ВАКС дозволив Тимошенко виїхати за кордон - у робоче відрядження до Хорватії

Вищий антикорупційний суд дозволив лідерці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України, виїхати за кордон робоче у відрядження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, слідчий суддя надав Тимошенко дозвіл на тимчасове одержання паспорту для виїзду за кордон "з метою службового відрядження з 27.04 2026 року по 30. 04 2026 року до республіки Хорватія, м. Загреб".

Водночас ВАКС зобов'язав лідерку "Батьківщини" протягом трьох днів з дня повернення до України здати документ для виїзду за кордон до Державної міграційної служби.

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Підозра Юлії Тимошенко

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