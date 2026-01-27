Тимошенко заочно заарештовано в РФ через "фейки про російську армію"
Лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко в Росії заочно заарештували у справі про "фейки щодо армії РФ" та оголосили в міжнародний розшук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".
За інформацією видання, заочний арешт Тимошенко було ухвалено ще у грудні 2025 року. Кримінальну справу порушили за статтею про "поширення неправдивої інформації" щодо російської армії.
Генпрокуратура країни-агресора звинувачує українську політикиню в публікаціях у соціальних мережах про вбивства цивільного населення в Ірпені та Бучі. Російська сторона традиційно заперечує скоєння воєнних злочинів на території України.
Кримінальну справу проти Тимошенко передали на розгляд Басманного суду Москви. Дата судового засідання наразі не відома, відповідної інформації на сайтах московських судів, за даними російських ресурсів, немає.
У червні 2024 року пропагандистське агентство РИА Новости повідомляло, що МВС РФ оголосило Тимошенко у розшук, однак тоді не уточнювалося, у межах якого саме провадження.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
там цілий список заочників і заочничь.
сбу дрімає...
всі знають де хто і всі в розшукі...
кацапи злили жулю...
ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми... Ніякого воєнного стану й активізації наших військ!
ТУРЧИНОВ: Ви пропонуєте нічого не робити?
ТИМОШЕНКО: Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом ... ТУРЧИНОВ: Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти.
Ти маніпулюєш як досвідченей регіонал.
Олександр Турчинов, голова Верховної Ради України (від 22.02.2014), а також, у зв'язку із втечею Віктора Януковича, виконувач обов'язків президента України та верховного головнокомандувача Збройних сил України, голова Ради національної безпеки і оборони.
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (з 27.02.2014)
Віталій Ярема, перший віце-прем'єр-міністр України (з 27.02.2014)
Ігор Тенюх, виконувач обов'язків міністра оборони (з 27.02.2014), 2006-2010 роки командувач ВМС України.
Валентин Наливайченко, голова Служби безпеки України (з 24.02. 2014)
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України (з 27.02.2014)
Віктор Гвоздь, голова Служби зовнішньої розвідки України (з 27.02.2014)
Андрій Дещиця, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України (з 27.02.2014)
Олег Махніцький, виконуючий обов'язки генерального прокурора України
Андрій Парубій, секретар Ради національної безпеки і оборони України (з 27.02.2014)
Степан Кубів, голова Національного банку України (з 24.02. 2014)
Запрошені на засідання:
Юлія Тимошенко, лідер найбільшої фракції парламентської коаліції, колишній прем'єр-міністр України, 22 лютого 2014 року звільнена постановою Верховної Ради з ув'язнення внаслідок імплементації парламентом статті 19 Конвенції ООН проти Корупції, що декриміналізувала статтю, за якою була засуджена за президентства Януковича.
І то це ще не всі.
московська зозуля потрібна,тому й маскують її під фейкові арешти.