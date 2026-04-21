Новости Подозрение Тимошенко
ВАКС оставил в силе уведомление о подозрении Тимошенко

Тимошенко обжаловала подозрение

Высший антикоррупционный суд отклонил жалобу защиты народного депутата Юлии Тимошенко на уведомление о подозрении.

Об этом сообщил следственный судья, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что решил суд?

"Следственный судья постановил: в удовлетворении жалобы защитника Тимошенко, адвоката Гаевского, на уведомление о подозрении - отказать", - сказал он.

Это постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС в течение 5 дней со дня его оглашения.

Читайте: Судья Григорьева, у которой НАБУ нашло $50 тысяч во время обыска по делу Князева, может отменить обыск у Тимошенко, - ЦПК

Подозрение Юлии Тимошенко

Читайте также: ВАКС продлил срок исполнения обязанностей Чернышова до 8 июня

Голими руками мене не візьмете - Тимошенко
21.04.2026 14:58 Ответить
Шо до бабЮюлі - візочниці на лабутенах то як найкраще можно сказати так:

Вона улетіла і не обіцяла повернутись.
21.04.2026 15:04 Ответить
Все політичне життя продавалася, покупала, а тут нарешті ВАКС запідозрив.
21.04.2026 15:12 Ответить
А как же она тогда выехала за границу, имея действующее подозрение?
21.04.2026 15:40 Ответить
Вона працює і ій потрібно вирішувати невідкладні справи, наприклад, на пляжі у Дубаї.
21.04.2026 16:26 Ответить
 
 