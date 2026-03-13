4 місяці "Міндічгейту": жодного перезавантаження енергопідприємств так і не сталося, - Железняк

Від початку "Міндічгейту" минуло 4 місяці. Представники влади обіцяли "нестримні зміни", яких так і не відбулося.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Так ось, давайте зафіксуємо як воно виглядає через 4 місяці

жодного перезавантаження на жодному енергетичному підприємстві не відбулось. Навіть на Енергоатомі досі менеджмент який "виконував домашнє завдання";

наглядова Рада сформована для Енергоатому. Ну ок, просто планово ще для Нафтогазу. Інші вже 5-ий раз Уряд переносить строки;

попри оголошений конкурс для членів Наглядових, Свириденко бігає у кабінет Президента і він особисто погоджує всіх кандидатів. І всіх хто не подобається викреслює. Тому жодну нову людину на посаду представників держави не внесли;

весь склад НКРЕКП на місці; Включно з тими хто отримував 20-ку та братом Рокета. Уряд навіть не спромігся подати законопроєкт;

жоден посадовець, який брав участь у атаці на НАБУ не покараний;

більшість держорганів блокують роботу по розслідуванню. Щоб ви розуміли, ФінМон досі не надав відповідь по заставам….навіть за Чернишова у липні;

на інших державних активах "жнива": СенсБанк та Земельний банк як були під Міндічем так і залишаються;

жодного реального наслідку для аудиту держпідприємств;

жодних змін у законодавстві, які просили НАБУ/САП/ громадськість".

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За словами нардепа, 28 посадовців, пов'язані із Міндічем та 18 осіб, пов'язаних із Єрмаком, досі залишаються на посадах.

"А наші урядовці, коли вже суспільна увага спала, переключились то на спостереження всім складом Кабміну як ямки на конкретних дорогах ремонтують, то "єБачками" прикидаються….

P.S. Підозру Єрмаку чекаємо теж вже 4-ий місяць", - підсумував Железняк.

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Міндічгейт

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