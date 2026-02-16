Апеляція ВАКС скасувала частковий арешт майна чоловіка Тимошенко

Апеляція ВАКС розглянула апеляцію Юлії Тимошенко щодо арешту майна у справі про ймовірний підкуп депутатів.

Що відомо?

Захист просить скасувати ухвалу про арешт майна чоловіка, як об'єкти спільної власності. Йдеться про 3 авто та два гаражі.

Також захист просить скасувати ухвалу про арешт майна, вилученого під час обшуку в офісі партії "Батьківщина".

Як відомо, 21 січня ВАКС арештував майно чоловіка Тимошенко. Йдеться про два гаражі у Дніпрі та три автівки (Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ), які є спільною власністю подружжя.

Також суд арештував майно нардепки, вилучене під час обшуків: шість мобільних телефонів, системний блок комп'ютера, $40 тисяч у пакеті "Нової пошти", і ще $6,3 тисячі, а також чорнові записи.

Адвокат Готін заявив, що слідчий суддя допустив порушення норм процесуального закону, наклавши арешт на майно чоловіка Тимошенко.

"Особа не має статусу у кримінальному провадженні, то на її майно з метою конфіскації не накладається", - пояснив він.

Водночас прокурор просить скасувати ухвалу, якою відмовлено в накладенні арешту на грошові кошти на банківському рахунку.

Тимошенко під час засідання зазначила, що до відповідальності притягують "завідомо невинувату особу".

Також, за її словами, кошти, знайдені у неї під час обшуку, є в декларації.

Що вирішив суд?

Ухвалу ВАКС про арешт майна та коштів скасували частково.

"Накласти арешт на грошові кошти на банківському рахунку Тимошенко Юлії.

Відмовити в накладені арешту на 1/2 частини: автомобіля Toyota Land Cruiser, ГАЗ та Audi A8, гаражів у Дніпрі", - сказав суддя.

В іншій частині ухвалу залиши без змін.

Також було скасовано ухвалу ВАКС в частині накладення арешту на грошові кошти - $6,3 тис.

