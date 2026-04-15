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Новини Справа Тимошенко
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ВАКС дозволив Тимошенко виїхати за кордон - у робоче відрядження до Хорватії

Справа Тимошенко: ВАКС дозволив нардепці разовий виїзд за кордон

Вищий антикорупційний суд дозволив лідерці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України, виїхати за кордон робоче у відрядження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, слідчий суддя надав Тимошенко дозвіл на тимчасове одержання паспорту для виїзду за кордон "з метою службового відрядження з 27.04 2026 року по 30. 04 2026 року до республіки Хорватія, м. Загреб".

Водночас ВАКС зобов'язав лідерку "Батьківщини" протягом трьох днів з дня повернення до України здати документ для виїзду за кордон до Державної міграційної служби.

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Підозра Юлії Тимошенко

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Автор: 

Тимошенко Юлія (4722) ВАКС Антикорупційний суд (2239)
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Топ коментарі
+5
Ти ба, а так можна було?
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15.04.2026 14:22 Відповісти
+4
Молодці. Скаже що переслідують, політично. І сидітиме собі спокійно в ЄС.
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15.04.2026 14:28 Відповісти
+3
Прощавайте дніпровські схили,
На вас "Батьківщина" кладе.
Поїде в Європу на волю,
До дому її нихто не поверне.
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15.04.2026 14:25 Відповісти

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