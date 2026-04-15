ВАКС разрешил Тимошенко выехать за границу - в рабочую командировку в Хорватию

Высший антикоррупционный суд разрешил лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставить неправомерную выгоду народным депутатам Украины, выехать за границу в рабочую командировку.

Так, следственный судья предоставил Тимошенко разрешение на временное получение паспорта для выезда за границу "с целью служебной командировки с 27.04.2026 года по 30.04.2026 года в Республику Хорватия, г. Загреб".

В то же время ВАКС обязал лидера "Батькивщины" в течение трех дней со дня возвращения в Украину сдать документ для выезда за границу в Государственную миграционную службу.

