ВАКС встановив для Тимошенко термін для ознайомлення з матеріалами справи до 24 травня

Cлідчий суддя Вищого антикорсуду встановив народній депутатці Юлії Тимошенко та її захисту строк для ознайомлення з матеріалами справи до 24 травня.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено термін для ознайомлення

Після цього прокурор САП має направити до суду обвинувальний акт і справа буде слухатися у ВАКС.

Раніше у САП заявили, що 7 квітня завершили слідство у справі Тимошенко та надали захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Відтоді сторона захисту мала повний доступ до матеріалів досудового розслідування. Однак керівниця фракції "Батьківщина" жодного разу не з’явилася на ознайомлення з ними, додали в САП.

Нагадаємо, що напередодні у НАБУ заявили, що попри завершення досудового розслідування у справі щодо можливого підкупу народних депутатів, Юлія Тимошенко досі не з’явилася до Бюро для ознайомлення з матеріалами.

