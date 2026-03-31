У клопотанні НАБУ про екстрадицію Міндіча та Цукермана виправляли недоліки та вже направили до Ізраїлю, - Офіс Генпрокурора

Запит про екстрадицію підозрюваних у справі про корупцію в енергетиці вже направлено до Міністерства юстиції Ізраїлю.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу Генерального прокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

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Подробиці

Вона пояснила, що після надходження клопотання НАБУ про видачу особи в Україну, під час його опрацювання виявлено низку процесуальних і технічних недоліків.

"У робочому порядку Офіс Генерального прокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували і переклали текст запиту.

Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції Держави Ізраїль", - додала Гайовська-Ковбасюк.

За даними Цензор.НЕТ, йдеться про бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукремана, які є фігурантами справи про корупцію в сфері енергетики.

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Що передувало?

Раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив, що генпрокурор Руслан Кравченко упродовж останніх двох тижнів не підписує документи на екстрадицію з Ізраїлю Тімура Міндіча.

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