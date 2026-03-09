Олігарх Зеленського Міндіч подав до суду на нардепа Железняка

Співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, якого підозрюють у корупції, подав до суду на нардепа "Голосу" Ярослава Железняка.

Про це парламентар повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Позов стосується захисту честі, гідності та ділової репутації.

Розглядатиметься він у Печерському райсуді Києва.

"Я ж сподіваюсь захист честі та гідності фігуранта НАБУ та організатора найбільшої корупційної оборудки цікавить більше ніж захист української енергетики, тож приїде на засідання суду особисто з Тель-Авіва? Якраз з САП проведе очну дискусію на тему застави", - додав нардеп.

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Міндічгейт

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