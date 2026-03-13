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Новини Справа Тимошенко
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Суддя Григор’єва, в якої НАБУ знайшло $50 тисяч під час обшуку в справі Князєва, може скасувати обшук у Тимошенко, - ЦПК

Справа Юлії Тимошенко: подробиці обушків

Судді Верховного Суду Ірина Григор’єва, Олександр Марчук та Вячеслав Наставний відкрили провадження за скаргою Юлії Тимошенко на ухвалу ВАКС про легалізацію невідкладних обшуків у депутатки.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Судді вирішили розглядати скаргу попри те, що обшуки взагалі не підлягають оскарженню у Верховному Суді. Якщо судді скасують ухвалу про обшук, докази, здобуті під час його проведення, будуть недопустимими, включно з грошима, які були знайдені в кабінеті Тимошенко", - написали у ЦПК.

У 2023 році детективи НАБУ вже проводили обшук в головуючої у цій справі судді Верховного Суду Григор’євої. Тоді у неї знайшли 50 тисяч доларів, які ідентифікували як частину хабаря, що призначався Князєву та іншим суддям.

"Тому суддя Григор’єва зацікавлена в тому, аби започаткувати практику скасування невідкладних обшуків у хабарних справах", - повідомили у ЦПК.

Також читайте: Новий поворот: НАБУ повернуло Тимошенко гроші, вилучені під час обшуку, ‒ заява адвоката

Підозра Юлії Тимошенко

Автор: 

Верховний Суд (1197) Тимошенко Юлія (4719) Князєв Всеволод (129) ЦПК Центр протидії корупції (343)
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Топ коментарі
+16
десь не правильно люстрацію провели, потрібно цих суддів відстрелювати.
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13.03.2026 14:13 Відповісти
+7
питання до НАБУ: а де підозра судді григор'євій за хабар у розмірі 50 тис. $?
забули повідомити їй підозру? а шо із вилученими у неї 50 тис. $?
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13.03.2026 14:59 Відповісти
+4
50 тис доларів це копійки, що і підозру не треба судді обьявляти? Цікава арифметика ..
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13.03.2026 15:12 Відповісти

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