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4 місяці "Міндічгейту": жодного перезавантаження енергопідприємств так і не сталося, - Железняк
Від початку "Міндічгейту" минуло 4 місяці. Представники влади обіцяли "нестримні зміни", яких так і не відбулося.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Так ось, давайте зафіксуємо як воно виглядає через 4 місяці
- жодного перезавантаження на жодному енергетичному підприємстві не відбулось. Навіть на Енергоатомі досі менеджмент який "виконував домашнє завдання";
- наглядова Рада сформована для Енергоатому. Ну ок, просто планово ще для Нафтогазу. Інші вже 5-ий раз Уряд переносить строки;
- попри оголошений конкурс для членів Наглядових, Свириденко бігає у кабінет Президента і він особисто погоджує всіх кандидатів. І всіх хто не подобається викреслює. Тому жодну нову людину на посаду представників держави не внесли;
- весь склад НКРЕКП на місці; Включно з тими хто отримував 20-ку та братом Рокета. Уряд навіть не спромігся подати законопроєкт;
- жоден посадовець, який брав участь у атаці на НАБУ не покараний;
- більшість держорганів блокують роботу по розслідуванню. Щоб ви розуміли, ФінМон досі не надав відповідь по заставам….навіть за Чернишова у липні;
- на інших державних активах "жнива": СенсБанк та Земельний банк як були під Міндічем так і залишаються;
- жодного реального наслідку для аудиту держпідприємств;
- жодних змін у законодавстві, які просили НАБУ/САП/ громадськість".
За словами нардепа, 28 посадовців, пов'язані із Міндічем та 18 осіб, пов'язаних із Єрмаком, досі залишаються на посадах.
"А наші урядовці, коли вже суспільна увага спала, переключились то на спостереження всім складом Кабміну як ямки на конкретних дорогах ремонтують, то "єБачками" прикидаються….
P.S. Підозру Єрмаку чекаємо теж вже 4-ий місяць", - підсумував Железняк.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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