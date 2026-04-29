Миндич и Умеров обсуждали оборонные закупки: Бронежилеты - это большие деньги, это тебе один звонок, - СМИ

Разговор Миндича и Умерова: СМИ рассказали подробности

Олигарх из окружения Зеленского Тимур Миндич и экс-министр обороны Рустем Умеров обсуждали вопросы оборонных закупок и компанию Fire Point.

Об этом говорится в материале УП, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным журналиста Ткача, стенограмма разговора от 8 июля 2025 года свидетельствует о том, что Миндич и Умеров обсуждают компанию Fire Point. В частности, бизнесмен жаловался, что компанию недофинансируют.

В то же время ранее Миндич в разговоре с журналистами отрицал свою причастность к компании.

Читайте также: В ходатайстве НАБУ об экстрадиции Миндича и Цукермана исправили недостатки и уже направили в Израиль, - Офис Генпрокурора

"Миндич: Надо чуть-чуть, понимаешь? Ну как-то. Там же 2 тысячи человек работает. Сегодня надо закупить эти двигатели. Мы же не свою прибыль просим, мы же оборотку не вытащим. Ну у нет такого, ну ты ж понимаешь. Это компания, мы всё выдаем.

Умеров: Ну то есть ракет и так далее на 5-6 ярдов. Это много, брат. Я понимаю всё, но это много", — цитирует разговор журналист.

Читайте: Экстрадиция Миндича из Израиля: процедура сложная и требует времени, - Клименко

Продажа доли Fire Point

Также Миндич и Умеров, говорится в материале, обсуждают потенциальную продажу доли компании Fire Point иностранным инвесторам.

В частности, рассматривается продажа 33% компании за 600 миллионов, из которых 300 миллионов инвестор готов вложить в развитие компании, а остальную половину - выплатить непосредственно акционерам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров о "Миндичгейте": На все вопросы соответствующих органов ответил, не хочу политизировать это

Закупки

По данным Ткача, собеседники также обсуждали оборонные закупки.

Во время разговора Миндич, вероятно, просит решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые не принимает государство.

Напомним, что в материале журналистки Татьяны Николаенко "Как Умеров у Миндича бронежилеты покупал, и что для этого нарушил ПДР" говорится о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич стоял за коррупционной схемой контракта на бронежилеты.

Читайте: Гончаренко вызывает Шефира на заседание ВСК по делу "Миндичгейта": он обсуждал спасение Чернышова. ДОКУМЕНТ

Минобороны (9600) Миндич Тимур (244) Умеров Рустем (794)
друзей Зелі цікавлять гроши, а не обороноспрожність держави
29.04.2026 09:34 Ответить
Чиберек свинячій та маца свиняча.
29.04.2026 09:31 Ответить
Гешефт на гешефті.Нічого святого, їхні віли за кордоном,а українцям утилізація під оплески мастурбованого ,гнилого Заходу
29.04.2026 09:38 Ответить
Чиберек свинячій та маца свиняча.
29.04.2026 09:31 Ответить
"братья"...
29.04.2026 09:41 Ответить
І оце все мародерство на крові Українців, робить зеленський з шоблою вертухаїв, що він же і розсадив в органах державної влади з 2020 року!
А після розголосу цього ЗЛОЧИНУ, зеленський з керівниками УДО і СБУ та ДПСУ та іншими службовцями, вивозить мародерів з України, ліпити їм зміни у громадянстві…. Добре, що Західні Партнери, це усе бачуть і знають все, що робить зеленський з подєльніками…!!
Злодій, має понести покарання!!
У стефанчука, свириденко, РНБОУ, генпрокурора та керовників ДБР і СБУ, нервовий срач… Українці, про це теж знають!!!
29.04.2026 10:19 Ответить
ЖАХ! Оце набирали злочинці-ідійоти73% сіоніського та ісламсього ЗЕсміття в 2019 році! !

Але досі до більшості з них не доходить - що вони тоді накоїли з Ненькою, бо продовжують істерично плюватися в Папєрєдніка ... навіть ті плюються, що худко чкурнули на початку війни з Неньки по БЕЗВІЗУ Папєрєдніка!
29.04.2026 11:24 Ответить
друзей Зелі цікавлять гроши, а не обороноспрожність держави
29.04.2026 09:34 Ответить
А серед його друзів є Українці? Чому їх має цікавити "чиясь" країна.....
29.04.2026 10:12 Ответить
Це не їх держава. Це не їх народ.
29.04.2026 11:10 Ответить
Гешефт на гешефті.Нічого святого, їхні віли за кордоном,а українцям утилізація під оплески мастурбованого ,гнилого Заходу
29.04.2026 09:38 Ответить
Тому в обов'язковому порядку слід на законодавчому рівні категорично заборонити державним чиновникам та членам їх родин мати будь-яку нерухомість та рахунки за кордоном. Терміни дії заборони та коло причетних родичів підлягають обговоренню. І ніякого подвійного громадянства.
Чиновники мають бути українцями!
29.04.2026 09:48 Ответить
Українці утилизують рашистов - Захищають свою країну (не мудіндічей) від диких нелюдів - рашисто-кацапов. Бо якщо прийдуть кацапські дикі нелюди небуде країни.
29.04.2026 10:14 Ответить
Это много, брат.

то, умеров не киримли?
а, ми його чебурєком називали.
а, він виявився мацою.....
29.04.2026 09:41 Ответить
По поглядах і поведінці типовий мошко.
29.04.2026 09:44 Ответить
ці брати, незалежно від національної приналежності ,з роду "христопродавців"
29.04.2026 10:11 Ответить
Но власне, Юду жаба дусила за маріїне миро, бо так хотілося його продати, а бабки спіонерити!! Подібно до ідіотизму!
29.04.2026 19:33 Ответить
За Євангелієм від Матвія, Юда Іскаріот почав шукати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA первосвящеників одразу ж після мирування жінкою Ісуса Христа у Витанії «Тоді один із Дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським, подався до первосвящеників, і сказав: Що хочете дати мені, і я вам Його видам? І вони йому виплатили тридцять срібняків. І він відтоді шукав слушного часу, щоб видати Його»
29.04.2026 20:43 Ответить
Ну так, то власне основне його діяння, але я мав на увазі що він і до того успішно підкрадав в стилі цих пациків - Від Івана 12:4 :"І говорить один з Його учнів, Юда Іскаріотський, що мав Його видати: Чому мира оцього за триста динарів не продано, та й не роздано вбогим? А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій: він мав скриньку на гроші, і крав те, що вкидали". Вже так вони про нас журяться, що далі нікуди!
29.04.2026 21:09 Ответить
А що там за "кеш-аут" обговорювався на 50%? Себе не обділили часом?
29.04.2026 09:43 Ответить
Гроші - нежилети - Гроші'.
29.04.2026 09:45 Ответить
для одних війна - то кар'єра, звання, просування по службі, високі зарплати + дерибан бабла, і все це без заслуг, а лише через причетність до певного кола , для інших війна - то лише бізнес, ну а бідоття - то чорнороби, для яких війна - то пекло
29.04.2026 09:45 Ответить
Аллахакбари і істінні іюдеї в одній звязці... гроші не пахнуть !!!
29.04.2026 09:48 Ответить
І розмовляють рідною іудейською російською мовою.
29.04.2026 10:04 Ответить
справді! а що мовний омбуцмен тепер скаже?
29.04.2026 10:18 Ответить
саме тому Умєров ні як не може повернутися з відрядження до України, вісь в дєлах в Європах
29.04.2026 10:00 Ответить
🙈🤣🤣🤣🤣🤣 "неначасі" забув написати 🤣🤣🤣🤣🤣
29.04.2026 10:16 Ответить
Та пох де Ткач узяв ці "плівки", головне, що він їх оприлюднив.
Це погано?
29.04.2026 10:32 Ответить
Висновок щось з чимось
А тобі в голову не спадала думка, що євреї вже підписали капітуляцію і зараз лише виконують її умови?
29.04.2026 10:35 Ответить
Іншими словами, українці повинні ще роками терпіти на шиї зграю маланських мародерів, бо не на часі
29.04.2026 10:49 Ответить
Чебурек же сказав, що нівчому не винен. А зеленський взагалі ніпрічьом💩
29.04.2026 10:10 Ответить
А я ще тоді казав: Рєзніков з його яйцями ще нічо. А Умєркін жжот.
29.04.2026 10:27 Ответить
Сколько всплывёт когда они все поразбегаются во главе с гундосым. Впрочем к тому времени может быть уже не до них.
29.04.2026 10:32 Ответить
Олігархи Орбана готують втечу з Угорщини, - Мадяр
Особи, наближені до чинної влади, переказують значні кошти до Об'єднаних Арабських Еміратів, США та Уругваю. Він заявив, що йдеться про десятки мільярдів у різних валютах.
Джерело: https://censor.net/ua/n4000072
29.04.2026 11:22 Ответить
У нас це теж нормальне явище- накрав і зник.
29.04.2026 12:01 Ответить
Плісняві з орбанівцями- брати близнюки.
29.04.2026 12:55 Ответить
Так - ЛОХторат ЗЕблазня не відволікайтесь там Туапсе горить а вас тут якісь "плівки міндіча" цікавлять!
29.04.2026 10:32 Ответить
Саме смішне, що тупі дегенерати з зеленого племені до сих пір вірять в існування магічних фламінгів, які нібито кудись попадають в тилу кацапів.
29.04.2026 10:47 Ответить
І ще хтось сподівається на потужну перемогу ? (Якщо не знищили цих чебуреків-зрадників) ?
29.04.2026 10:59 Ответить
С такой " крышей" делай, что хочу.
29.04.2026 11:00 Ответить
А що Зеля не знав про корупцію на військових закупівлях і чому умеров досі очолю РНБО ,а не на лаві підсудних ? що до міндіча то таку мерзоту треба знищувати ,адже Ізраїль своїх не видає ,саме тому підписаний закон про антисимітизм ?
29.04.2026 11:02 Ответить
Мудрий наріт в захваті від своїх обранців та їх друзів.
29.04.2026 11:13 Ответить
Вже втекли: Шефіри, Цукермани, Міндічі, Шурми, Абрамов, Абрамовичи, Акст, Арестович, Артемов, Боголюбов, Бояринцев, Бубки, Буглак, Васьків, Венедіктова, Винник, Волошин, Гельзін, Глиняна, Гмирін, Горбуненко, Данілови, Джапарова, Дмитрук, Довбета, Дорн, Дорохін, Дроздова, Дубілет, Еллерт, Єрмолаєв, Жеваго, Жидков, Зарівна, Казак, Каптєлова Є., Козак Т., Колот, Колотило, Комарницький, Копатько, Королевська, Корявченкови, Костін, Котін, Кравець Р., Красножон, Кривда, Куницький, Куценко, Лебедєв, Литвиненко, Льовочкіни, Манжосов, Медвідь, Микитась, Мосейчук А., Мураєв, Наумов, Новинський, Одарченко, Парсентьєв, Пашин, Петров С., Пиптик, Погребинський, Потап, Присяжнюк, Пушкар, Рабінович, Резнік, Роднянський-мол., Рябошапка, Ряшин, Свириденко В., Селих, Семеніхін, Сенниченко, Скачко, Скоробогачи, Соколовська, Солод, Сомов, Степанов, Стефанішина, Столар, Ступка Д., Сундучніков, Суркиси, Табалови, Татьков, Точицький, Трубіцин, Тупицький, Умерови, Фальоса, Фірташ, Холодов, Хомутинніки, Шевченко К., Щегель, Щеголєв, Юрушева, Якимова, Яма, Ярославський...

Ще не втекли, але можуть: Баканови, Єрмаки, Стефанчуки, Чернишови, Баруля-Борзови, Арахамія, Арістов, Арутюнянц, Бабак, Басов, Баум, Бахматов, Богуцька, Божко, Бойко, Борисов, Борт, Бортнік, Брагар, Бужанський, Василевська-Смаглюк, Васькевичи, Ватрас, Вербицький, Веніславський, Верещук, Вірастюк, Вітікач, Вітюк, Висоцький, Власенко, Власюк, Вовки, Володіна, Гайдай, Галущенко, Герус, Гетманцев, Гладких, Грибан, Гринкевичі, Гринчук, Гунько, Дейнеко, Демченко, Діденки, Доценко, Дубінський, Дубнов, Дума, Духонченко, Завітневичи, Золкін, Зонтов, Зоріна, Іванісов, Іванов, Ісаєнко, Камельчук, Каптєлов Р., Караманіц, Касай, Каськів, Кацуба, Качний, Ківалов, Кіпер, Кісєль, Кириленко, Кирющенко, Климовець, Клочко, Князєв, Коваль, Коломойський, Колюбаєв, Кормишкіна, Корольчук, Корявченков Ю., Котвіцький, Кошовий, Кравець О., Крупа, Кузнєцов, Кузьміних, Кулеба О., Кулініч, Кулик, Лаба, Лещенко, Лієв, Лірник, Липка, Литвин, Мазурашу, Марченко, Мельник, Мецгер, Мішалов, Милованов, Миронюки, Мосейчук Н., Мудра, Мужель, Насіров, Негулевський, Остапчук, Павлюк, Палиця, Пашковський, Петров В., Пікалов, Піховшек, Пивоваров, Подоляк, Поплавський, Приходько, Радуцький, Резніков, Резніченко, Рудий, Савченко О., Сахаров, Свириденко Ю., Свиридов, Синиця, Синюк, Ситниченко, Скічко, Славицька, Смирнов, Сольський, Ступак, Субботенко, Таран, Татаров, Тимошенко К., Тимощук, Тищенко, Ткаченко, Торохтій, Третьякова, Трофімов, Труханов, Трухін, Умеров Р., Устінова, Устименко, Федоришин, Фурсенко, Халімон, Хейл, Хланта, Христенко, Шевченко Є., Шмигаль, Шол, Штілерман, Шугалій, Шуляк, Шуфрич, Щиголь, Юрченко, Яковенко, Яценко…
29.04.2026 13:07 Ответить
Може пропустив, але у списку що ще не втекли відсутнє ім'я найвеличнішого діяча ********** який всією цією шайкою верховодить.
29.04.2026 17:26 Ответить
Татарин єврею брат? В криміналі все буває...
29.04.2026 14:10 Ответить
І де ж горезвісні розбіжності між жидами та муслімами? Як доходить до розкрадання українського бюджету, то вони працюють злагоджено як один організм.
29.04.2026 17:20 Ответить
З часів Коліївщини нічого не змінилось. То що, бути послідовними?
29.04.2026 17:25 Ответить
Мендич не знал...
И умеров тоже не знал.
И И И зелька не знал. .
29.04.2026 18:08 Ответить
Які інтелектуальні обличчя, в нас з роками нічого не змінилося, на краще, це дуже сумною
29.04.2026 18:40 Ответить
Ці плівки створені кацапським ШІ, з метою посварити друзів президента.
29.04.2026 18:45 Ответить
Bravissimo
