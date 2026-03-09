Друг Зеленского Миндич подал в суд на нардепа Железняка

Совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, которого подозревают в коррупции, подал в суд на нардепа "Голоса" Ярослава Железняка.

Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Рассматриваться он будет в Печерском райсуде Киева.

"Я же надеюсь, что защита чести и достоинства фигуранта НАБУ и организатора крупнейшей коррупционной аферы интересует больше, чем защита украинской энергетики, поэтому он приедет на заседание суда лично из Тель-Авива? Как раз с САП проведет очную дискуссию на тему залога", - добавил нардеп.

Миндичгейт

