Завершено розслідування у справі Тимошенко. Її підозрюють у підкупі депутатів, - НАБУ
НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Деталі
Із матеріалів справи відомо, що йдеться про керівницю "Батьківщини" Юлію Тимошенко.
"Слідство встановило, що в грудні 2025 року, незважаючи на викриття НАБУ і САП фактів отримання хабарів народними депутатами України, підозрювана почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування", - йдеться у повідомленні.
Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування ("за" чи "проти"), утримання або ж неучасті.
У січні 2026 року керівниці депутатської фракції повідомили про підозру.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
- 21 січня ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко.
- 23 січня за Тимошенко внесли 33,3 млн грн застави.
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Тимошенко на якомусь дрібному хабарі "знайшли",
а Зеленського, Ермака, Арахамію на систематичному роками роздаванні конвертів ніяк "знайти не можуть"!