Справа "Мідас" висвітлює прогалини у процедурах НАБУ, - адвокат Бутусова Круговий

Ситуація навколо документування журналістів у справі НАБУ "Мідас" продовжує привертати увагу через непослідовність дій органу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі адвоката Юрія Бутусова Дмитра Кругового у Facebook.

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Як працює інформаційний ефект

За словами Кругового, НАБУ саме ініціювало розголос, передавши до Парламенту списки журналістів, за якими нібито стежили фігуранти справи.

Прізвище Юрія Бутусова, діючого військовослужбовця, стало ключовим у створенні потужного інформаційного приводу про боротьбу з впливом російської агентури.

"Коли Юрій звернувся із заявою, інтерес Бюро зник. Ми змушені були через суд добиватися розслідування та визнання його потерпілим", — пояснив адвокат.

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Передача справи поліції

Після юридичної необхідності НАБУ передало справу до поліції, але на рівень районного управління.

Станом на сьогодні в поліції жодних матеріалів із НАБУ не отримали, що підкреслює проблеми у координації та відповідальності органу.

Круговий зазначив, що така практика шкодить репутації НАБУ: "Неможливо вранці звітувати про масштабну операцію проти агентурних мереж, а ввечері стверджувати, що стеження за відомим журналістом — справа районного рівня".

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Що передувало?

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.

Серед 10 журналістів, на яких незаконно збирав досьє співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, був і командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов.

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Міндічгейт

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