Тимошенко не з’являється для ознайомлення зі справою про хабарі, передача до суду затягується, - НАБУ

Справу Тимошенко не можуть передати до суду – підозрювана не ознайомилась із матеріалами

Попри завершення досудового розслідування у справі щодо можливого підкупу народних депутатів, Юлія Тимошенко досі не з’явилася до НАБУ для ознайомлення з матеріалами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в Національному антикорупційному бюро України.

Ситуація зі справою

У НАБУ зазначили, що матеріали кримінального провадження були відкриті стороні захисту 7 квітня.

З цього моменту підозрювана та її адвокати отримали повний доступ до документів і аудіозаписів.

Однак станом на 27 квітня Тимошенко не з’являлася для ознайомлення.

Дії сторони захисту

У бюро нагадали, що після повідомлення про підозру депутатка була на допиті 15 січня, але відмовилася давати показання.

Водночас її адвокати брали участь у судовому засіданні щодо арешту вилучених під час обшуків речей.

Вищий антикорупційний суд визнав дії детективів законними.

Експертизи у справі

У НАБУ підкреслили, що експертизи у справі проводили незалежні установи за кількома методиками.

Детективи та прокурори не впливають на вибір методів дослідження або їх результати.

Суть підозри

Слідство інкримінує Тимошенко пропозицію та надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Йдеться про нібито пропозиції щомісячних виплат у розмірі 10 тисяч доларів за підтримку певних законопроєктів.

За законом, злочин вважається завершеним уже з моменту пропозиції хабаря.

Що далі

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справу передадуть до Вищого антикорупційного суду.

Сама Тимошенко заперечує обвинувачення і називає справу політичним переслідуванням.

Топ коментарі
+7
Цікаво, шо вона має на Zе шо той її випустив?
27.04.2026 16:23 Відповісти
+4
Вона улітіла і не обіцяла повернутись.
Її ж zелені за кордон, типу у відрядження, випустили. Без возика. І фсьо, до побачення.
27.04.2026 16:18 Відповісти
+4
Бабу Юлю так не візьмеш)
27.04.2026 16:22 Відповісти
Їй ніколи- вона працюе.
показати весь коментар
27.04.2026 19:41 Відповісти
https://tsn.ua/********/antykoruptsiynyy-sud-dozvolyv-tymoshenko-yikhaty-za-kordon-3062636.html

Антикорупційний суд дозволив Тимошенко їхати за кордон

ВАКС дозволив Юлії Тимошенко виїзд до Хорватії попри статус підозрюваної.
Так а я за шо кажу?
У Вас Zе та незалежний ВАКС та НЕЗАЛЕЖНИЙ та НЕ корупціоний НАБУ - це одне ? теж саме ?

поясніть ???
З Телеграму: ДЕТЕКТИВ НАБУ «НАКОЛЯДУВАВ» НА МАЄТОК?
https://www.facebook.com/pavlovskyi/posts/%D0%B7-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D1%8F%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/27145726145033734/

як детектив НАБУ оселився в маєтку на Київщині, ...
https://kyivschina24.com/news/dynastiya-nedotorkannyh-yak-detektyv-nabu-oselyvsya-v-mayetku-na-kyyivshhyni-oformlenomu-vpyatero-deshevshe-rynku/

це жжжжж не спроста
27.04.2026 19:08 Відповісти
А шо так. время пиариться по всем тг помойкам находит, а в суд не находит, удивительно
27.04.2026 16:35 Відповісти
ще не знайшла ковдру в клітинку
27.04.2026 16:45 Відповісти
Жулька знову вислизне? Стільки принесла шкоди Україні і не понесе покарання.
27.04.2026 16:51 Відповісти
Путіністку, крадійку зброї та ВПК України, хабарницю - до суду й на 15 років суворого режиму!
27.04.2026 16:59 Відповісти
Мені взагалі цікаво хто з їхньої банди відповість за розпродаж 650 танків та понад сотню літаків? А то якийсь політичний склероз у всіх. Скільки б у живих солдатів залишилося.
27.04.2026 17:04 Відповісти
Не являється? В наручниках її приведіть!
27.04.2026 17:21 Відповісти
Чи на візочку привезіть .
27.04.2026 19:17 Відповісти
У адвокатів платня погодинна, чим довше Юля клієнт, тим вони багатше.
27.04.2026 17:50 Відповісти
Здається, московська зозуля вже "парафінить лижі" до Дубаю...
27.04.2026 20:03 Відповісти
 
 