ВАКС разрешил Тимошенко выехать за границу - в рабочую командировку в Хорватию
Высший антикоррупционный суд разрешил лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставить неправомерную выгоду народным депутатам Украины, выехать за границу в рабочую командировку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, следственный судья предоставил Тимошенко разрешение на временное получение паспорта для выезда за границу "с целью служебной командировки с 27.04.2026 года по 30.04.2026 года в Республику Хорватия, г. Загреб".
В то же время ВАКС обязал лидера "Батькивщины" в течение трех дней со дня возвращения в Украину сдать документ для выезда за границу в Государственную миграционную службу.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером 14 января в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины в предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило народному депутату о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о применении к Тимошенко меры пресечения в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязательств.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения для Тимошенко - залог в размере 33,3 млн грн.
- 21 января ВАКС удовлетворил ходатайство о частичном аресте имущества мужа Тимошенко.
- 23 января за Тимошенко внесли 33,3 млн грн залога.
- 8 апреля НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования по делу.
І на відбілювальне "інтеі'вю" до Москабеєвої, і за кордон...
Не всім так щастить. Декого на кордоні завертають "бо зверху подзвонили"
На вас "Батьківщина" кладе.
Поїде в Європу на волю,
До дому її нихто не поверне.