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Новини Міндічгейт
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Справа "Мідас" висвітлює прогалини у процедурах НАБУ, - адвокат Бутусова Круговий

Адвокат Юрія Бутусова Круговий критикує НАБУ у справі Мідас

Ситуація навколо документування журналістів у справі НАБУ "Мідас" продовжує привертати увагу через непослідовність дій органу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі адвоката Юрія Бутусова Дмитра Кругового у Facebook.

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Як працює інформаційний ефект

За словами Кругового, НАБУ саме ініціювало розголос, передавши до Парламенту списки журналістів, за якими нібито стежили фігуранти справи.

Прізвище Юрія Бутусова, діючого військовослужбовця, стало ключовим у створенні потужного інформаційного приводу про боротьбу з впливом російської агентури.

"Коли Юрій звернувся із заявою, інтерес Бюро зник. Ми змушені були через суд добиватися розслідування та визнання його потерпілим", — пояснив адвокат.

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Передача справи поліції

Після юридичної необхідності НАБУ передало справу до поліції, але на рівень районного управління.
Станом на сьогодні в поліції жодних матеріалів із НАБУ не отримали, що підкреслює проблеми у координації та відповідальності органу.

Круговий зазначив, що така практика шкодить репутації НАБУ: "Неможливо вранці звітувати про масштабну операцію проти агентурних мереж, а ввечері стверджувати, що стеження за відомим журналістом — справа районного рівня".

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Що передувало?

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч зібрав понад 500 "досьє" на детективів НАБУ, нардепів, міністрів та журналістів.
  • Серед 10 журналістів, на яких незаконно збирав досьє співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, був і командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов.

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Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес США: "Міндіч - партнер президента Зеленського, причетний до хабарництва на $100 млн". ДОКУМЕНТ

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Бутусов Юрій (3664) Міндіч Тімур (335)
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Який жах!!! І що тепер буде?? Може Запоріжжя впаде? Чи що?
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26.02.2026 23:55 Відповісти
Спекуляції чистої води. Увесь штат НАБУ включно із детективами і прибиральницями і водіями- 1000 осіб!!!
На всю Україну і на всі розслідування.

Давайте НАБУ все кине і почне розлідування " стежень", що взагалі не є підслідністью НАБУ і може розлідуватися у дуже обмежених випалках( коли більш важливиих справ немає)
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27.02.2026 00:03 Відповісти
міндіч це - зеленський , як і ермак з татаровим , а думає , путлер , що Держава - це він Стиль зейла всіх залякати і терроризувати , зламати під своїх кріпаків , як "🤢😈слуги" в Раді
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27.02.2026 00:16 Відповісти
 
 