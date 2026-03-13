Суддя Григор’єва, в якої НАБУ знайшло $50 тисяч під час обшуку в справі Князєва, може скасувати обшук у Тимошенко, - ЦПК

Судді Верховного Суду Ірина Григор’єва, Олександр Марчук та Вячеслав Наставний відкрили провадження за скаргою Юлії Тимошенко на ухвалу ВАКС про легалізацію невідкладних обшуків у депутатки.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Судді вирішили розглядати скаргу попри те, що обшуки взагалі не підлягають оскарженню у Верховному Суді. Якщо судді скасують ухвалу про обшук, докази, здобуті під час його проведення, будуть недопустимими, включно з грошима, які були знайдені в кабінеті Тимошенко", - написали у ЦПК.

У 2023 році детективи НАБУ вже проводили обшук в головуючої у цій справі судді Верховного Суду Григор’євої. Тоді у неї знайшли 50 тисяч доларів, які ідентифікували як частину хабаря, що призначався Князєву та іншим суддям.

"Тому суддя Григор’єва зацікавлена в тому, аби започаткувати практику скасування невідкладних обшуків у хабарних справах", - повідомили у ЦПК.

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Підозра Юлії Тимошенко