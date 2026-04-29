Миндич и Умеров обсуждали оборонные закупки: Бронежилеты - это большие деньги, это тебе один звонок, - СМИ

Олигарх из окружения Зеленского Тимур Миндич и экс-министр обороны Рустем Умеров обсуждали вопросы оборонных закупок и компанию Fire Point.

Об этом говорится в материале УП, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным журналиста Ткача, стенограмма разговора от 8 июля 2025 года свидетельствует о том, что Миндич и Умеров обсуждают компанию Fire Point. В частности, бизнесмен жаловался, что компанию недофинансируют.

В то же время ранее Миндич в разговоре с журналистами отрицал свою причастность к компании.

"Миндич: Надо чуть-чуть, понимаешь? Ну как-то. Там же 2 тысячи человек работает. Сегодня надо закупить эти двигатели. Мы же не свою прибыль просим, мы же оборотку не вытащим. Ну у нет такого, ну ты ж понимаешь. Это компания, мы всё выдаем.

Умеров: Ну то есть ракет и так далее на 5-6 ярдов. Это много, брат. Я понимаю всё, но это много", — цитирует разговор журналист.













Продажа доли Fire Point

Также Миндич и Умеров, говорится в материале, обсуждают потенциальную продажу доли компании Fire Point иностранным инвесторам.

В частности, рассматривается продажа 33% компании за 600 миллионов, из которых 300 миллионов инвестор готов вложить в развитие компании, а остальную половину - выплатить непосредственно акционерам.













Закупки

По данным Ткача, собеседники также обсуждали оборонные закупки.

Во время разговора Миндич, вероятно, просит решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые не принимает государство.







Напомним, что в материале журналистки Татьяны Николаенко "Как Умеров у Миндича бронежилеты покупал, и что для этого нарушил ПДР" говорится о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич стоял за коррупционной схемой контракта на бронежилеты.

