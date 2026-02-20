Новини Міндічгейт
Наслідки "Міндічгейту": Свириденко розповіла про прогрес у проведенні аудиту "Енергоатома"

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко

Розпочатий після так званого "Міндічгейту" аудит діяльності НАЕК "Енергоатом" все ще триває, але вже виявив низку порушень у роботі компанії.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками зустрічі з головою Державної аудиторської служби Аллою Басалаєвою.

"Заслухала звіт щодо попередніх висновків аудиту НАЕК "Енергоатом". Аудит триває. Наразі аналізуються питання надмірних витрат, пов’язаних із проведенням компанією ризикових операцій", – написала Свириденко.

Водночас вона зауважила, що аудит вже виявив недоліки у визначенні очікуваної вартості закупівель, факти завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, а також залучення посередників під час постачання товарів.

"Окремо аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії. Усі встановлені порушення отримають належну правову оцінку з боку правоохоронних та антикорупційних органів, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності", – пообіцяла очільниця уряду.

Як повідомлялося, раніше Свириденко обіцяла, що Держаудитслужба підготує попередні результати аудиту діяльності НАЕК "Енергоатом" до кінця минулого року. Аудитори мають перевірити діяльність апарату управління "Енергоатома", а також 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023-2025 роки.

Аудит "Енергоатома" став одним з рішень влади після публікації даних операції "Мідас" про корупцію в енергетичній сфері.

Операція "Мідас": що відомо?

10 жовтня минулого року НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч, міністр енергетики Герман Галущенко та низка інших посадовців.

Окрім самого Міндіча, тоді ж підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації. Вже у лютому цього року про підозру повідомили і ексміністру Галущенку, Вищий антикорупційний арештував його з правом вийти із СІЗО під заставу у 200 мільйонів гривень. 

аудит (364) Енергоатом (1240) Свириденко Юлія (412) Міндіч Тімур (31)
саме головне гнидоті свиридні - стюардесі дєрьмака зробити фото в кольорах прапора
20.02.2026 18:36 Відповісти
Ага, і Зєля тут ніпрічьом, і ваашшє...
20.02.2026 18:34 Відповісти
Юля перша несе інфу - вона не в долі і не в курсі.... Шмигалить потихенько!
Забула члєнкиня розказати Українцям, як покараний отой йолоп милованов, що був у Наглядовій раді, під час мародерства злочинною групою єрмака-міндіча-шурми, грошей з Українців!!??
Захищати Україну він не хоче, а гроші від злочинців з Уряду, отримував…
21.02.2026 00:55 Відповісти
Та вона сама в його школі читала лекції за мільйонні гонорари з державних грантів. Тут усі пов'язані.
21.02.2026 10:56 Відповісти
І відсотки з гонорарів за ліпові лекціі несла в общак зетварі
22.02.2026 11:35 Відповісти
А МИЛОВАНОВ, як «відзначений мовчання» свириденко з Будинку Уряду??
22.02.2026 14:52 Відповісти
Вот теперь заживём!!!
Подымим тарифы для населения и закроем дыру!!!
Це ж було уже з Нафтогазом!!!
Курва zелена.
20.02.2026 19:06 Відповісти
прогрес буде, коли вийдуть на єрмака і зєлупу.
20.02.2026 21:04 Відповісти
свіриденко ,а де НАБУ на твою голову ?!! Вже пора ...
20.02.2026 23:05 Відповісти
Весь уряд з шмигалем"чего ізволіте?" в Відставку , з повною конфіскацією !Зейло кожну промарадешусч мразоту послами і послицями відправляє , ганьбити українців
20.02.2026 23:59 Відповісти
Ахметов покупал за 1 коп электроэнергию, а продавал за 3000 грн. Воровал миллиарды ежемесячно. Но про Ахметова ни слова нигде.
Ахметов покупал за 1 коп электроэнергию, а продавал за 3000 грн. Воровал миллиарды ежемесячно. Але про Ахметова ні слова ніде.
21.02.2026 15:19 Відповісти
Окрім Енергоатому є ще Нафтогаз , є Укрзалізниця , є Укргідроенерго , є Укрпошта , усілякі оборонпроми , у міндічей багато є ничок . Не зупиняйся , Юля , не бійся шипіння з ОПи , бійся долі Елени Чаушеску !
21.02.2026 23:02 Відповісти

