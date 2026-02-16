РУС
Дело Тимошенко
1 147 27

Апелляция ВАКС отменила частичный арест имущества мужа Тимошенко

Дело Тимошенко: Что решил суд по аресту имущества?

Апелляция ВАКС рассмотрела апелляцию Юлии Тимошенко по поводу ареста имущества в деле о вероятном подкупе депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Защита просит отменить постановление об аресте имущества мужа, как объекты совместной собственности. Речь идет о 3 автомобилях и двух гаражах.

Также защита просит отменить постановление об аресте имущества, изъятого во время обыска в офисе партии "Батькивщина".

Как известно, 21 января ВАКС арестовал имущество мужа Тимошенко. Речь идет о двух гаражах в Днепре и трех автомобилях (Toyota Land Cruiser, Audi А8 и ГАЗ), которые являются совместной собственностью супругов. 

Также суд арестовал имущество нардепа, изъятое во время обысков: шесть мобильных телефонов, системный блок компьютера, $40 тысяч в пакете "Новой почты", и еще $6,3 тысячи, а также черновые записи.

Адвокат Готин заявил, что следственный судья допустил нарушение норм процессуального закона, наложив арест на имущество мужа Тимошенко.

"Лицо не имеет статуса в уголовном производстве, поэтому на его имущество с целью конфискации арест не налагается", - пояснил он.

В то же время прокурор просит отменить постановление, которым отказано в наложении ареста на денежные средства на банковском счете.

Тимошенко во время заседания отметила, что к ответственности привлекают "заведомо невиновное лицо".

Также, по ее словам, средства, найденные у нее во время обыска, указаны в декларации. 

Что решил суд?

Постановление ВАКС об аресте имущества и средств отменили частично.

"Наложить арест на денежные средства на банковском счете Тимошенко Юлии.

Отказать в наложении ареста на 1/2 части: автомобиля Toyota Land Cruiser, ГАЗ и Audi A8, гаражей в Днепре", - сказал судья.

В остальной части постановление оставили без изменений. 

Также было отменено постановление ВАКС в части наложения ареста на денежные средства - $6,3 тыс. 

Подозрение Юлии Тимошенко

Автор: 

Тимошенко Юлия (3701) арест имущества (11) Антикоррупционный суд (184)
Топ комментарии
+5
