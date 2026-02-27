Новий поворот: НАБУ повернуло Тимошенко гроші, вилучені під час обшуку, ‒ заява адвоката
Національне антикорупційне бюро виконало рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та повернуло Юлії Тимошенко кошти, які були вилучені в неї під час обшуку.
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву адвоката лідерки партії "Батьківщина".
За словами захисника, повернення коштів стало черговим кроком до відновлення справедливості та ще одним доказом того, що вся справа проти Юлії Тимошенко сфальсифікована, а висунуті обвинувачення є незаконними. Це вже неодноразово підтверджувалося під час судових засідань.
Адвокат зазначив, що вбачає позитивну динаміку в розгляді справи своєї підзахисної та висловив оптимізм щодо подальшого перебігу процесу.
Він також нагадав, що на останньому судовому засіданні прокурор визнав: Юлія Тимошенко нікому не передавала жодних грошей, і їй також ніхто жодних коштів не передавав.
Як повідомлялося, 16 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляцію Юлії Тимошенко щодо арешту майна в справі про ймовірний підкуп депутатів.
Захист просить скасувати ухвалу про арешт майна чоловіка лідерки "Батьківщини", оскільки йдеться про об’єкти спільної сумісної власності. Йдеться про три автомобілі та два гаражі. Також адвокати вимагають скасувати ухвалу про арешт майна, яке було вилучене під час обшуку в офісі партії "Батьківщина".
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При Зе зловили - справедливо.
Після Яника випустили - все правильно.
При Зе відпустили - всі куплені.
При Янику тітушки.
При Зе громадські помічники.
Або Юлю приведуть до порядку (давно задовбала всю країну), або вона струсане трошки безпрєдєльні НАБУ / САП, які вже давно зірку схопили і на Кримінальний процесуальний кодекс плювати хотіли, бо вони ж недоторкані святі і єдині в Україні Антикорупціонери, яким все можна і які завжди праві, бо мають кришу в особі ЄС і США, а також в особі наївних молодих романтиків з картонками «Геть руки від НАБУ» на вулицях українських міст.
В результаті що вона, що вони, надто забули про свої прямі обовʼязки службові (одна писати закони, інші контролювати їх виконання) і загралися у політику, в тому числі з міжнародним присмаком.
Відмили бабки, і бабку.
Після ухвалення дорожньої карти влада України зобов'язалася запланувати поступове коригування тарифів на електроенергію, з урахуванням розвитку воєнних дій.
Водночас уряд має підготувати зміни до закону № 2479-IX, скасувавши мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду для домогосподарств.
https://censor.net/biz/news/3602752/vlada-poobitsyala-pidvyschyty-taryfy-na-***************-gaz-ta-opalennya-dlya-naselennya
І,я тобі можу накидати таких голосувань у ВР повну твою регіональну торбу.
У Верховній Раді не вистачило голосів для ухвалення урядового законопроєкту №14115, який стосувався процедур використання земель для державних потреб. Фракція «Батьківщина» виступила проти документа, заявивши про можливі корупційні ризики та загрозу для повноважень територіальних громад.
https://www.facebook.com/volodimir.filippov.2025/posts/pfbid0T9EXYsmmnjgtosBFpC6W4FBG6ELD5Y8sUVWviNRqkrMd4hnQDbNBHysmV7ZyJdVZl
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