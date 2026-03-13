1 368 16
4 месяца "Миндичгейта": перезагрузки энергопредприятий так и не произошло, - Железняк
С начала "Миндичгейта" прошло 4 месяца. Представители власти обещали "неудержимые изменения", которых так и не произошло.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Так вот, давайте зафиксируем, как это выглядит через 4 месяца
- ни одной перезагрузки ни на одном энергетическом предприятии не произошло. Даже на Энергоатоме до сих пор менеджмент "выполнял домашнее задание";
- наблюдательный совет сформирован для Энергоатома. Ну ок, просто планово еще для Нафтогаза. Другие уже 5-й раз правительство переносит сроки;
- несмотря на объявленный конкурс для членов Наблюдательного совета, Свириденко бегает в кабинет Президента, и он лично согласовывает всех кандидатов. И всех, кто не нравится, вычеркивает. Поэтому ни один новый человек на должность представителей государства не внесен;
- весь состав НКРЭКУ на месте; Включая тех, кто получал 20-ку и брата Рокета. Правительство даже не смогло подать законопроект;
- ни один чиновник, участвовавший в атаке на НАБУ, не наказан;
- большинство госорганов блокируют работу по расследованию. Чтобы вы понимали, ФинМон до сих пор не дал ответ по залогам... даже за Чернышова в июле;
- на других государственных активах "урожай": СенсБанк и Земельный банк как были под Миндичем, так и остаются;
- никаких реальных последствий для аудита госпредприятий;
- никаких изменений в законодательстве, которые просили НАБУ/САП/общественность".
По словам нардепа, 28 чиновников, связанных с Миндичем, и 18 человек, связанных с Ермаком, до сих пор остаются на своих должностях.
"А наши чиновники, когда общественное внимание спало, переключились то на наблюдение всем составом Кабмина за тем, как ямки на конкретных дорогах ремонтируют, то притворяются "еБачками"....
P.S. Подозрение Ермаку ждем тоже уже 4-й месяц", - подытожил Железняк.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
