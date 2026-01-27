Тимошенко заочно арестована в РФ из-за "фейков о российской армии"

Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в России заочно арестовали по делу о "фейках об армии РФ" и объявили в международный розыск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

По информации издания, заочный арест Тимошенко был принят еще в декабре 2025 года. Уголовное дело возбудили по статье о "распространении ложной информации" о российской армии.

Генпрокуратура страны-агрессора обвиняет украинскую политику в публикациях в социальных сетях об убийствах гражданского населения в Ирпене и Буче. Российская сторона традиционно отрицает совершение военных преступлений на территории Украины.

Уголовное дело против Тимошенко передали на рассмотрение Басманного суда Москвы. Дата судебного заседания пока неизвестна, соответствующей информации на сайтах московских судов, по данным российских ресурсов, нет.

В июне 2024 года пропагандистское агентство РИА Новости сообщало, что МВД РФ объявило Тимошенко в розыск, однако тогда не уточнялось, в рамках какого именно производства.

Подозрение Юлии Тимошенко

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.

