Завершено розслідування у справі Тимошенко. Її підозрюють у підкупі депутатів, - НАБУ

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Деталі

Із матеріалів справи відомо, що йдеться про керівницю "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

"Слідство встановило, що в грудні 2025 року, незважаючи на викриття НАБУ і САП фактів отримання хабарів народними депутатами України, підозрювана почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування", - йдеться у повідомленні.

Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування ("за" чи "проти"), утримання або ж неучасті.

У січні 2026 року керівниці депутатської фракції повідомили про підозру.

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Підозра Юлії Тимошенко

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