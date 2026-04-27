Тимошенко не з’являється для ознайомлення зі справою про хабарі, передача до суду затягується, - НАБУ

Попри завершення досудового розслідування у справі щодо можливого підкупу народних депутатів, Юлія Тимошенко досі не з’явилася до НАБУ для ознайомлення з матеріалами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в Національному антикорупційному бюро України.

Ситуація зі справою

У НАБУ зазначили, що матеріали кримінального провадження були відкриті стороні захисту 7 квітня.

З цього моменту підозрювана та її адвокати отримали повний доступ до документів і аудіозаписів.

Однак станом на 27 квітня Тимошенко не з’являлася для ознайомлення.

Дії сторони захисту

У бюро нагадали, що після повідомлення про підозру депутатка була на допиті 15 січня, але відмовилася давати показання.

Водночас її адвокати брали участь у судовому засіданні щодо арешту вилучених під час обшуків речей.

Вищий антикорупційний суд визнав дії детективів законними.

Експертизи у справі

У НАБУ підкреслили, що експертизи у справі проводили незалежні установи за кількома методиками.

Детективи та прокурори не впливають на вибір методів дослідження або їх результати.

Суть підозри

Слідство інкримінує Тимошенко пропозицію та надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Йдеться про нібито пропозиції щомісячних виплат у розмірі 10 тисяч доларів за підтримку певних законопроєктів.

За законом, злочин вважається завершеним уже з моменту пропозиції хабаря.

Що далі

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справу передадуть до Вищого антикорупційного суду.

Сама Тимошенко заперечує обвинувачення і називає справу політичним переслідуванням.

