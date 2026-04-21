ВАКС оставил в силе уведомление о подозрении Тимошенко

Высший антикоррупционный суд отклонил жалобу защиты народного депутата Юлии Тимошенко на уведомление о подозрении.

Об этом сообщил следственный судья, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что решил суд?

"Следственный судья постановил: в удовлетворении жалобы защитника Тимошенко, адвоката Гаевского, на уведомление о подозрении - отказать", - сказал он.

Это постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС в течение 5 дней со дня его оглашения.

Подозрение Юлии Тимошенко

