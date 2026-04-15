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ВАКС дозволив Тимошенко виїхати за кордон - у робоче відрядження до Хорватії
Вищий антикорупційний суд дозволив лідерці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам України, виїхати за кордон робоче у відрядження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, слідчий суддя надав Тимошенко дозвіл на тимчасове одержання паспорту для виїзду за кордон "з метою службового відрядження з 27.04 2026 року по 30. 04 2026 року до республіки Хорватія, м. Загреб".
Водночас ВАКС зобов'язав лідерку "Батьківщини" протягом трьох днів з дня повернення до України здати документ для виїзду за кордон до Державної міграційної служби.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
- 21 січня ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко.
- 23 січня за Тимошенко внесли 33,3 млн грн застави.
- 8 квітня НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування у справі.
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На вас "Батьківщина" кладе.
Поїде в Європу на волю,
До дому її нихто не поверне.