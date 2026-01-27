Тимошенко заочно арестована в РФ из-за "фейков о российской армии"
Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в России заочно арестовали по делу о "фейках об армии РФ" и объявили в международный розыск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
По информации издания, заочный арест Тимошенко был принят еще в декабре 2025 года. Уголовное дело возбудили по статье о "распространении ложной информации" о российской армии.
Генпрокуратура страны-агрессора обвиняет украинскую политику в публикациях в социальных сетях об убийствах гражданского населения в Ирпене и Буче. Российская сторона традиционно отрицает совершение военных преступлений на территории Украины.
Уголовное дело против Тимошенко передали на рассмотрение Басманного суда Москвы. Дата судебного заседания пока неизвестна, соответствующей информации на сайтах московских судов, по данным российских ресурсов, нет.
В июне 2024 года пропагандистское агентство РИА Новости сообщало, что МВД РФ объявило Тимошенко в розыск, однако тогда не уточнялось, в рамках какого именно производства.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.
там цілий список заочників і заочничь.
сбу дрімає...
всі знають де хто і всі в розшукі...
кацапи злили жулю...
ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми... Ніякого воєнного стану й активізації наших військ!
ТУРЧИНОВ: Ви пропонуєте нічого не робити?
ТИМОШЕНКО: Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом ... ТУРЧИНОВ: Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти.
Ти маніпулюєш як досвідченей регіонал.
Олександр Турчинов, голова Верховної Ради України (від 22.02.2014), а також, у зв'язку із втечею Віктора Януковича, виконувач обов'язків президента України та верховного головнокомандувача Збройних сил України, голова Ради національної безпеки і оборони.
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (з 27.02.2014)
Віталій Ярема, перший віце-прем'єр-міністр України (з 27.02.2014)
Ігор Тенюх, виконувач обов'язків міністра оборони (з 27.02.2014), 2006-2010 роки командувач ВМС України.
Валентин Наливайченко, голова Служби безпеки України (з 24.02. 2014)
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України (з 27.02.2014)
Віктор Гвоздь, голова Служби зовнішньої розвідки України (з 27.02.2014)
Андрій Дещиця, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України (з 27.02.2014)
Олег Махніцький, виконуючий обов'язки генерального прокурора України
Андрій Парубій, секретар Ради національної безпеки і оборони України (з 27.02.2014)
Степан Кубів, голова Національного банку України (з 24.02. 2014)
Запрошені на засідання:
Юлія Тимошенко, лідер найбільшої фракції парламентської коаліції, колишній прем'єр-міністр України, 22 лютого 2014 року звільнена постановою Верховної Ради з ув'язнення внаслідок імплементації парламентом статті 19 Конвенції ООН проти Корупції, що декриміналізувала статтю, за якою була засуджена за президентства Януковича.
І то це ще не всі.
московська зозуля потрібна,тому й маскують її під фейкові арешти.