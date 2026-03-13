4 месяца "Миндичгейта": перезагрузки энергопредприятий так и не произошло, - Железняк

С начала "Миндичгейта" прошло 4 месяца. Представители власти обещали "неудержимые изменения", которых так и не произошло.

Что известно?

"Так вот, давайте зафиксируем, как это выглядит через 4 месяца

ни одной перезагрузки ни на одном энергетическом предприятии не произошло. Даже на Энергоатоме до сих пор менеджмент "выполнял домашнее задание";

наблюдательный совет сформирован для Энергоатома. Ну ок, просто планово еще для Нафтогаза. Другие уже 5-й раз правительство переносит сроки;

несмотря на объявленный конкурс для членов Наблюдательного совета, Свириденко бегает в кабинет Президента, и он лично согласовывает всех кандидатов. И всех, кто не нравится, вычеркивает. Поэтому ни один новый человек на должность представителей государства не внесен;

весь состав НКРЭКУ на месте; Включая тех, кто получал 20-ку и брата Рокета. Правительство даже не смогло подать законопроект;

ни один чиновник, участвовавший в атаке на НАБУ, не наказан;

большинство госорганов блокируют работу по расследованию. Чтобы вы понимали, ФинМон до сих пор не дал ответ по залогам... даже за Чернышова в июле;

на других государственных активах "урожай": СенсБанк и Земельный банк как были под Миндичем, так и остаются;

никаких реальных последствий для аудита госпредприятий;

никаких изменений в законодательстве, которые просили НАБУ/САП/общественность".

По словам нардепа, 28 чиновников, связанных с Миндичем, и 18 человек, связанных с Ермаком, до сих пор остаются на своих должностях.

"А наши чиновники, когда общественное внимание спало, переключились то на наблюдение всем составом Кабмина за тем, как ямки на конкретных дорогах ремонтируют, то притворяются "еБачками"....

P.S. Подозрение Ермаку ждем тоже уже 4-й месяц", - подытожил Железняк.

Миндичгейт

