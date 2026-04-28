ВАКС встановив для Тимошенко термін для ознайомлення з матеріалами справи до 24 травня
Cлідчий суддя Вищого антикорсуду встановив народній депутатці Юлії Тимошенко та її захисту строк для ознайомлення з матеріалами справи до 24 травня.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено термін для ознайомлення
Після цього прокурор САП має направити до суду обвинувальний акт і справа буде слухатися у ВАКС.
Раніше у САП заявили, що 7 квітня завершили слідство у справі Тимошенко та надали захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення.
Відтоді сторона захисту мала повний доступ до матеріалів досудового розслідування. Однак керівниця фракції "Батьківщина" жодного разу не з’явилася на ознайомлення з ними, додали в САП.
- Нагадаємо, що напередодні у НАБУ заявили, що попри завершення досудового розслідування у справі щодо можливого підкупу народних депутатів, Юлія Тимошенко досі не з’явилася до Бюро для ознайомлення з матеріалами.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
- 21 січня ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко.
- 23 січня за Тимошенко внесли 33,3 млн грн застави.
- 8 квітня НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування у справі.
За вказівкаю Зеленського молоді регіонали намагаються позбутись ЮВТ і Батьківщини.
https://www.rbc.ua/rus/news/pare-obureni-diyami-nabu-shchodo-timoshenko-1776957786.html
Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи ставлять під сумнів законність та неупередженість усього розслідування проти Юлії Тимошенко - РБК
Парламентська асамблея Ради Європи у спеціальній письмовій декларації підтримала Юлію Тимошенко та заявила, що розслідування справи лідерки «Батьківщини» відбувається з суттєвими порушеннями.
Зокрема, підписанти декларації стурбовані тим, що обшук у партійному офісі здійснювався без ухвали слідчого судді, саму Тимошенко досі не допитали, а її захисникам відмовляють у доступі до оригіналу аудіозапису розмови як єдиного доказу у справі.
Все це свідчить про ігнорування практики ЄСПЛ та порушення принципу рівності у змагальному процесі.
Представники ПАРЄ закликають надати адвокатам Тимошенко доступ до оригіналу аудіофайлу для проведення незалежної експертизи та припинити будь-які спекуляції і порушення законодавства під час розгляду справи.
