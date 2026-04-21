ВАКС залишив чинним повідомлення про підозру Тимошенко

Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу захисту народної депутатки Юлії Тимошенко щодо оскарження повідомлення про підозру.

Про це повідомив слідчий суддя, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що вирішив суд?

"Слідчий суддя постановив: у задоволенні скарги захисника Тимошенко адвоката Гаєвського на повідомлення про підозру - відмовити", - сказав він.

Ця ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозра Юлії Тимошенко

