1 368 16

С начала "Миндичгейта" прошло 4 месяца. Представители власти обещали "неудержимые изменения", которых так и не произошло.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Так вот, давайте зафиксируем, как это выглядит через 4 месяца

  • ни одной перезагрузки ни на одном энергетическом предприятии не произошло. Даже на Энергоатоме до сих пор менеджмент "выполнял домашнее задание";
  • наблюдательный совет сформирован для Энергоатома. Ну ок, просто планово еще для Нафтогаза. Другие уже 5-й раз правительство переносит сроки;
  • несмотря на объявленный конкурс для членов Наблюдательного совета, Свириденко бегает в кабинет Президента, и он лично согласовывает всех кандидатов. И всех, кто не нравится, вычеркивает. Поэтому ни один новый человек на должность представителей государства не внесен;
  • весь состав НКРЭКУ на месте; Включая тех, кто получал 20-ку и брата Рокета. Правительство даже не смогло подать законопроект;
  • ни один чиновник, участвовавший в атаке на НАБУ, не наказан;
  • большинство госорганов блокируют работу по расследованию. Чтобы вы понимали, ФинМон до сих пор не дал ответ по залогам... даже за Чернышова в июле;
  • на других государственных активах "урожай": СенсБанк и Земельный банк как были под Миндичем, так и остаются;
  • никаких реальных последствий для аудита госпредприятий;
  • никаких изменений в законодательстве, которые просили НАБУ/САП/общественность".

По словам нардепа, 28 чиновников, связанных с Миндичем, и 18 человек, связанных с Ермаком, до сих пор остаются на своих должностях.

"А наши чиновники, когда общественное внимание спало, переключились то на наблюдение всем составом Кабмина за тем, как ямки на конкретных дорогах ремонтируют, то притворяются "еБачками"....

P.S. Подозрение Ермаку ждем тоже уже 4-й месяц", - подытожил Железняк.

Миндичгейт

4 месяца Миндичгейта: Железняк рассказал, что изменилось

Топ комментарии
+6
Для чого перезавантажувати - там вже мабуть послідовники Міндіча присмоктались
13.03.2026 08:48 Ответить
+5
Карлсон полетів, прихопивши шугермена, але справа його живе у вчинках чи бездіяльності зеленого мародера. Тим часом покладисті гебешники і далі віддані війні, не з )(уйлостаном, а з САП та НАБУ.
13.03.2026 08:49 Ответить
+5
Свириденко это очередная кукла говорящая. А зе и его банду все устраивает. Шум пройдет, посадят нового миндича-шминдича и грабеж собственного народа продолжится. Ведь такая ситуация не только в Энергоатоме. Все крупные госкомпании работают примерно так же. Господину Железняку респект.
13.03.2026 08:50 Ответить
Тільки бусіки завантажують грошима й відправляють регулярно.
13.03.2026 08:45 Ответить
Я просто волочуся від місцевої публіки..)))
13.03.2026 09:01 Ответить
А навіщо, якщо система відкатів працює добре
13.03.2026 08:47 Ответить
13.03.2026 08:48 Ответить
Саботаж. Это было ожидаемо
13.03.2026 08:49 Ответить
13.03.2026 08:49 Ответить
13.03.2026 08:50 Ответить
"Країна мрій" так і залишається у мріях особливо упоротих ЗЕдовбнів. Інші ЗЕдовбні готові вибрати собі нового лідора, який їм пообіцяє замість "крові, поту та сліз" нову "країну мрій"... (((
13.03.2026 09:00 Ответить
Приклад повної бездіяльності так званного Уряду і *********** Оманського!! Вони є співучасниками, милованов, це може підтвердити в ГПУ і ДБР НАБУ САП!! Західні Партнери, це теж знають!!
13.03.2026 09:03 Ответить
Вальодья, ти там орбану казав шо даш телефон тощо, то ти дай ЗСУ телефон та адресу своїх поплічниеів-дружбанів-мародерів Міндіча з Цукерманом, нехай хлопці з ними поспілкуются.
Шо, не даси?
А чому?
13.03.2026 09:08 Ответить
як показала практика десятиліть, після розвалу совка завжди і знову вдається почати побудову, а потім перебудову однієї з форм та видів ще гіршого постсовка. далі буде те ж саме, тільки заклики якогось нового політбюро партії та її трускавецьких прикоритників до "майських шашликів" змінються на щось подібне.
13.03.2026 09:11 Ответить
не на часі, поки пауза...все на паузу, конституцію, друзі злодії, розкрадання на всьому... пауза!
13.03.2026 09:12 Ответить
і про що це говорить Жєлєзняк не спромігся сказати, чи в методичці про ні слова немає?
13.03.2026 09:16 Ответить
Сам собі й відповів на питання - пройшло чотири місяці, тупий виборець зеленського вже нічого не памятає про міндічгейт
13.03.2026 09:57 Ответить
Думаю, что планируемое существенное подорожание электроэнергии можно с натяжкой засчитать за перезагрузку
13.03.2026 10:08 Ответить
 
 