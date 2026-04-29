Міндіч та Умєров обговорювали оборонні закупівлі: Бронежилеты это большие деньги, это тебе один звонок, - ЗМІ

Розмова Міндіча та Умєрова: ЗМІ розповіли подробиці

Олігарх Зеленського Тімур Міндіч та ексміністр оборони Рустем Умєров обговорювали питання оборонних закупівель та компанію Fire Point.

Про це йдеться в матеріалі УП, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними журналіста Ткача, стенограма розмови від 8 липня 2025 року свідчить про те, що Міндіч та Умєров обговорюють компанію Fire Point. Зокрема, бізнесмен скаржився, що компанію недофінансовують.

Водночас раніше Міндіч у розмові з журналістами заперечував свою причетність до компанії.

"Міндіч: Надо чуть-чуть, понимаешь? Ну как-то. Там же 2 тысячи человек работает. Сегодня надо закупить эти двигатели. Мы же не свою прибыль просим, мы же оборотку не вытащим. Ну у нет такого, ну ты ж понимаешь. Это компания, мы всё выдаем.

Умєров: Ну то есть ракет и так далее на 5-6 ярдов. Это много, брат. Я понимаю всё, но это много", - цитує розмову журналіст.

Продаж частки Fire Point

Також Міндіч та Умєров, йдеться в матеріалі, обговорюють потенційний продаж частки компанії Fire Point іноземним інвесторам.

Зокрема розглядається продаж 33% компанії за 600 мільйонів, з яких 300 мільйонів інвестор готовий вкласти в розвиток компанії, а іншу половину - сплатити безпосередньо акціонерам.

Закупівлі

За даними Ткача, співрозмовники також обговорювали оборонні закупівлі.

Під час розмови Міндіч, ймовірно, просить розв'язати питання з поставкою бронежилетів, що не приймає держава.

Нагадаємо, що в матеріалі журналістки Тетяни Ніколаєнко "Як Умєров у Міндіча бронежилети купував, і що задля цього порушив ДОТ" йдеться про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч стояв за корупційною схемою контракту на бронежилети.

Міноборони (7808) Міндіч Тімур (274) Умєров Рустем (873)
