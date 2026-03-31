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Новини Міндічгейт
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У клопотанні НАБУ про екстрадицію Міндіча та Цукермана виправляли недоліки та вже направили до Ізраїлю, - Офіс Генпрокурора

Екстрадиція Міндіча: Офіс Генпрокурора відповів на заяви НАБУ

Запит про екстрадицію підозрюваних у справі про корупцію в енергетиці вже направлено до Міністерства юстиції Ізраїлю.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу Генерального прокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

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Подробиці

Вона пояснила, що після надходження клопотання НАБУ про видачу особи в Україну, під час його опрацювання виявлено низку процесуальних і технічних недоліків.

"У робочому порядку Офіс Генерального прокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували і переклали текст запиту.

Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції Держави Ізраїль", - додала Гайовська-Ковбасюк.

За даними Цензор.НЕТ, йдеться про бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукремана, які є фігурантами справи про корупцію в сфері енергетики.

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Що передувало?

Раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив, що генпрокурор Руслан Кравченко упродовж останніх двох тижнів не підписує документи на екстрадицію з Ізраїлю Тімура Міндіча.

Міндічгейт

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Автор: 

екстрадиція (473) Міндіч Тімур (339) Офіс Генпрокурора (3979) Цукерман Олександр (29)
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Топ коментарі
+19
"Виправлення недоліків" - це потягнути час і забутися про екстрадицію.
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31.03.2026 15:42 Відповісти
+18
"Виправляли недоліки"...)))
Автозаміною міняли слова у тексті "екстрадиція" на "хай у вас поживе"...)))
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31.03.2026 15:49 Відповісти
+17
А зеленского выдадут после выборов?
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31.03.2026 15:43 Відповісти

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