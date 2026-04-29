Миндич и Умеров обсуждали оборонные закупки: Бронежилеты - это большие деньги, это тебе один звонок, - СМИ
Олигарх из окружения Зеленского Тимур Миндич и экс-министр обороны Рустем Умеров обсуждали вопросы оборонных закупок и компанию Fire Point.
Об этом говорится в материале УП, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным журналиста Ткача, стенограмма разговора от 8 июля 2025 года свидетельствует о том, что Миндич и Умеров обсуждают компанию Fire Point. В частности, бизнесмен жаловался, что компанию недофинансируют.
В то же время ранее Миндич в разговоре с журналистами отрицал свою причастность к компании.
"Миндич: Надо чуть-чуть, понимаешь? Ну как-то. Там же 2 тысячи человек работает. Сегодня надо закупить эти двигатели. Мы же не свою прибыль просим, мы же оборотку не вытащим. Ну у нет такого, ну ты ж понимаешь. Это компания, мы всё выдаем.
Умеров: Ну то есть ракет и так далее на 5-6 ярдов. Это много, брат. Я понимаю всё, но это много", — цитирует разговор журналист.
Продажа доли Fire Point
Также Миндич и Умеров, говорится в материале, обсуждают потенциальную продажу доли компании Fire Point иностранным инвесторам.
В частности, рассматривается продажа 33% компании за 600 миллионов, из которых 300 миллионов инвестор готов вложить в развитие компании, а остальную половину - выплатить непосредственно акционерам.
Закупки
По данным Ткача, собеседники также обсуждали оборонные закупки.
Во время разговора Миндич, вероятно, просит решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые не принимает государство.
Напомним, что в материале журналистки Татьяны Николаенко "Как Умеров у Миндича бронежилеты покупал, и что для этого нарушил ПДР" говорится о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич стоял за коррупционной схемой контракта на бронежилеты.
Особи, наближені до чинної влади, переказують значні кошти до Об'єднаних Арабських Еміратів, США та Уругваю. Він заявив, що йдеться про десятки мільярдів у різних валютах.
Джерело: https://censor.net/ua/n4000072
