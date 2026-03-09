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Новини Міндічгейт
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Олігарх Зеленського Міндіч подав до суду на нардепа Железняка

Міндіч подав до суду на Железняка: що відомо?

Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, якого підозрюють у корупції, подав до суду на нардепа "Голосу" Ярослава Железняка.

Про це парламентар повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Позов стосується захисту честі, гідності та ділової репутації.

Розглядатиметься він у Печерському райсуді Києва.

Міндіч подав до суду на Железняка: що відомо?

"Я ж сподіваюсь захист честі та гідності фігуранта НАБУ та організатора найбільшої корупційної оборудки цікавить більше ніж захист української енергетики, тож приїде на засідання суду особисто з Тель-Авіва? Якраз з САП проведе очну дискусію на тему застави", - додав нардеп.

Читайте: Міндіч про Зеленського: "Пощастило в житті, що у мене є такий чудовий друг". ВIДЕО

Міндічгейт

Читайте: Справа "Мідас" висвітлює прогалини у процедурах НАБУ, - адвокат Бутусова Круговий

Автор: 

суд (11936) Железняк Ярослав (751) Міндіч Тімур (337)
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Топ коментарі
+38
"Позов стосується захисту честі, гідності та ділової репутації. "
Як можна захистити те, чого немає?
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09.03.2026 14:34 Відповісти
+23
Ще не час пройде як він почне вимагати від України компенсувати йому втрачені двушки на москву..
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09.03.2026 14:38 Відповісти
+23
Ніт. Це не цирк. Це виправдання татаровськими судами їх діяльності. Ще трошки і за їх позовами поїдуть на камери журналісти, військоові, порядні патріотичні громадяни України. Сміятися нема з чого.
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09.03.2026 14:41 Відповісти
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https://youtu.be/qZkAzeNvHbw Міндіч, підспівуй
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09.03.2026 14:32 Відповісти
"Позов стосується захисту честі, гідності та ділової репутації. "
Як можна захистити те, чого немає?
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09.03.2026 14:34 Відповісти
Шмигаль з Свириденко, теж найняли адвокатів портнова (єрмкака і бананова), щоб міндіч міг гроші з України отримати?!?!
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09.03.2026 14:57 Відповісти
честі, гідності та ділової репутації - програшна справа, за повної відсутності всіх цих чеснот у миндича.
навіть свою "дєлову репутацію" злодія спалюжив, бо попався як останній лох і ледве втік
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10.03.2026 02:49 Відповісти
Ну и рожа.. типичная формула-g2
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09.03.2026 14:34 Відповісти
Це його так від Мівіни роздуло, пучить… А ще
шламбауми сняться з Свириденко!!!
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09.03.2026 14:59 Відповісти
Цирк, та й годі.
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09.03.2026 14:36 Відповісти
зелений цирк.
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09.03.2026 14:38 Відповісти
Нажаль, це не "цирк". Якщо міндіч виграє справу, що цілком можливо у печерному суді, то з вашої (і моєї також) кишені вивернуть гроші, щоб компенсувати "моральну шкоду" цим гандонам
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09.03.2026 15:04 Відповісти
Так він позов подав не на Державу Україна, а на Железняка...так що моральна шкода, якщо вона буде призначена судом, тільки з кишенні Железняка
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09.03.2026 16:15 Відповісти
Цирк
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09.03.2026 14:37 Відповісти
Ще не час пройде як він почне вимагати від України компенсувати йому втрачені двушки на москву..
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09.03.2026 14:38 Відповісти
Отсудит теперь у Железняка даже свисток... А не, то у других специалистов оружие.
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09.03.2026 14:38 Відповісти
Є ще якесь дно, яке ми не пробили?
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09.03.2026 14:40 Відповісти
хай визове його на дуель
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09.03.2026 14:41 Відповісти
Ніт. Це не цирк. Це виправдання татаровськими судами їх діяльності. Ще трошки і за їх позовами поїдуть на камери журналісти, військоові, порядні патріотичні громадяни України. Сміятися нема з чого.
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09.03.2026 14:41 Відповісти
Так "трошки" вже настало; Романа Червінського згадайте.
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09.03.2026 16:32 Відповісти
Коли влада все зробила щоб випустити цього чорта і навіть ніхто не намагаєтся повернути виродка і вкрадені гроші ,ось тому він відчув свою безкарність при цій владі.
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09.03.2026 14:42 Відповісти
І що, "чесний і гідний" позивач приїде на суд?
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09.03.2026 14:44 Відповісти
зельц,дай адресу міндіча ЗСУ!!!
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09.03.2026 14:45 Відповісти
а він позивався як громадянин України? чи Ізраілю?
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09.03.2026 14:52 Відповісти
Міндіч атакує!
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09.03.2026 14:58 Відповісти
Всі ЗЕлені ******** виховані в дусі портнова-татарова.Тільки якщо подали позови то особисто хай будуть присутні на судових засіданнях а не виставляти своїх представників Якщо за цим козлищем чи міндищем нічого нема то чого ховатись,приїзжай до тебе є питання у НАБУ. Чистий - гуляй по Хрещатику.
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09.03.2026 15:01 Відповісти
Наглючий мойша....
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09.03.2026 15:01 Відповісти
А є інші?
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09.03.2026 18:08 Відповісти
Нехай тепер Желєзняк подасть на Міндіча
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09.03.2026 15:03 Відповісти
А в нього э честь? хіба він не віддав її на гей-вечорниці коли хотів увійти до серйозного бізнесу?
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09.03.2026 15:05 Відповісти
Обережніше, а то він і на Речь Брежнева позов до суду подасть!..
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09.03.2026 16:40 Відповісти
і ще до самого суду він вже виграв позов! )) "замам'ятайте цей коммент!" (С) )))
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09.03.2026 15:07 Відповісти
Хіба що, позивається у Печерний...
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09.03.2026 15:10 Відповісти
Ні, це йому кореш по бізнесу обіцяв
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09.03.2026 17:27 Відповісти
Міндіч та честь, порядність і совість це антогонізми. Як і у Zе з його менеджерами та слугами.

********, во шо ВИ перетворили мою країну, дебіли?!
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09.03.2026 15:17 Відповісти
На жаль, це й їхня країна. Формально, правда, але ж знищити її вони мають цілком законні підстави.
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09.03.2026 18:07 Відповісти
ви по ходу не бачили відео спілкування міндіч ( підозрюваний) - гончаренко ( розслідування)
а подивіться
він приїде, і здасть всіх
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09.03.2026 15:17 Відповісти
А під судом стоятиме зеленський з плакатом «Міндіч совість, гідність і честь мого правління!»
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09.03.2026 15:22 Відповісти
Справам про захист честі, гідності та ділової репутації (дифамаційні справи) завжди необхідна ґрунтовна попередня підготовка із залученням не тільки юристів й адвокатів, а й фахівців зі сфери маркетингу та PR. Дифамаційні справи за своїм характером зазвичай досить складні та дороговартісні, оскільки потребують зваженого юридично-професійного підходу та проведення низки експертиз: експертного лінгвістичного (семантико-текстуального) дослідження, психологічної експертизи тощо.
 Зараз почнеться PR акція з ціллю доведення , що там честь та гідність - є
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09.03.2026 15:33 Відповісти
Особливо розчулило "захист честі, гідності". Просльозилася...
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09.03.2026 15:42 Відповісти
З такими рисами характеру цей поц міг би стати відмінним політиком, але вирішив залишитись банальним крадієм...
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09.03.2026 16:53 Відповісти
Ну, генетика...
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09.03.2026 17:40 Відповісти
Простітутка Анжела подала позов,шо вона цнотлива,якось так
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09.03.2026 15:42 Відповісти
ХТО заперечіть що "обрізане" достоінство міндічя потрібно десь, якось, трохи підправити???
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09.03.2026 15:43 Відповісти
Це вже блд якійсь сюр! Ця потворна ворюга повинна гнити на зоні, а не позови подавати
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09.03.2026 15:55 Відповісти
До чого тут "сюр"? В Державі є, так би мовити, судова система. Тому у саме цього позивача є не аби які шанси виграти справу (звісно ж, за умов, шо за паном Желєзняком ніхто з серйозних людей не стоїть).
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09.03.2026 17:09 Відповісти
Друга серія.
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09.03.2026 16:08 Відповісти
Легко выйграет,предыдущего скандального воришку суд тоже оправдал и нашлись те,кто это приветствовал
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09.03.2026 17:02 Відповісти
"Это просто позор какой-то".
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09.03.2026 17:24 Відповісти
Желєзняку необхідно клопотатись про особисту явку касира сімейки Альхенів *со второго дома Старсобеза*. Нехай покаже наявність ділової репутації.
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09.03.2026 17:49 Відповісти
Роблю ставку на те, що у Печерському суді виграє Міндіч.

Бо не можна на таку гарну людину, яку зовсім не знає Зеленський, кидати тінь підозр.
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09.03.2026 17:57 Відповісти
Який олігарх, якого Зеленського! Що ви! Міндіч того Зеленського бачив двічі у житті, по телевізору, а Зеленський навіть не підозрює про існування Міндіча (Шефіра, Єрмака, Баканова, Шурми, Наумова і далі за списком). А хто буде стверджувати протилежне, той порохобот, путініст, скільки тобі за це платять і взагалі ваш Порошенко вже б давно усе вкрав і здав.
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09.03.2026 18:04 Відповісти
Портновщіна
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09.03.2026 19:21 Відповісти
 
 