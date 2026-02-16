Апелляция ВАКС отменила частичный арест имущества мужа Тимошенко
Апелляция ВАКС рассмотрела апелляцию Юлии Тимошенко по поводу ареста имущества в деле о вероятном подкупе депутатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Защита просит отменить постановление об аресте имущества мужа, как объекты совместной собственности. Речь идет о 3 автомобилях и двух гаражах.
Также защита просит отменить постановление об аресте имущества, изъятого во время обыска в офисе партии "Батькивщина".
Как известно, 21 января ВАКС арестовал имущество мужа Тимошенко. Речь идет о двух гаражах в Днепре и трех автомобилях (Toyota Land Cruiser, Audi А8 и ГАЗ), которые являются совместной собственностью супругов.
Также суд арестовал имущество нардепа, изъятое во время обысков: шесть мобильных телефонов, системный блок компьютера, $40 тысяч в пакете "Новой почты", и еще $6,3 тысячи, а также черновые записи.
Адвокат Готин заявил, что следственный судья допустил нарушение норм процессуального закона, наложив арест на имущество мужа Тимошенко.
"Лицо не имеет статуса в уголовном производстве, поэтому на его имущество с целью конфискации арест не налагается", - пояснил он.
В то же время прокурор просит отменить постановление, которым отказано в наложении ареста на денежные средства на банковском счете.
Тимошенко во время заседания отметила, что к ответственности привлекают "заведомо невиновное лицо".
Также, по ее словам, средства, найденные у нее во время обыска, указаны в декларации.
Что решил суд?
Постановление ВАКС об аресте имущества и средств отменили частично.
"Наложить арест на денежные средства на банковском счете Тимошенко Юлии.
Отказать в наложении ареста на 1/2 части: автомобиля Toyota Land Cruiser, ГАЗ и Audi A8, гаражей в Днепре", - сказал судья.
В остальной части постановление оставили без изменений.
Также было отменено постановление ВАКС в части наложения ареста на денежные средства - $6,3 тыс.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко - залог 33,3 млн грн.
- 21 января ВАКС удовлетворил частичный арест имущества мужа Тимошенко.
- 23 января за Тимошенко внесли 33,3 млн грн залога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НАБУ не спіткаються - їхні дії корегує США ( стоп!!! можно!!!), а значить Юля їм потрібна для виборів.
А хто зупинить війну,як не "трампісти",які керують країною,чий прапорець на вашому ніку?
Про Юлю,боюсь,що ви далеко не в курсі,для чого це робиться, для чого хочуть посадити за таємно записану розмову(розмова-не злочин), навіть якщо й була така вона,ця розмова.
Приїзжайте в країну мрії,на чолі з найвеличнішим і найдосвідченішим,яку він зробив своїми руками і такими,як він.Щоб наочно увидіти,своїми очами.
Це як: пів кожного автомобіля заараштовано, а пів - ні?