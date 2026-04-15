РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10567 посетителей онлайн
Новости Дело Тимошенко
1 198 26

ВАКС разрешил Тимошенко выехать за границу - в рабочую командировку в Хорватию

Высший антикоррупционный суд разрешил лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставить неправомерную выгоду народным депутатам Украины, выехать за границу в рабочую командировку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, следственный судья предоставил Тимошенко разрешение на временное получение паспорта для выезда за границу "с целью служебной командировки с 27.04.2026 года по 30.04.2026 года в Республику Хорватия, г. Загреб".

В то же время ВАКС обязал лидера "Батькивщины" в течение трех дней со дня возвращения в Украину сдать документ для выезда за границу в Государственную миграционную службу.

Читайте: Судья Григорьева, у которой НАБУ нашло $50 тысяч во время обыска по делу Князева, может отменить обыск у Тимошенко, - ЦПК

Подозрение Юлии Тимошенко

Читайте также: Завершено расследование по делу Тимошенко. Ее подозревают в подкупе депутатов, - НАБУ

Автор: 

Тимошенко Юлия (23940) Антикоррупционный суд (1378)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Ти ба, а так можна було?
показать весь комментарий
15.04.2026 14:22 Ответить
+2
От, пощастило!
І на відбілювальне "інтеі'вю" до Москабеєвої, і за кордон...
Не всім так щастить. Декого на кордоні завертають "бо зверху подзвонили"
показать весь комментарий
15.04.2026 14:24 Ответить
+2
Молодці. Скаже що переслідують, політично. І сидітиме собі спокійно в ЄС.
показать весь комментарий
15.04.2026 14:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Гроші треба. Там у неї сховка ...
показать весь комментарий
15.04.2026 14:23 Ответить
показать весь комментарий
Прощавайте дніпровські схили,
На вас "Батьківщина" кладе.
Поїде в Європу на волю,
До дому її нихто не поверне.
показать весь комментарий
15.04.2026 14:25 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 14:28 Ответить
показать весь комментарий
Так так, у робоче відрядження в Хорватію. А в Умєрова робота у Флориді. У Залужного в Домінікані.
показать весь комментарий
15.04.2026 14:29 Ответить
А тобі в своїй Пенсильванії ****** чи шо?
показать весь комментарий
15.04.2026 14:34 Ответить
Це в нього така боротьба з мігрантами. VIP-мігрантами...
показать весь комментарий
15.04.2026 14:43 Ответить
Будь ласка,не дайте їй повернутись до країни.
показать весь комментарий
15.04.2026 14:29 Ответить
так а вам шо. Ви ж хайфуете.
показать весь комментарий
15.04.2026 15:09 Ответить
Ручкою ВАКС не забув помахати?
показать весь комментарий
15.04.2026 14:30 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.04.2026 14:40 Ответить
Видно баба Юля учуяла щось неладне - напевно пояснили, що сяде надовго і ніяка більше революція її не звільнить швидко. Або ж зрозуміла, що її політиній кар'єрі світить не зелене світло, а тільки здорова срака! Тобто пуйло відмовилося підтримувати і спонсорувати...
показать весь комментарий
15.04.2026 14:49 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 14:51 Ответить
ВАКС дозволив Тимошенко виїхати за кордон ... в надежде на то, что .....
показать весь комментарий
15.04.2026 15:01 Ответить
відкупилась
показать весь комментарий
15.04.2026 15:02 Ответить
спасибо, поржал
показать весь комментарий
15.04.2026 15:17 Ответить
а петра з собою бере старенька баба йулька?
показать весь комментарий
15.04.2026 15:24 Ответить
Краще ішака оманського хай забира..
показать весь комментарий
15.04.2026 15:47 Ответить
А шо с Юлiним їпалом? 🤔
показать весь комментарий
15.04.2026 15:34 Ответить
Хрінові справи у ваксу,ще доведеться відповісти
показать весь комментарий
15.04.2026 15:35 Ответить
 
 