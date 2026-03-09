РУС
2 181 27

Друг Зеленского Миндич подал в суд на нардепа Железняка

Миндич подал в суд на Железняка: что известно?

Совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, которого подозревают в коррупции, подал в суд на нардепа "Голоса" Ярослава Железняка.

Об этом парламентарий сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Рассматриваться он будет в Печерском райсуде Киева.

Миндич подал в суд на Железняка: что известно?

"Я же надеюсь, что защита чести и достоинства фигуранта НАБУ и организатора крупнейшей коррупционной аферы интересует больше, чем защита украинской энергетики, поэтому он приедет на заседание суда лично из Тель-Авива? Как раз с САП проведет очную дискуссию на тему залога", - добавил нардеп.

Миндичгейт

Топ комментарии
+15
"Позов стосується захисту честі, гідності та ділової репутації. "
Як можна захистити те, чого немає?
показать весь комментарий
09.03.2026 14:34 Ответить
+10
Ще не час пройде як він почне вимагати від України компенсувати йому втрачені двушки на москву..
показать весь комментарий
09.03.2026 14:38 Ответить
+6
Є ще якесь дно, яке ми не пробили?
показать весь комментарий
09.03.2026 14:40 Ответить
https://youtu.be/qZkAzeNvHbw Міндіч, підспівуй
показать весь комментарий
09.03.2026 14:32 Ответить
"Позов стосується захисту честі, гідності та ділової репутації. "
Як можна захистити те, чого немає?
показать весь комментарий
09.03.2026 14:34 Ответить
Шмигаль з Свириденко, теж найняли адвокатів портнова (єрмкака і бананова), щоб міндіч міг гроші з України отримати?!?!
показать весь комментарий
09.03.2026 14:57 Ответить
Ну и рожа.. типичная формула-g2
показать весь комментарий
09.03.2026 14:34 Ответить
Це його так від Мівіни роздуло, пучить… А ще
шламбауми сняться з Свириденко!!!
показать весь комментарий
09.03.2026 14:59 Ответить
Цирк, та й годі.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:36 Ответить
зелений цирк.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:38 Ответить
Нажаль, це не "цирк". Якщо міндіч виграє справу, що цілком можливо у печерному суді, то з вашої (і моєї також) кишені вивернуть гроші, щоб компенсувати "моральну шкоду" цим гандонам
показать весь комментарий
09.03.2026 15:04 Ответить
Цирк
показать весь комментарий
09.03.2026 14:37 Ответить
Ще не час пройде як він почне вимагати від України компенсувати йому втрачені двушки на москву..
показать весь комментарий
09.03.2026 14:38 Ответить
Отсудит теперь у Железняка даже свисток... А не, то у других специалистов оружие.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:38 Ответить
Є ще якесь дно, яке ми не пробили?
показать весь комментарий
09.03.2026 14:40 Ответить
хай визове його на дуель
показать весь комментарий
09.03.2026 14:41 Ответить
Ніт. Це не цирк. Це виправдання татаровськими судами їх діяльності. Ще трошки і за їх позовами поїдуть на камери журналісти, військоові, порядні патріотичні громадяни України. Сміятися нема з чого.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:41 Ответить
Коли влада все зробила щоб випустити цього чорта і навіть ніхто не намагаєтся повернути виродка і вкрадені гроші ,ось тому він відчув свою безкарність при цій владі.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:42 Ответить
І що, "чесний і гідний" позивач приїде на суд?
показать весь комментарий
09.03.2026 14:44 Ответить
зельц,дай адресу міндіча ЗСУ!!!
показать весь комментарий
09.03.2026 14:45 Ответить
а він позивався як громадянин України? чи Ізраілю?
показать весь комментарий
09.03.2026 14:52 Ответить
Міндіч атакує!
показать весь комментарий
09.03.2026 14:58 Ответить
Непокаране жидівське зло повертається своєрідним чином.
показать весь комментарий
09.03.2026 15:01 Ответить
Всі ЗЕлені ******** виховані в дусі портнова-татарова.Тільки якщо подали позови то особисто хай будуть присутні на судових засіданнях а не виставляти своїх представників Якщо за цим козлищем чи міндищем нічого нема то чого ховатись,приїзжай до тебе є питання у НАБУ. Чистий - гуляй по Хрещатику.
показать весь комментарий
09.03.2026 15:01 Ответить
Наглючий мойша....
показать весь комментарий
09.03.2026 15:01 Ответить
Нехай тепер Желєзняк подасть на Міндіча
показать весь комментарий
09.03.2026 15:03 Ответить
А в нього э честь? хіба він не віддав її на гей-вечорниці коли хотів увійти до серйозного бізнесу?
показать весь комментарий
09.03.2026 15:05 Ответить
і ще до самого суду він вже виграв позов! )) "замам'ятайте цей коммент!" (С) )))
показать весь комментарий
09.03.2026 15:07 Ответить
Хіба що, позивається у Печерний...
показать весь комментарий
09.03.2026 15:10 Ответить
 
 