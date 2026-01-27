Тимошенко заочно заарештовано в РФ через "фейки про російську армію"

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко

Лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко в Росії заочно заарештували у справі про "фейки щодо армії РФ" та оголосили в міжнародний розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

За інформацією видання, заочний арешт Тимошенко було ухвалено ще у грудні 2025 року. Кримінальну справу порушили за статтею про "поширення неправдивої інформації" щодо російської армії.

Генпрокуратура країни-агресора звинувачує українську політикиню в публікаціях у соціальних мережах про вбивства цивільного населення в Ірпені та Бучі. Російська сторона традиційно заперечує скоєння воєнних злочинів на території України.

Кримінальну справу проти Тимошенко передали на розгляд Басманного суду Москви. Дата судового засідання наразі не відома, відповідної інформації на сайтах московських судів, за даними російських ресурсів, немає.

У червні 2024 року пропагандистське агентство РИА Новости повідомляло, що МВС РФ оголосило Тимошенко у розшук, однак тоді не уточнювалося, у межах якого саме провадження.

Підозра Юлії Тимошенко 

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
  • 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.

Топ коментарі
+27
Прикривають свого агента Бабу. Коли там Бабця хоч щось конкретне гавкнула в сторону Кацапії?
27.01.2026 17:10 Відповісти
+23
та знаємо як русня своїх агентів захищає , ціми ,спонтом двадцять арештами , шоб. їх прикрити ,вони їх до Петра Порошенко в одну компанію записують ...
27.01.2026 17:09 Відповісти
+15
О, кацапи заворушились, склепали алібі своїй агентці.
27.01.2026 17:13 Відповісти
Самий конспіративний їх агент знаходиться в опі, ходить на 10 сантиметрових підборах, небрите і вічно завалює підрахуями щовечора українців.
27.01.2026 17:55 Відповісти
цей 🤡 в неконкуренції ...
27.01.2026 19:20 Відповісти
судячі з того шо ви пишите , можно зрозуміти шо ви голосували за зеленного 🤡...дорослішайте ...бо так і не зрозумієте , як розумні чоловіки думають ,і як всім українцям ,дати Мир , Хліб , та Життя , без бомб на голову !!! ...не працюйте ботом на москву ,вони прокляті...
27.01.2026 19:15 Відповісти
як я можу голосувати за зеленського,коли він був на побігушках у регіоналів,за їхні гроші ставив сценки на ту"щовкралавсьо"?
27.01.2026 22:39 Відповісти
27.01.2026 17:10 Відповісти
і не те що гавкнула, але й автомата в руки брала!!! але то таке...
27.01.2026 17:37 Відповісти
а Юру Бойка диви і не прикривають.чого б це ? може ви їбонулись трішки ?
27.01.2026 18:24 Відповісти
А можна її обміняти на когось ?
27.01.2026 17:11 Відповісти
Кого вона цікавить? Вона вже стільки разів "перевзувалася", та "кидала" і "продавала" стількох, що кожна з політичних сил, та їх лідерів (і в інших країнах, також), бажають тільки одного - добраться до її ГОРЛЯНКИ...
27.01.2026 18:19 Відповісти
Але це буде як шило на мило.
27.01.2026 18:33 Відповісти
27.01.2026 17:13 Відповісти
тімошенко і в Україні заочно розстріляли,
там цілий список заочників і заочничь.
сбу дрімає...
27.01.2026 17:13 Відповісти
коса робить!
27.01.2026 17:14 Відповісти
з'явилась альтернатива👍😀
27.01.2026 17:16 Відповісти
бровістки бьють рекорд - ні дня без сміху!
27.01.2026 17:17 Відповісти
досить плоскоумий хід, але тепер хоча б зрозуміло хід політичних баталій і в середині України.
27.01.2026 17:19 Відповісти
явно ***** на кандидаткиню в прєзіки, після зєлі, проштовхувати буде. януковощ свій тайм відіграв ))
27.01.2026 17:25 Відповісти
тiпун тобi на язик. тьптху, тьптху, тьптху.
27.01.2026 17:47 Відповісти
А ось це вже лишнє...Що називається передали куті меду.Зрештою не вгадаєш...Ієзуїтський характер руснявої пропаганди такий,що вона може підтримувати осуджуючи і осудити підтримуючи...Але факт є один - русня про Тимошенко згадала,і якраз в той момент коли її судять і якраз в плані негативному.А якщо ворог відзивається негативно про когось значить той хтось у нас є патріотом,державником і т.д.Така перша думка яка приходить в голову більшості нас.Але ще є і меншість,якій може прийти і друга думка...
27.01.2026 17:26 Відповісти
зайве
27.01.2026 17:45 Відповісти
А Хрипатого они не хотят заочно арестовать?
27.01.2026 17:28 Відповісти
відбілють тва...у...
27.01.2026 17:28 Відповісти
Всрана спроба кацапів відбілити пів-вареника з косою.
27.01.2026 17:30 Відповісти
Цікавенько...
27.01.2026 17:32 Відповісти
поділиться ходом думoк бо мені нічого не зрозуміло
всі знають де хто і всі в розшукі...
27.01.2026 17:40 Відповісти
Треба Юлю терміново поміняти....хай в рф вона економічно їх розвалить з середини!!
27.01.2026 17:44 Відповісти
всім дасть!
27.01.2026 17:48 Відповісти
Але спочатку виї..
27.01.2026 17:50 Відповісти
на бабусю 65 - без $10000 щомісячно і не кожний собака хвостом ворухне...
27.01.2026 17:53 Відповісти
... алібі для зозулі є
27.01.2026 17:59 Відповісти
за ГАС і жодного танку із парку?
кацапи злили жулю...
27.01.2026 18:01 Відповісти
Тимошенко vs Турчинов: СТЕНОГРАМА засідання РНБО від 28 лютого 2014 року

ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми... Ніякого воєнного стану й активізації наших військ!
 ТУРЧИНОВ: Ви пропонуєте нічого не робити?
ТИМОШЕНКО: Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом ... ТУРЧИНОВ: Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти.
27.01.2026 18:01 Відповісти
чайка,а хіба там була одна Тимошенко з Турчіновим на тому засіданні?
Ти маніпулюєш як досвідченей регіонал.
Олександр Турчинов, голова Верховної Ради України (від 22.02.2014), а також, у зв'язку із втечею Віктора Януковича, виконувач обов'язків президента України та верховного головнокомандувача Збройних сил України, голова Ради національної безпеки і оборони.

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (з 27.02.2014)

Віталій Ярема, перший віце-прем'єр-міністр України (з 27.02.2014)

Ігор Тенюх, виконувач обов'язків міністра оборони (з 27.02.2014), 2006-2010 роки командувач ВМС України.

Валентин Наливайченко, голова Служби безпеки України (з 24.02. 2014)

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України (з 27.02.2014)

Віктор Гвоздь, голова Служби зовнішньої розвідки України (з 27.02.2014)

Андрій Дещиця, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України (з 27.02.2014)

Олег Махніцький, виконуючий обов'язки генерального прокурора України

Андрій Парубій, секретар Ради національної безпеки і оборони України (з 27.02.2014)

Степан Кубів, голова Національного банку України (з 24.02. 2014)

Запрошені на засідання:

Юлія Тимошенко, лідер найбільшої фракції парламентської коаліції, колишній прем'єр-міністр України, 22 лютого 2014 року звільнена постановою Верховної Ради з ув'язнення внаслідок імплементації парламентом статті 19 Конвенції ООН проти Корупції, що декриміналізувала статтю, за якою була засуджена за президентства Януковича.
І то це ще не всі.
https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
27.01.2026 18:53 Відповісти
мамуся хочь і багата, але ****...
27.01.2026 18:04 Відповісти
"Огласите, пожалуйста, весь список!" (с.)
27.01.2026 18:06 Відповісти
вам з верховного почяти чи ну його на ***?
27.01.2026 18:07 Відповісти
Я мав на увазі список кандидатів на президентських виборах, і кого з них росія оголосить у розшук.
27.01.2026 18:38 Відповісти
27.01.2026 20:01 Відповісти
Тупа вистава з метою видавити сльозу до бабюлі
27.01.2026 18:06 Відповісти
Нагадайте всім холуям ПР.
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1441489450882242
27.01.2026 18:44 Відповісти
***** підігрує "своїм"
27.01.2026 18:46 Відповісти
операц1я прикриття.
27.01.2026 18:51 Відповісти
Ну це прям потужно. Таким чином і ***** можна арештувати, ба навіть стратити, чи не так? Все дивуюся, чому досі Зеленський заочно не арештований?
27.01.2026 19:04 Відповісти
Бо у нього поки все добре і підтримка агента не потрібна.
27.01.2026 19:05 Відповісти
Підтримка борцици колегами з ФСБ не забарилася.
27.01.2026 19:04 Відповісти
москальську консерву прикривають
27.01.2026 19:34 Відповісти
Ой, я зараз прям заплачу, от не везе останнім часом бабі Юлі😆 Думаю, що це карма...
27.01.2026 19:35 Відповісти
Кацапи свою зозулю відмазкють Може на АбмЄн пАйдьЙОт?
27.01.2026 19:42 Відповісти
Це дуже смішно. Московський режим нічуть не палиться підтримавши свого агента Тимошонку. Зараз будуть розкручувати її як сильну українку
27.01.2026 19:49 Відповісти
О! Якщо вони подадуть на неї в ІнтерПол - то видати її одразу! Хай забирають!
27.01.2026 20:35 Відповісти
ПО ОБМІНУ ЯК МЕРТЕНЧУКА ХОЧУТЬ ВИТЯГТИ
27.01.2026 21:06 Відповісти
ще одна потерпіла від кремля! Консерву нам закидують..zeчума!
27.01.2026 22:07 Відповісти
Ібать,маємо жаліти жульку,яка завела в газову кабалу Україну! 450 доларів..
27.01.2026 22:08 Відповісти
Кацапам
московська зозуля потрібна,тому й маскують її під фейкові арешти.
