ВАКС оставил в силе уведомление о подозрении Тимошенко
Высший антикоррупционный суд отклонил жалобу защиты народного депутата Юлии Тимошенко на уведомление о подозрении.
Об этом сообщил следственный судья, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что решил суд?
"Следственный судья постановил: в удовлетворении жалобы защитника Тимошенко, адвоката Гаевского, на уведомление о подозрении - отказать", - сказал он.
Это постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС в течение 5 дней со дня его оглашения.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером 14 января в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины в предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило народному депутату о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о применении к Тимошенко меры пресечения в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязательств.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения для Тимошенко - залог в размере 33,3 млн грн.
- 21 января ВАКС удовлетворил ходатайство о частичном аресте имущества мужа Тимошенко.
- 23 января за Тимошенко внесли 33,3 млн грн залога.
- 8 апреля НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования по делу.
Вона улетіла і не обіцяла повернутись.