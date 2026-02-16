Апеляція ВАКС скасувала частковий арешт майна чоловіка Тимошенко

Апеляція ВАКС розглянула апеляцію Юлії Тимошенко щодо арешту майна у справі про ймовірний підкуп депутатів.

Що відомо?

Захист просить скасувати ухвалу про арешт майна чоловіка, як об'єкти спільної власності. Йдеться про 3 авто та два гаражі.

Також захист просить скасувати ухвалу про арешт майна, вилученого під час обшуку в офісі партії "Батьківщина".

Як відомо, 21 січня ВАКС арештував майно чоловіка Тимошенко. Йдеться про два гаражі у Дніпрі та три автівки (Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ), які є спільною власністю подружжя. 

Також суд арештував майно нардепки, вилучене під час обшуків: шість мобільних телефонів, системний блок комп'ютера, $40 тисяч у пакеті "Нової пошти", і ще $6,3 тисячі, а також чорнові записи.

Адвокат Готін заявив, що слідчий суддя допустив порушення норм процесуального закону, наклавши арешт на майно чоловіка Тимошенко.

"Особа не має статусу у кримінальному провадженні, то на її майно з метою конфіскації не накладається", - пояснив він.

Водночас прокурор просить скасувати ухвалу, якою відмовлено в накладенні арешту на грошові кошти на банківському рахунку.

Тимошенко під час засідання зазначила, що до відповідальності притягують "завідомо невинувату особу".

Також, за її словами, кошти, знайдені у неї під час обшуку, є в декларації. 

Що вирішив суд?

Ухвалу ВАКС про арешт майна та коштів скасували частково.

"Накласти арешт на грошові кошти на банківському рахунку Тимошенко Юлії.

Відмовити в накладені арешту на 1/2 частини: автомобіля Toyota Land Cruiser, ГАЗ та Audi A8, гаражів у Дніпрі", - сказав суддя.

В іншій частині ухвалу залиши без змін. 

Також було скасовано ухвалу ВАКС в частині накладення арешту на грошові кошти - $6,3 тис. 

Підозра Юлії Тимошенко

Топ коментарі
+6
Отут спіткнуться набівці,не на того попали
показати весь коментар
16.02.2026 17:33 Відповісти
+5
БабЮля ж жебрачка-колясочниця. Вона ж нища як церковний щур.
показати весь коментар
16.02.2026 17:37 Відповісти
+4
Відмовити в накладені арешту на 1/2 частини: автомобіля Toyota Land Cruiser, ГАЗ та Audi A8, гаражів у Дніпрі", - сказав суддя. Джерело: https://censor.net/ua/n3600855

Це як: пів кожного автомобіля заараштовано, а пів - ні?
показати весь коментар
16.02.2026 17:37 Відповісти
просто Юлю беруть під захист з Кремля - якщо Трампісти під неї правоцентристський американський телеканал - гілку FOX запускають у Києві - вже в лютому...
показати весь коментар
16.02.2026 18:42 Відповісти
Права клешня ЮЛІ Григорій Немиря свою дружину Люсю віддає на продюсерство цього каналу ...
НАБУ не спіткаються - їхні дії корегує США ( стоп!!! можно!!!), а значить Юля їм потрібна для виборів.
показати весь коментар
16.02.2026 18:45 Відповісти
Якщо є "трампісти"- то ясно.
А хто зупинить війну,як не "трампісти",які керують країною,чий прапорець на вашому ніку?
показати весь коментар
16.02.2026 19:01 Відповісти
ну я ж не в країні ЗЄ поки що - де рота закривають погрозами опозиційним депутатам парламенту вказвівкою Верховного Головнокомандуючому
показати весь коментар
16.02.2026 19:22 Відповісти
а ви по суті каналу правих у США під ідеологічну проституку бабЮлю в Україні щось скажете ?
показати весь коментар
16.02.2026 19:24 Відповісти
Про канал правих США просувайте в себе в Штатах, тут мало кого зацікавить,проблем і без цього каналу.
Про Юлю,боюсь,що ви далеко не в курсі,для чого це робиться, для чого хочуть посадити за таємно записану розмову(розмова-не злочин), навіть якщо й була така вона,ця розмова.
Приїзжайте в країну мрії,на чолі з найвеличнішим і найдосвідченішим,яку він зробив своїми руками і такими,як він.Щоб наочно увидіти,своїми очами.
показати весь коментар
16.02.2026 19:36 Відповісти
треба заборонити теле трансляції з зали суду з міркувань захисту честі та людської гідності підсудної та її симпатиків !

без болі у серці дивитись на те, що колись називалось "Юлічка-дєвочка"
не можливо !

.
показати весь коментар
16.02.2026 22:49 Відповісти
Як кому.Та безпредєл не можна хвалити,бо колись він завітає до вас.
показати весь коментар
16.02.2026 23:23 Відповісти
Вся ця справа була почата не для того щоб притягнути а налякати інших,черговий пук в калюжу
показати весь коментар
16.02.2026 17:34 Відповісти
По Кличку також шарять.Разумк.детально розписує,що приготували вже навіть Притилу.
показати весь коментар
16.02.2026 17:41 Відповісти
Отож гетьман сивачолий усі заводи і параходи прихватізіровал юльке пару гаражів залишив
показати весь коментар
16.02.2026 17:51 Відповісти
Коли?
показати весь коментар
16.02.2026 18:13 Відповісти
не вступай з чаморньою в діалог.... немає сенсу... тявчить собі, то і нехай
показати весь коментар
16.02.2026 18:28 Відповісти
https://forbes.ua/news/amerikanskiy-newsmax-vidkrivae-redaktsiyu-v-ukraini-ta-gotue-zapusk-telekanalu-09022026-36169 https://forbes.ua/news/amerikanskiy-newsmax-vidkrivae-redaktsiyu-v-ukraini-ta-gotue-zapusk-telekanalu-09022026-Американський правий телеканал Newsmax запускається в Україні. Його засновник - неофіційний радник і друг Запуск телеканалу заплановано на весну 2026 року. Американський телеканал Newsmax підписав ліцензійну угоду на використання бренду для запуску Newsmax Ukraine - локалізованого новинного телеканалу.Newsmax Ukraine працюватиме як повноцінна редакція, яка створюватиме новини, аналітичні та суспільно-політичні програми.Генеральною продюсеркою телеканалу стане журналістка та медіаменеджерка Людмила Немиря. Вона відповідатиме за стратегію розвитку телеканалу та редакційну політику.Немиря має 15% частки у ТОВ «Телерадіокомпанія «Ньюсмакс Україна», якому належить бренд Newsmax Ukraine. Основний бенефіціар компанії - Роман Варламовс, громадянин Латвії.Мета Newsmax в Україні - допомогти людям в Україні та Сполучених Штатах краще зрозуміти погляди одне одного, каже Немиря.
показати весь коментар
16.02.2026 17:39 Відповісти
баба Юля та її Немиря своєю дружиною Люською будуть курувати гілкою кагалу FOX в Україні Канал FOX дружній до ***** ...
показати весь коментар
16.02.2026 17:42 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 17:44 Відповісти
а це СЬОГОДЕННЯ - ЇЇ гості рашисти- трампісти (поки що ще не правоцентристський канал американський)
показати весь коментар
16.02.2026 17:46 Відповісти
Хай тепер чоловік Тимошенки їздить на 1/2 "Крузака", зачьотний тролінг👍😂🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.02.2026 17:55 Відповісти
Чергове Шапіто.
показати весь коментар
16.02.2026 18:06 Відповісти
Як там х*йло казало - "Курачка па зьорнишку клюйот"?
показати весь коментар
16.02.2026 18:20 Відповісти
Банковские рахунки под арестом и дальше,а наличка и триполмашины это дороже,чем гонорар адвокатов и нервотрёпка,вывод - храните богатства далеко от властей и их гестаповцев.
показати весь коментар
16.02.2026 19:06 Відповісти
Незабаром рішенням суду бабЮлю признають ВПО,призначать 2000 грн щомісячної допомоги,а сім'ю поставлять у чергу на першочергове отримання житла. Вона ж з часів прем'єрства бомж.
показати весь коментар
16.02.2026 19:55 Відповісти
 
 