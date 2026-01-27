2 792 58

Тимошенко заочно арестована в РФ из-за "фейков о российской армии"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в России заочно арестовали по делу о "фейках об армии РФ" и объявили в международный розыск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

По информации издания, заочный арест Тимошенко был принят еще в декабре 2025 года. Уголовное дело возбудили по статье о "распространении ложной информации" о российской армии.

Генпрокуратура страны-агрессора обвиняет украинскую политику в публикациях в социальных сетях об убийствах гражданского населения в Ирпене и Буче. Российская сторона традиционно отрицает совершение военных преступлений на территории Украины.

Уголовное дело против Тимошенко передали на рассмотрение Басманного суда Москвы. Дата судебного заседания пока неизвестна, соответствующей информации на сайтах московских судов, по данным российских ресурсов, нет.

В июне 2024 года пропагандистское агентство РИА Новости сообщало, что МВД РФ объявило Тимошенко в розыск, однако тогда не уточнялось, в рамках какого именно производства.

Подозрение Юлии Тимошенко 

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
  • 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.

Прикривають свого агента Бабу. Коли там Бабця хоч щось конкретне гавкнула в сторону Кацапії?
27.01.2026 17:10 Ответить
та знаємо як русня своїх агентів захищає , ціми ,спонтом двадцять арештами , шоб. їх прикрити ,вони їх до Петра Порошенко в одну компанію записують ...
27.01.2026 17:09 Ответить
О, кацапи заворушились, склепали алібі своїй агентці.
27.01.2026 17:13 Ответить
Самий конспіративний їх агент знаходиться в опі, ходить на 10 сантиметрових підборах, небрите і вічно завалює підрахуями щовечора українців.
27.01.2026 17:55 Ответить
цей 🤡 в неконкуренції ...
27.01.2026 19:20 Ответить
судячі з того шо ви пишите , можно зрозуміти шо ви голосували за зеленного 🤡...дорослішайте ...бо так і не зрозумієте , як розумні чоловіки думають ,і як всім українцям ,дати Мир , Хліб , та Життя , без бомб на голову !!! ...не працюйте ботом на москву ,вони прокляті...
27.01.2026 19:15 Ответить
як я можу голосувати за зеленського,коли він був на побігушках у регіоналів,за їхні гроші ставив сценки на ту"щовкралавсьо"?
27.01.2026 22:39 Ответить
Прикривають свого агента Бабу. Коли там Бабця хоч щось конкретне гавкнула в сторону Кацапії?
27.01.2026 17:10 Ответить
і не те що гавкнула, але й автомата в руки брала!!! але то таке...
27.01.2026 17:37 Ответить
а Юру Бойка диви і не прикривають.чого б це ? може ви їбонулись трішки ?
27.01.2026 18:24 Ответить
А можна її обміняти на когось ?
27.01.2026 17:11 Ответить
Кого вона цікавить? Вона вже стільки разів "перевзувалася", та "кидала" і "продавала" стількох, що кожна з політичних сил, та їх лідерів (і в інших країнах, також), бажають тільки одного - добраться до її ГОРЛЯНКИ...
27.01.2026 18:19 Ответить
Але це буде як шило на мило.
27.01.2026 18:33 Ответить
О, кацапи заворушились, склепали алібі своїй агентці.
27.01.2026 17:13 Ответить
тімошенко і в Україні заочно розстріляли,
там цілий список заочників і заочничь.
сбу дрімає...
27.01.2026 17:13 Ответить
коса робить!
27.01.2026 17:14 Ответить
з'явилась альтернатива👍😀
27.01.2026 17:16 Ответить
бровістки бьють рекорд - ні дня без сміху!
27.01.2026 17:17 Ответить
досить плоскоумий хід, але тепер хоча б зрозуміло хід політичних баталій і в середині України.
27.01.2026 17:19 Ответить
явно ***** на кандидаткиню в прєзіки, після зєлі, проштовхувати буде. януковощ свій тайм відіграв ))
27.01.2026 17:25 Ответить
тiпун тобi на язик. тьптху, тьптху, тьптху.
27.01.2026 17:47 Ответить
А ось це вже лишнє...Що називається передали куті меду.Зрештою не вгадаєш...Ієзуїтський характер руснявої пропаганди такий,що вона може підтримувати осуджуючи і осудити підтримуючи...Але факт є один - русня про Тимошенко згадала,і якраз в той момент коли її судять і якраз в плані негативному.А якщо ворог відзивається негативно про когось значить той хтось у нас є патріотом,державником і т.д.Така перша думка яка приходить в голову більшості нас.Але ще є і меншість,якій може прийти і друга думка...
27.01.2026 17:26 Ответить
зайве
27.01.2026 17:45 Ответить
А Хрипатого они не хотят заочно арестовать?
27.01.2026 17:28 Ответить
відбілють тва...у...
27.01.2026 17:28 Ответить
Всрана спроба кацапів відбілити пів-вареника з косою.
27.01.2026 17:30 Ответить
Цікавенько...
27.01.2026 17:32 Ответить
поділиться ходом думoк бо мені нічого не зрозуміло
всі знають де хто і всі в розшукі...
27.01.2026 17:40 Ответить
Треба Юлю терміново поміняти....хай в рф вона економічно їх розвалить з середини!!
27.01.2026 17:44 Ответить
всім дасть!
27.01.2026 17:48 Ответить
Але спочатку виї..
27.01.2026 17:50 Ответить
на бабусю 65 - без $10000 щомісячно і не кожний собака хвостом ворухне...
27.01.2026 17:53 Ответить
... алібі для зозулі є
27.01.2026 17:59 Ответить
за ГАС і жодного танку із парку?
кацапи злили жулю...
27.01.2026 18:01 Ответить
Тимошенко vs Турчинов: СТЕНОГРАМА засідання РНБО від 28 лютого 2014 року

ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми... Ніякого воєнного стану й активізації наших військ!
 ТУРЧИНОВ: Ви пропонуєте нічого не робити?
ТИМОШЕНКО: Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом ... ТУРЧИНОВ: Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти.
27.01.2026 18:01 Ответить
чайка,а хіба там була одна Тимошенко з Турчіновим на тому засіданні?
Ти маніпулюєш як досвідченей регіонал.
**

Олександр Турчинов, голова Верховної Ради України (від 22.02.2014), а також, у зв'язку із втечею Віктора Януковича, виконувач обов'язків президента України та верховного головнокомандувача Збройних сил України, голова Ради національної безпеки і оборони.

Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (з 27.02.2014)

Віталій Ярема, перший віце-прем'єр-міністр України (з 27.02.2014)

Ігор Тенюх, виконувач обов'язків міністра оборони (з 27.02.2014), 2006-2010 роки командувач ВМС України.

Валентин Наливайченко, голова Служби безпеки України (з 24.02. 2014)

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України (з 27.02.2014)

Віктор Гвоздь, голова Служби зовнішньої розвідки України (з 27.02.2014)

Андрій Дещиця, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України (з 27.02.2014)

Олег Махніцький, виконуючий обов'язки генерального прокурора України

Андрій Парубій, секретар Ради національної безпеки і оборони України (з 27.02.2014)

Степан Кубів, голова Національного банку України (з 24.02. 2014)

Запрошені на засідання:

Юлія Тимошенко, лідер найбільшої фракції парламентської коаліції, колишній прем'єр-міністр України, 22 лютого 2014 року звільнена постановою Верховної Ради з ув'язнення внаслідок імплементації парламентом статті 19 Конвенції ООН проти Корупції, що декриміналізувала статтю, за якою була засуджена за президентства Януковича.
І то це ще не всі.
https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html
27.01.2026 18:53 Ответить
мамуся хочь і багата, але ****...
27.01.2026 18:04 Ответить
"Огласите, пожалуйста, весь список!" (с.)
27.01.2026 18:06 Ответить
вам з верховного почяти чи ну його на ***?
27.01.2026 18:07 Ответить
Я мав на увазі список кандидатів на президентських виборах, і кого з них росія оголосить у розшук.
27.01.2026 18:38 Ответить
27.01.2026 20:01 Ответить
Тупа вистава з метою видавити сльозу до бабюлі
27.01.2026 18:06 Ответить
Нагадайте всім холуям ПР.
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1441489450882242
27.01.2026 18:44 Ответить
***** підігрує "своїм"
27.01.2026 18:46 Ответить
операц1я прикриття.
27.01.2026 18:51 Ответить
Ну це прям потужно. Таким чином і ***** можна арештувати, ба навіть стратити, чи не так? Все дивуюся, чому досі Зеленський заочно не арештований?
27.01.2026 19:04 Ответить
Бо у нього поки все добре і підтримка агента не потрібна.
27.01.2026 19:05 Ответить
Підтримка борцици колегами з ФСБ не забарилася.
27.01.2026 19:04 Ответить
москальську консерву прикривають
27.01.2026 19:34 Ответить
Ой, я зараз прям заплачу, от не везе останнім часом бабі Юлі😆 Думаю, що це карма...
27.01.2026 19:35 Ответить
Кацапи свою зозулю відмазкють Може на АбмЄн пАйдьЙОт?
27.01.2026 19:42 Ответить
Це дуже смішно. Московський режим нічуть не палиться підтримавши свого агента Тимошонку. Зараз будуть розкручувати її як сильну українку
27.01.2026 19:49 Ответить
О! Якщо вони подадуть на неї в ІнтерПол - то видати її одразу! Хай забирають!
27.01.2026 20:35 Ответить
ПО ОБМІНУ ЯК МЕРТЕНЧУКА ХОЧУТЬ ВИТЯГТИ
27.01.2026 21:06 Ответить
ще одна потерпіла від кремля! Консерву нам закидують..zeчума!
27.01.2026 22:07 Ответить
Ібать,маємо жаліти жульку,яка завела в газову кабалу Україну! 450 доларів..
27.01.2026 22:08 Ответить
Кацапам
московська зозуля потрібна,тому й маскують її під фейкові арешти.
27.01.2026 22:56 Ответить
 
 