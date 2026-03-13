Суддя Григор’єва, в якої НАБУ знайшло $50 тисяч під час обшуку в справі Князєва, може скасувати обшук у Тимошенко, - ЦПК
Судді Верховного Суду Ірина Григор’єва, Олександр Марчук та Вячеслав Наставний відкрили провадження за скаргою Юлії Тимошенко на ухвалу ВАКС про легалізацію невідкладних обшуків у депутатки.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Судді вирішили розглядати скаргу попри те, що обшуки взагалі не підлягають оскарженню у Верховному Суді. Якщо судді скасують ухвалу про обшук, докази, здобуті під час його проведення, будуть недопустимими, включно з грошима, які були знайдені в кабінеті Тимошенко", - написали у ЦПК.
У 2023 році детективи НАБУ вже проводили обшук в головуючої у цій справі судді Верховного Суду Григор’євої. Тоді у неї знайшли 50 тисяч доларів, які ідентифікували як частину хабаря, що призначався Князєву та іншим суддям.
"Тому суддя Григор’єва зацікавлена в тому, аби започаткувати практику скасування невідкладних обшуків у хабарних справах", - повідомили у ЦПК.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
- 21 січня ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко.
- 23 січня за Тимошенко внесли 33,3 млн грн застави.
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забули повідомити їй підозру? а шо із вилученими у неї 50 тис. $?