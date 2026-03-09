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Олігарх Зеленського Міндіч подав до суду на нардепа Железняка
Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, якого підозрюють у корупції, подав до суду на нардепа "Голосу" Ярослава Железняка.
Про це парламентар повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Позов стосується захисту честі, гідності та ділової репутації.
Розглядатиметься він у Печерському райсуді Києва.
"Я ж сподіваюсь захист честі та гідності фігуранта НАБУ та організатора найбільшої корупційної оборудки цікавить більше ніж захист української енергетики, тож приїде на засідання суду особисто з Тель-Авіва? Якраз з САП проведе очну дискусію на тему застави", - додав нардеп.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+38 Ivan Pogorelov
показати весь коментар09.03.2026 14:34 Відповісти Посилання
+23 VasyaPetrenko2007 Petya
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+23 Mops Mops
показати весь коментар09.03.2026 14:41 Відповісти Посилання
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навіть свою "дєлову репутацію" злодія спалюжив, бо попався як останній лох і ледве втік
шламбауми сняться з Свириденко!!!
********, во шо ВИ перетворили мою країну, дебіли?!
а подивіться
він приїде, і здасть всіх
Зараз почнеться PR акція з ціллю доведення , що там честь та гідність - є
Бо не можна на таку гарну людину, яку зовсім не знає Зеленський, кидати тінь підозр.