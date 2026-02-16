Апеляція ВАКС скасувала частковий арешт майна чоловіка Тимошенко
Апеляція ВАКС розглянула апеляцію Юлії Тимошенко щодо арешту майна у справі про ймовірний підкуп депутатів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Захист просить скасувати ухвалу про арешт майна чоловіка, як об'єкти спільної власності. Йдеться про 3 авто та два гаражі.
Також захист просить скасувати ухвалу про арешт майна, вилученого під час обшуку в офісі партії "Батьківщина".
Як відомо, 21 січня ВАКС арештував майно чоловіка Тимошенко. Йдеться про два гаражі у Дніпрі та три автівки (Toyota Land Cruiser, Audi А8 та ГАЗ), які є спільною власністю подружжя.
Також суд арештував майно нардепки, вилучене під час обшуків: шість мобільних телефонів, системний блок комп'ютера, $40 тисяч у пакеті "Нової пошти", і ще $6,3 тисячі, а також чорнові записи.
Адвокат Готін заявив, що слідчий суддя допустив порушення норм процесуального закону, наклавши арешт на майно чоловіка Тимошенко.
"Особа не має статусу у кримінальному провадженні, то на її майно з метою конфіскації не накладається", - пояснив він.
Водночас прокурор просить скасувати ухвалу, якою відмовлено в накладенні арешту на грошові кошти на банківському рахунку.
Тимошенко під час засідання зазначила, що до відповідальності притягують "завідомо невинувату особу".
Також, за її словами, кошти, знайдені у неї під час обшуку, є в декларації.
Що вирішив суд?
Ухвалу ВАКС про арешт майна та коштів скасували частково.
"Накласти арешт на грошові кошти на банківському рахунку Тимошенко Юлії.
Відмовити в накладені арешту на 1/2 частини: автомобіля Toyota Land Cruiser, ГАЗ та Audi A8, гаражів у Дніпрі", - сказав суддя.
В іншій частині ухвалу залиши без змін.
Також було скасовано ухвалу ВАКС в частині накладення арешту на грошові кошти - $6,3 тис.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
- 21 січня ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко.
- 23 січня за Тимошенко внесли 33,3 млн грн застави.
НАБУ не спіткаються - їхні дії корегує США ( стоп!!! можно!!!), а значить Юля їм потрібна для виборів.
А хто зупинить війну,як не "трампісти",які керують країною,чий прапорець на вашому ніку?
Про Юлю,боюсь,що ви далеко не в курсі,для чого це робиться, для чого хочуть посадити за таємно записану розмову(розмова-не злочин), навіть якщо й була така вона,ця розмова.
Приїзжайте в країну мрії,на чолі з найвеличнішим і найдосвідченішим,яку він зробив своїми руками і такими,як він.Щоб наочно увидіти,своїми очами.
без болі у серці дивитись на те, що колись називалось "Юлічка-дєвочка"
не можливо !
.
Це як: пів кожного автомобіля заараштовано, а пів - ні?