Наслідки "Міндічгейту": Свириденко розповіла про прогрес у проведенні аудиту "Енергоатома"

Розпочатий після так званого "Міндічгейту" аудит діяльності НАЕК "Енергоатом" все ще триває, але вже виявив низку порушень у роботі компанії.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками зустрічі з головою Державної аудиторської служби Аллою Басалаєвою.

"Заслухала звіт щодо попередніх висновків аудиту НАЕК "Енергоатом". Аудит триває. Наразі аналізуються питання надмірних витрат, пов’язаних із проведенням компанією ризикових операцій", – написала Свириденко.

Водночас вона зауважила, що аудит вже виявив недоліки у визначенні очікуваної вартості закупівель, факти завищення витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, а також залучення посередників під час постачання товарів.

"Окремо аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії. Усі встановлені порушення отримають належну правову оцінку з боку правоохоронних та антикорупційних органів, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності", – пообіцяла очільниця уряду.

Як повідомлялося, раніше Свириденко обіцяла, що Держаудитслужба підготує попередні результати аудиту діяльності НАЕК "Енергоатом" до кінця минулого року. Аудитори мають перевірити діяльність апарату управління "Енергоатома", а також 10 його філій, у тому числі трьох АЕС, за 2023-2025 роки.

Аудит "Енергоатома" став одним з рішень влади після публікації даних операції "Мідас" про корупцію в енергетичній сфері.

Операція "Мідас": що відомо?

10 жовтня минулого року НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч, міністр енергетики Герман Галущенко та низка інших посадовців.

Окрім самого Міндіча, тоді ж підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації. Вже у лютому цього року про підозру повідомили і ексміністру Галущенку, Вищий антикорупційний арештував його з правом вийти із СІЗО під заставу у 200 мільйонів гривень.