y8sUVWviNRqkrMd4hnQDbNBHysmV7ZyJdVZl
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28.02.2026 15:57 Відповісти
слухай, внєбрачний син Баби Жулі, краще закрий свого рота та слухай що тобі розумні люди кажуть. Я таких як ти, добограїв у 2019 відмовляв голосувати за кремлівського скомороха, але ви слідом за Бабой Жулєй, підтримали кремлівського зеленого покидька який був пропагандоном ригіАналів та просував роспропаганду. Це було логічно, бо Тимоха ще в часи Ющенка вже підписувала з ригиАналами підкилимні домовленості та ділила Україну на сфери впливу ригів та БЮТ, чи вам, рибкам гупі память повідшибало? Після втечі Януковича у 2014-му журналісти знайшли в його резиденції «Межигір'я» проект таємного договору, який Тимошенко і Янукович планували укласти на початку 2009-го. Угода передбачала повний розподіл влади в країні, оголошення імпічменту тодішньому главі держави Віктору Ющенку та почергову зміну одне одного на посаді президента і прем'єра до 2029 року https://babel.ua/texts/25379-desyat-rokiv-tomu-timoshenko-planuvala-podiliti-z-yanukovichem-vladu-na-20-rokiv-napered-a-potim-prograla-vibori-i-teper-vse-zaperechuye-zgaduyemo-golovne-z-cogo-dogovoru
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28.02.2026 16:21 Відповісти
Дай відповідь собі не мені де опинились ці журалізди в якій фракціі після цієї знахідкі в Межигірї?
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28.02.2026 16:35 Відповісти
Сьогодні, у перший день роботи 15-ої сесії Верховної Ради, народні депутати проголосували за два законопроєкти, якими збираються провали влади в енергетиці оплатити коштом звичайних українців і підприємців. Так, законопроєкт №13219 покладає на громадян і підприємців України обовʼязок оплатити додатково приблизно 37 мільярдів гривень монопольним приватним власникам сонячної та вітроелектроенергії за рахунок збільшення тарифів на електроенергію. У такий своєрідний спосіб народні депутати «подбали» про країну, яка замерзає. Парламентські фракції фактично одноголосно, за винятком «Батьківщини», підтримали корупційне підвищення тарифів на електроенергію.
https://www.facebook.com/anatolij.bacins.kij/posts/pfbid0KgynyUthToyoRS6ZHAKYgPjTVD1nsi517oN1djziZgjeQDmuG9gTZD2a8mm254fBl
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28.02.2026 15:58 Відповісти
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