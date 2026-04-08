УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12199 відвідувачів онлайн
Новини Справа Тимошенко Підозра Тимошенко
3 793 27

Завершено розслідування у справі Тимошенко. Її підозрюють у підкупі депутатів, - НАБУ

Завершено розслідування щодо Тимошенко

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України. Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Із матеріалів справи відомо, що йдеться про керівницю "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

"Слідство встановило, що в грудні 2025 року, незважаючи на викриття НАБУ і САП фактів отримання хабарів народними депутатами України, підозрювана почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування", - йдеться у повідомленні.

Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування ("за" чи "проти"), утримання або ж неучасті.

У січні 2026 року керівниці депутатської фракції повідомили про підозру.

Читайте також: Новий поворот: НАБУ повернуло Тимошенко гроші, вилучені під час обшуку, ‒ заява адвоката

Підозра Юлії Тимошенко

Читайте також: Суддя Григор’єва, в якої НАБУ знайшло $50 тисяч під час обшуку в справі Князєва, може скасувати обшук у Тимошенко, - ЦПК

Автор: 

НАБУ (5763) Тимошенко Юлія (4722) САП (2628)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Як завжди:
Тимошенко на якомусь дрібному хабарі "знайшли",
а Зеленського, Ермака, Арахамію на систематичному роками роздаванні конвертів ніяк "знайти не можуть"!
показати весь коментар
08.04.2026 09:24 Відповісти
+5
То в цієї пройдисвітки це ж не перший злочин по хабарях Але ця коварна істота шляхом зради відмазалась від чергової відсидки Все життя працювала на ФСБ і цьому є докази.
показати весь коментар
08.04.2026 09:22 Відповісти
+5
Тимошенко не винавата що Рада дешевий бордель.
показати весь коментар
08.04.2026 09:52 Відповісти

Завантаження...

 
 