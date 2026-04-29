Міндіч та Умєров обговорювали оборонні закупівлі: Бронежилеты это большие деньги, это тебе один звонок, - ЗМІ
Олігарх Зеленського Тімур Міндіч та ексміністр оборони Рустем Умєров обговорювали питання оборонних закупівель та компанію Fire Point.
Про це йдеться в матеріалі УП, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними журналіста Ткача, стенограма розмови від 8 липня 2025 року свідчить про те, що Міндіч та Умєров обговорюють компанію Fire Point. Зокрема, бізнесмен скаржився, що компанію недофінансовують.
Водночас раніше Міндіч у розмові з журналістами заперечував свою причетність до компанії.
"Міндіч: Надо чуть-чуть, понимаешь? Ну как-то. Там же 2 тысячи человек работает. Сегодня надо закупить эти двигатели. Мы же не свою прибыль просим, мы же оборотку не вытащим. Ну у нет такого, ну ты ж понимаешь. Это компания, мы всё выдаем.
Умєров: Ну то есть ракет и так далее на 5-6 ярдов. Это много, брат. Я понимаю всё, но это много", - цитує розмову журналіст.
Продаж частки Fire Point
Також Міндіч та Умєров, йдеться в матеріалі, обговорюють потенційний продаж частки компанії Fire Point іноземним інвесторам.
Зокрема розглядається продаж 33% компанії за 600 мільйонів, з яких 300 мільйонів інвестор готовий вкласти в розвиток компанії, а іншу половину - сплатити безпосередньо акціонерам.
Закупівлі
За даними Ткача, співрозмовники також обговорювали оборонні закупівлі.
Під час розмови Міндіч, ймовірно, просить розв'язати питання з поставкою бронежилетів, що не приймає держава.
Нагадаємо, що в матеріалі журналістки Тетяни Ніколаєнко "Як Умєров у Міндіча бронежилети купував, і що задля цього порушив ДОТ" йдеться про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч стояв за корупційною схемою контракту на бронежилети.
А після розголосу цього ЗЛОЧИНУ, зеленський з керівниками УДО і СБУ та ДПСУ та іншими службовцями, вивозить мародерів з України, ліпити їм зміни у громадянстві…. Добре, що Західні Партнери, це усе бачуть і знають все, що робить зеленський з подєльніками…!!
Злодій, має понести покарання!!
У стефанчука, свириденко, РНБОУ, генпрокурора та керовників ДБР і СБУ, нервовий срач… Українці, про це теж знають!!!
Але досі до більшості з них не доходить - що вони тоді накоїли з Ненькою, бо продовжують істерично плюватися в Папєрєдніка ... навіть ті плюються, що худко чкурнули на початку війни з Неньки по БЕЗВІЗУ Папєрєдніка!
Чиновники мають бути українцями!
Особи, наближені до чинної влади, переказують значні кошти до Об'єднаних Арабських Еміратів, США та Уругваю. Він заявив, що йдеться про десятки мільярдів у різних валютах.
И умеров тоже не знал.
И И И зелька не знал. .