Тимошенко заочно заарештовано в РФ через "фейки про російську армію"

Лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко в Росії заочно заарештували у справі про "фейки щодо армії РФ" та оголосили в міжнародний розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією видання, заочний арешт Тимошенко було ухвалено ще у грудні 2025 року. Кримінальну справу порушили за статтею про "поширення неправдивої інформації" щодо російської армії.

Генпрокуратура країни-агресора звинувачує українську політикиню в публікаціях у соціальних мережах про вбивства цивільного населення в Ірпені та Бучі. Російська сторона традиційно заперечує скоєння воєнних злочинів на території України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тривалість розслідування справи Тимошенко залежатиме від експертиз, - голова САП Клименко

Кримінальну справу проти Тимошенко передали на розгляд Басманного суду Москви. Дата судового засідання наразі не відома, відповідної інформації на сайтах московських судів, за даними російських ресурсів, немає.

У червні 2024 року пропагандистське агентство РИА Новости повідомляло, що МВС РФ оголосило Тимошенко у розшук, однак тоді не уточнювалося, у межах якого саме провадження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Що відомо про бізнес родини Юлії Тимошенко? У YouControl знайшли зв’язки з 16 компаніями

Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко